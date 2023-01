WTA 125 Cali: I risultati con il dettaglio del Day 2. Martina Colmegna accede al secondo turno

Prosegue la corsa di Martina Colmegna che accede al secondo turno nel torneo WTA 125 di Cali in Colombia. La 26enne di Desio, n.401 WTA, promossa dalle qualificazioni, ha eliminato all’esordio nel main draw per 64 62, in un’ora e 37 minuti, l’argentina Maria Carle, n.147 WTA e quarta favorita del seeding,

Da segnalare che nel secondo set la 22enne di Daireaux era avanti 2-0 prima di subire un parziale di sei giochi di fila dalla tennista brianzola.

Al secondo turno Colmegna dovrà vedersela contro la vincente del match tra la colombiana Yuliana Lizarazo, n.383 del ranking, e la statunitense Whitney Osuigwe, n.294 WTA.

WTA 125 Cali (Colombia) – 1° Turno, terra battuta

WTA Cali 125 Maria Herazo Gonzalez Maria Herazo Gonzalez 2 2 Valeriya Strakhova Valeriya Strakhova 6 6 Vincitore: Strakhova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Valeriya Strakhova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Maria Herazo Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Valeriya Strakhova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Maria Herazo Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Valeriya Strakhova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Maria Herazo Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Valeriya Strakhova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Valeriya Strakhova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Maria Herazo Gonzalez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Valeriya Strakhova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Maria Herazo Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Valeriya Strakhova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Maria Herazo Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Valeriya Strakhova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2

Maria Herazo Gonzalezvs Valeriya Strakhova

Emiliana Arango vs (7) Carol Zhao Non prima 19:00



WTA Cali 125 Emiliana Arango Emiliana Arango 6 6 Carol Zhao [7] Carol Zhao [7] 4 3 Vincitore: Arango Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Carol Zhao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Carol Zhao 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Carol Zhao 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Carol Zhao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Carol Zhao 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 3-4 → 4-4 Carol Zhao 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Carol Zhao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Carol Zhao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Carol Zhao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Yuliana Lizarazo vs Whitney Osuigwe



WTA Cali 125 Yuliana Lizarazo Yuliana Lizarazo 30 4 Whitney Osuigwe • Whitney Osuigwe 0 2 Vincitore: Lizarazo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 4-2 Yuliana Lizarazo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Yuliana Lizarazo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Yuliana Lizarazo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(1) Reka-Luca Jani vs Nadia Podoroska Non prima 01:00



Il match deve ancora iniziare

WTA Cali 125 Jamie Loeb Jamie Loeb 3 4 Carole Monnet Carole Monnet 6 6 Vincitore: Monnet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jamie Loeb 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Jamie Loeb 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jamie Loeb 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jamie Loeb 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Carole Monnet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Carole Monnet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jamie Loeb 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jamie Loeb 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Jamie Loeb 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jamie Loeb 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1

Jamie Loebvs Carole Monnet

Maria Paulina Perez Garcia vs Xiaodi You



WTA Cali 125 Maria Paulina Perez Garcia Maria Paulina Perez Garcia 0 4 Xiaodi You Xiaodi You 6 6 Vincitore: You Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Xiaodi You 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Maria Paulina Perez Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Maria Paulina Perez Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Xiaodi You 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Maria Paulina Perez Garcia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Xiaodi You 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Maria Paulina Perez Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Xiaodi You 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Xiaodi You 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Maria Paulina Perez Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Xiaodi You 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Maria Paulina Perez Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Xiaodi You 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Maria Paulina Perez Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez vs (2) Weronika Falkowska / (2) Katarzyna Kawa



WTA Cali 125 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 0 5 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa [2] Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa [2] 6 7 Vincitore: Falkowska / Kawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-5 → 0-6 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Nuria Brancaccio / Maria Herazo Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Renata Zarazua vs Jessie Aney



WTA Cali 125 Renata Zarazua Renata Zarazua 30 0 Jessie Aney • Jessie Aney 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Jessie Aney 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

WTA Cali 125 Maria Carle [4] Maria Carle [4] 4 2 Martina Colmegna Martina Colmegna 6 6 Vincitore: Colmegna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Maria Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Martina Colmegna 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Maria Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Martina Colmegna 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Maria Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Martina Colmegna 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Maria Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Maria Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Martina Colmegna 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Maria Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Martina Colmegna 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Maria Carle 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Martina Colmegna 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Maria Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Martina Colmegna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Maria Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1

(4) Maria Carlevs Martina Colmegna

(6) Hailey Baptiste vs Elvina Kalieva



WTA Cali 125 Hailey Baptiste [6] Hailey Baptiste [6] 7 6 4 Elvina Kalieva Elvina Kalieva 5 7 6 Vincitore: Kalieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 3*-5 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Elvina Kalieva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Hailey Baptiste 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Maria Carle / Julia Riera vs Carolina Alves / Jamie Loeb



WTA Cali 125 Maria Carle / Julia Riera Maria Carle / Julia Riera 15 5 Carolina Alves / Jamie Loeb • Carolina Alves / Jamie Loeb 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Carolina Alves / Jamie Loeb 0-15 5-5 Maria Carle / Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-0 4-5 → 5-5 Carolina Alves / Jamie Loeb 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Maria Carle / Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Carolina Alves / Jamie Loeb 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Maria Carle / Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Carolina Alves / Jamie Loeb 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Maria Carle / Julia Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Carolina Alves / Jamie Loeb 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Maria Carle / Julia Riera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Carolina Alves / Jamie Loeb 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Cali 125 Caroline Dolehide [5] Caroline Dolehide [5] 6 6 6 Carolina Alves Carolina Alves 7 3 7 Vincitore: Alves Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Carolina Alves 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Carolina Alves 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Carolina Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Carolina Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Carolina Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Carolina Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Carolina Alves 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Carolina Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Carolina Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Carolina Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Carolina Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Carolina Alves 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Carolina Alves 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Carolina Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2

(5) Caroline Dolehidevs Carolina Alves

(3) Anna Rogers / (3) Olivia Tjandramulia vs Quinn Gleason / Elixane Lechemia Non prima 18:00



WTA Cali 125 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia [3] Anna Rogers / Olivia Tjandramulia [3] 6 3 Quinn Gleason / Elixane Lechemia Quinn Gleason / Elixane Lechemia 7 6 Vincitore: Gleason / Lechemia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anna Rogers / Olivia Tjandramulia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Quinn Gleason / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) Aliona Bolsova / (1) Caroline Dolehide vs Rasheeda McAdoo / Marine Partaud



Il match deve ancora iniziare