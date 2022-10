ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner a Vienna (LIVE)

ATP 500 Basilea (Svizzera) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

1. Nicolas Mahut/ Edouard Roger-Vasselinvs [WC] Jerome Kym/ Leandro Riedi

2. [3] Felix Auger-Aliassime vs Alexander Bublik (non prima ore: 15:00)



3. [1] Carlos Alcaraz vs [5] Pablo Carreno Busta



4. [6] Roberto Bautista Agut vs Brandon Nakashima OR [PR] Stan Wawrinka (non prima ore: 19:00)



5. Holger Rune OR [Q] Ugo Humbert vs [Q] Arthur Rinderknech



ATP 500 Vienna (Austria) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

1. Grigor Dimitrovvs Marcos Giron

2. [1] Daniil Medvedev vs [6] Jannik Sinner



3. [5] Hubert Hurkacz vs Borna Coric (non prima ore: 17:30)



4. Daniel Evans vs Denis Shapovalov



#glaubandich Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Robin Haase / Philipp Oswald vs Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez



2. [Q] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Alexander Erler / Lucas Miedler



