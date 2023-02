Rafael Nadal leader nelle vittorie nei tornei all’aperto. Precipita con i tornei indoor

Nel corso della sua carriera sportiva, Rafael Nadal ha avuto una debolezza quando giocava al chiuso, vedendo i suoi risultati soffrire notevolmente nei tornei indoor. Se è vero che nelle sporadiche situazioni in cui ha giocato con una copertura ha ottenuto enormi gioie, come battere Djokovic nella finale del Roland Garros 2020, la verità è che ha pochi titoli in eventi indoor e ciò significa che non è in testa alla prestigiosa classifica storica che comprende eventi all’aperto e indoor nei grandi tornei (Slam, Masters 1OOO, ATP FInals e Olimpiadi).

Dei suoi 59 titoli, solo uno è arrivato al coperto (Madrid 2005), mentre Novak Djokovic ne ha in totale 12, contro i 54 all’aperto. Ciò significa che se la lista fosse limitata agli eventi all’aperto, Nadal sarebbe il leader.

Tennisti con più successi nei “Grandi Tornei” all’aperto (1990-2023/ Singolare maschile):

🇪🇸 Rafa Nadal | 58

🇷🇸 Novak Djokovic | 54

🇨🇭 Roger Federer | 48

🇺🇸 Pete Sampras | 23

🇺🇸 Andre Agassi | 23

🇬🇧 Andy Murray | 17

Ps: Grand Slam, Masters 1000, ATP Finals & Olympics

Tennisti con più successi nei “Grandi Tornei””indoor” (1990-2023/ Singolare maschile):

🇷🇸 Novak Djokovic | 12

🇩🇪 Boris Becker | 7

🇺🇸 Pete Sampras | 7

🇨🇭 Roger Federer | 6

🇺🇸 Andre Agassi | 4

🇷🇺 Marat Safin | 4

Ps: Masters 1OOO e ATP FInals