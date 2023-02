Un esperto mette in dubbio che Djokovic avesse una lacerazione di tre centimetri all’Australian Open

Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, ha dichiarato che Novak Djokovic ha vinto l’Australian Open 2023 giocando con una rottura di tre centimetri della coscia sinistra, ma c’è chi mette in dubbio questa informazione. Mentre si aspetta che il serbo pubblichi le immagini degli esami, come ha promesso, un esperto in materia ha sollevato dei dubbi su quanto dichiarato da Tiley. “Vorrei vedere la scansione. Ho sentito i commenti di Craig. Beh, vedremo. Mi chiedo se Craig non si stia confondendo con il segnale di 3 centimetri su un tendine della risonanza magnetica. Il segnale può significare un’infiammazione, non significa rottura. Non ho mai dubitato che Novak avesse una lesione nel tendine, ma è molto difficile immaginare che con una lacerazione di tre centimetri si possa avere un buon livello di prestazione”. Queste le parole di Peter Larkins a SEN Sportsday.

In altre parole, Larkins crede che i tre centimetri in questione non siano specificamente relativi alla rottura subita da Djokovic, ma si riferiscano all’impatto totale che la lesione ha avuto sul tendine della coscia sinistra di Nole.