l’Italia negli Slam nel 2023: Sinner e Berrettini possono sognare

L’Italia del tennis ha mostrato ancora una volta segni di crescita durante un 2022 che ha visto gli azzurri protagonisti. Sfiorato in Coppa Davis il ritorno in finale che manca dalla stagione 1998, per il 2023 sono diversi gli azzurri che possono coltivare sogni di gloria, magari con la vittoria di uno Slam che manca dal titolo di Adriano Panatta al Roland Garros del 1976.

Il tennista ad andarci più vicino in questi anni è stato senza dubbio Matteo Berrettini, arrivato alla finale di Wimbledon del 2021 persa poi contro Djokovic. Un successo del romano nel 2023 per i betting analyst si gioca a 5, anche se in quota il favorito è Jannik Sinner, il più continuo nei tornei principali in questa stagione e offerto, riporta Agipronews, a 4 volte la posta. Più attardato invece Lorenzo Musetti, autore di un clamoroso salto di qualità nel 2022 e visto come vincente di uno slam a quota 20.