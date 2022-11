Corretja: “Il tennis ha bisogno di Djokovic in ogni Slam”

Il tennis non può fare a meno di Novak Djokovic nei suoi massimi eventi. Questo a chiare lettere il pensiero di Alex Corretja in una delle sue analisi per Eurosport. Dopo un 2022 assai travagliato per i noti motivi che l’hanno portato all’esclusione sia in Australia che a New York, l’ex campione delle ATP Finals guarda al futuro e si augura che il serbo possa scendere in campo nel 2023 in ogni torneo dello Slam.

“La verità è che il 2022 di Novak è stato un disastro e lui l’ha affrontato, penso, molto bene. Sono colpito dal modo in cui ha gestito l’intera situazione. Ogni volta che scende in campo, vince come se niente fosse accaduto. Non è scontato”.

“Sono sicuro che ha sofferto molto perché ama il tennis tanto quanto tutti gli altri, ma a causa delle circostanze, ha deciso che non voler affrontare alcune situazioni e ha sacrificato alcuni degli eventi più grandi del tennis” continua Alex. “E soprattutto da quando è in corsa per diventare il più grande di tutta la storia Credo sia stato un esempio di quanto sia il migliore, perché quasi ogni volta che gioca finisce per vincere. E quando giochi poco, è difficile trovare il ritmo, ma ha alla fine ha vinto quasi ogni volta che gioca un torneo. Questa la dice lunga sulla sua forza, in tutti i sensi”.

“Nonostante tutte le difficoltà, è stata una stagione strana ma positiva per Novak, e spero solo che per la prossima possa giocare tutti i tornei e tutti gli eventi, perché sarebbe estremamente positivo per lui, ma sarebbe super positivo per il tennis in generale, perché se hai uno dei migliori giocatori nella storia del tennis e non può giocare i tornei più importanti, questo ha finito per cambiare le dinamiche e la storia del nostro gioco nelle ultime stagioni. Quindi spero che sarà in grado di giocare perché sarebbe meglio per tutti”.

Secondo Corretja, l’aver perso a Bercy potrebbe paradossalmente aiutarlo a Torino: “Penso che la motivazione per Novak in questo momento sia cercare di vincere ogni volta che gioca, perché non è stanco della stagione, ha avuto molte pause. Il fatto di aver perso la finale a Bercy potrebbe aiutarlo anche ad alleviare un po’ la sensazione di non poter perdere. Ora sa che può perdere, e ha davanti a se la possibilità di vincere di nuovo un altro Master. Sono anche punti importanti che guadagna nella classifica per entrare meglio nella prossima stagione, cercando di non arrivare ai grandi tornei con una testa di serie più bassa in modo da non affrontare prima i migliori”.

La chiave per Corretja resta la mentalità di Novak: “È un vincente, ha dimostrato di esserlo, gli piace scendere in campo e dimostrare ancora una volta che è migliore degli altri. Ed è per questo che penso che per Novak sia un grande sollievo poter giocare, è felice perché sta dimostrando a se stesso e agli altri che è ancora lì come uno dei ragazzi più forti”.