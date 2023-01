Djokovic stacca Nadal nel numero di finali, ma è ancora lontano dal podio

Novak Djokovic non vuole smettere di vincere e di riscrivere i libri di storia. Novak, a 35 anni, si è qualificato per un’altra finale ATP, nella prima settimana della stagione, battendo Daniil Medvedev ad Adelaide. In questo modo, l’attuale numero cinque della classifica ATP si è garantito la possibilità di lottare per un titolo nel circuito principale per la 131ª volta in carriera.

Con questo risultato, Djokovic si allontana da Rafael Nadal in questo, visto che i due sono entrati nella nuova stagione a pari merito, ma lo storico podio è ancora lontano per il serbo. Basti pensare al terzo posto di Ivan Lendl, con 146 finali. Roger Federer ha chiuso la sua carriera con 157, mentre Jimmy Connors rimane signore e padrone del record con 164. Quanto saliranno Djokovic e Nadal in questa classifica?

In termini di titoli, Nole ha la possibilità di vincere il suo 92°, curiosamente a pari merito con Nadal in una statistica in cui il leader è ancora Connors, con 109 titoli.

I tennisti con il maggior numero di partecipazioni alle finali (Era Open/ Singolare maschile):

🇺🇸 Jimmy Connors | 164

🇨🇭 Roger Federer | 157

🇺🇸🇨🇿 Ivan Lendl | 146

🇷🇸 NOVAK DJOKOVIC | 131

🇪🇸 Rafa Nadal | 130