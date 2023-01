ATP 250 Adelaide: Jannik Sinner avanza al secondo turno. Lorenzo Sonego spreca 9 set point e poi si ritira contro Medvedev

Sfortunato epilogo del match di Lorenzo Sonego nel primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide.

L’azzurro dopo aver sprecato ben nove set point nel primo set contro Daniil Medvedev è stato costretto ad abbandonare il campo, nelle fasi iniziali del secondo set (sul punteggio di 76 21 per il russo), a causa di un problema muscolare al braccio.

Nel primo set, infatti, Sonego ha mancato 6 set point sul 5-4 in un game in cui Medvedev era stato avanti 40-0, e poi altri 3 sul 6-5, questa volta tutti di fila dallo 0-40.

Il tiebreak è stato molto combattuto con il russo che però è riuscito ad aggiudicarselo per 8 punti a 6 dopo aver mancato una palla set sul 6 a 5.

Nel primo game del secondo set, in cui Sonego ha strappato la battuta al rivale, l’azzurro ha lamentato un dolore al braccio destro e alla conclusione del terzo game il tennista piemontese ha preferito ritirarsi piuttosto di provare a concludere il match rischiando di aggravare il problema muscolare.

ATP Adelaide 1 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 30 7 2 Lorenzo Sonego • Lorenzo Sonego 15 6 1 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sonego 15-0 15-15 df 15-30 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jannik Sinner, invece, avanza al secondo turno. L’azzurro testa di serie n.6 ha sconfitto Kyle Edmund in due rapiti set con il risultato di 63 62.

Al secondo turno Jannik Sinner sfiderà Thanasi Kokkinakis classe 1996 e n.93 ATP.

Match perfetto di Jannik 5 ace, 92% di punti vinti con la prima, 81% con la seconda, appena 5 punti persi alla battuta in tutto il match e 0 PB concesse.

Nel primo set un break nel quarto gioco decideva le sorti del parziale con l’azzurro bravo a non concedere nulla e vincere la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set dall’1 a 2 Sinner piazzava un micidiale parziale di cinque game consecutivi conquistando set e match per 6 a 2.