Il curioso tweet “familiare” di Andy Murray

Andy Murray è stato uno dei grandi protagonisti dell’Australian Open 2023. Il 5 volte finalista del torneo (sempre sconfitto nel match per il titolo) ha eliminato il nostro Matteo Berrettini all’esordio e quindi è stato protagonista di una incredibile battaglia contro Kokkinakis al secondo turno, diventato uno degli incontri più lunghi e notturni della storia della disciplina.

Tornato a casa dopo esser stato estromesso dal torneo da Bautista Agut al terzo turno, Murray ha raccontato via twitter un piccolo episodio della sua vita quotidiana alquanto curioso, e, a suo dire… “un match durissimo”.

“Arrivato a scuola questa mattina. La mia bambina di 6 anni “papà non darmi più un bacio e una coccola quando mi lasci … resta in macchina”. 😢 partita difficile. Si torna alla realtà!”

School drop off this morning. My 6 year old “daddy don’t give me a kiss and a cuddle anymore when you drop me…just stay in the car.” 😢 tough game. Back to reality!

— Andy Murray (@andy_murray) January 25, 2023