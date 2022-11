Denise Valente riparte da Anzio: il giovane talento azzurro si allena con Bronzetti “Entusiasta e motivata per questa nuova avventura”

Nuovo arrivo in casa Piccari&Knapp Tennis Team. Anzio accoglie Denise Valente, una delle giovani tenniste più promettenti del panorama azzurro. Nata a Lavagna, in provincia di Genova, il 14 maggio 2004, la ligure è stata protagonista di una carriera giovanile di livello in cui ha avuto l’onore di prender parte ai tornei Junior dello Slam e di indossare la maglia della Nazionale, rappresentando l’Italia nelle più importanti competizioni internazionali. Già nel ranking WTA, Denise nella seconda metà di novembre ha conquistato il suo miglior risultato da professionista arrivando in finale nell’ITF $15.000 di Solarino, in cui ha perso il derby azzurro con Beatrice Ricci.

Entusiasmo e voglia di lavorare: la ricetta di Denise – “Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo percorso – le parole di Valente –. Per me è tutto una novità, mi sento molto motivata. Una volta lasciato il Centro Tecnico Federale di Formia avevo bisogno di un nuovo team che mi seguisse e mi aiutasse a crescere giorno dopo giorno: ho scelto Anzio perché è esattamente quel che cercavo. Conosco Karin Knapp perché, oltre ad essere stata una grandissima giocatrice, ha giocato insieme a me la Serie A con la maglia del Tennis Club Genova: lei per me è un grande esempio. E oggi nella stessa squadra sto con Lucia Bronzetti. Sin dal primo giorno ad Anzio sono stata felice dell’accoglienza ricevuta. Mi trovo benissimo con le mie compagne di allenamento, con i coach Francesco e Alessandro Piccari e il loro staff, ho tanta voglia di lavorare per migliorare e iniziare bene la nuova stagione”. È cominciata, dunque, la preparazione invernale che Denise condivide, tra le altre, con Lucia Bronzetti. Quest’ultima proverà nel 2023 a far meglio della splendida stagione appena conclusa, in cui i prestigiosi risultati ottenuti le hanno permesso di giocare con l’Italia in Billie Jean King Cup e di raggiungere il best ranking di numero 56 del mondo. Quasi 24 anni Lucia, 18 anni Denise: ad Anzio, se il presente è raggiante, il futuro lo sarà di più.