Nell’esibizione Djokovic vs Kyrgios vince lo spettacolo (Video)

Novak Djokovic e Nick Kyrgios hanno dato spettacolo in una partita di esibizione di beneficenza prima dell’inizio degli Australian Open. Con regole molto diverse – quasi inesistenti in realtà – gli ormai grandi amici hanno deliziato il pubblico, con l’australiano che alla fine ha vinto per 4-3, 2-4, 10-9.

L’ultimo set è stato particolarmente diverso dal solito, poiché è stato giocato in doppio con tennisti in sedia a rotelle. Le immagini di ciò che accadeva nel mezzo, con enfasi anche sui dialoghi, dicono tutto!