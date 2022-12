Claudio Zimaglia è ad Adelaide con Djokovic

Novità nel team di Novak Djokovic: nei primi allenamenti del campione serbo ad Adelaide a suo fianco non c’è Ulises Badio ma Claudio Zimaglia, noto fisioterapista torinese che ha collaborato per anni con Riccardo Piatti e quindi con Milos Raonic e Jannik Sinner. Recentemente era a fianco di Brandon Nakashima.

Lo riporta il portale serbo Sport Klub, secondo il quale Badio dopo 5 anni di collaborazione con il 21 volte campione Slam non avrebbe trovato un accordo per il 2023. Non ci sono ancora notizie precise sul rapporto tra Novak e Claudio, ma vista l’importanza quasi maniacale che Djokovic riserva alla sua condizione psicofisica, sembra improbabile che quella con Zimaglia sia solo una collaborazione “spot” per la trasferta australiana.

In bocca al lupo a Zimaglia per questa nuova prestigiosa avventura