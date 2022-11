Serena Williams: “Sono un po’ annoiata…”. Si allena per il rientro?

“I’m a little bored”. Serena Williams non nasconde di annoiarsi un po’ senza la routine degli allenamenti per restare competitiva nei grandi eventi del tour WTA e soprattutto Slam. L’ha scritto in una storia pubblicata su Instagram. Un messaggio che lascia aperta la porta ad un nuovo, ennesimo, rientro. Forse in cuor suo la super campionessa statunitense non ha affatto abbandonato l’idea di tornare ancora in torneo e competere.



Tutto è nato lo scorso agosto, quando in un servizio e articolo pubblicato su Vogue la Williams ha annunciato che stava “evolvendo dal tennis”. È scattato un mini tour d’addio nell’estate in Nord America, culminato a US Open, dove al terzo turno contro Ajla Tomljanovic ha lottato fino all’ultima palla ma è uscita dal campo sconfitta. L’Arthur Ashe Stadium ha tributato alla leggendaria campionessa un caldo saluto d’addio. Tuttavia lei in conferenza stampa, sotto la forte pressione dei media, è stata ben attenta a non pronunciare mai la parola “ritiro”.

Lo scorso ottobre ha fornito ulteriori indizi nel corso di una conferenza a San Francisco mentre promuoveva la sua società di investimenti, “Serena Ventures”, affermando che “Non sono in pensione. Le possibilità (di un ritorno) sono molto alte”.

Ora questo messaggio sibillino, che fa il pari ad un’altra storia social di qualche giorno fa, nella quale la 41enne, accanto a sua sorella Venus e Urszula Radwanska, sorride davanti a un campo da tennis prima di iniziare una sessione di allenamento. Indizi o solo suggestioni?