Berrettini rinuncia a Parigi Bercy.Al suo posto ripescato Fabio Fognini

“Ho provato di tutto per essere pronto per Parigi Bercy, ma purtroppo mi serve un po’ più di tempo. Il mio obiettivo ora è giocare per l’Italia alle finali di Coppa Davis”

Con questo breve messaggio sui social, Matteo Berrettini ha ufficializzato la sua assenza all’ultimo Masters 1000 in stagione, appena scattato nella capitale francese. Il piede non gli ha consentito di scendere in campo. Lo rivedremo in Davis.

Al suo posto e’ stato ripescato Fabio Fognini.

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Karatsev, Aslan vs Nishioka, Yoshihito

van de Zandschulp, Botic vs Dimitrov, Grigor

(Q) Fils, Arthur vs (LL) Fognini, Fabio

(10) Hurkacz, Hubert vs (WC) Mannarino, Adrian

Rune, Holger vs (PR) Wawrinka, Stan

Isner, John vs (Q) Otte, Oscar

Bye vs (7) Rublev, Andrey

(4) Medvedev, Daniil vs Bye

Korda, Sebastian vs de Minaur, Alex

(WC) Rinderknech, Arthur vs Draper, Jack

(Q) Sonego, Lorenzo vs (16) Tiafoe, Frances

(9) Fritz, Taylor vs Davidovich Fokina, Alejandro

Murray, Andy vs (WC) Simon, Gilles

Bublik, Alexander vs (Q) Ymer, Mikael

Bye vs (8) Auger-Aliassime, Felix

(6) Djokovic, Novak vs Bye

Schwartzman, Diego vs Cressy, Maxime

Baez, Sebastian vs Khachanov, Karen

(Q) Huesler, Marc-Andrea vs (11) Sinner, Jannik

(15) Cilic, Marin vs Musetti, Lorenzo

Basilashvili, Nikoloz vs (Q) Halys, Quentin

Molcan, Alex vs (WC) Gasquet, Richard

Bye vs (3) Ruud, Casper

(5) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Evans, Daniel vs Nakashima, Brandon

(Q) Moutet, Corentin vs Coric, Borna

Kecmanovic, Miomir vs (12) Norrie, Cameron

(14) Carreno Busta, Pablo vs Ramos-Vinolas, Albert

Shapovalov, Denis vs Cerundolo, Francisco

Bautista Agut, Roberto vs Paul, Tommy

Bye vs (2) Nadal, Rafael