Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Passaro raggiunge Musetti, saranno (almeno) due gli azzurri al via

La sconfitta di ieri sera dello svizzero Dominic Stricker contro Pablo Carreno Busta al secondo turno dell’ATP 500 di Basilea ha aperto le porte delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals a Francesco Passaro. Il tennista italiano, questa settimana non impegnato nel circuito professionistico (nella giornata di ieri ha preso parte, con lo Junior Perugia, all’anticipo della quarta giornata di Serie A1 Maschile contro il TC Italia Forte dei Marmi), si è garantito il pass per il torneo che andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano dall’8 al 12 novembre prossimo.

In ordine cronologico, Passaro è il settimo giocatore ad aver ottenuto la qualificazione alle Next Gen ATP Finals dopo Lorenzo Musetti, Holger Rune, Jack Draper, Brandon Nakashima, Jiri Lehecka e Chun-Hsin Tseng. A contendersi l’ottavo ed ultimo posto saranno Dominic Stricker e Matteo Arnaldi, con quest’ultimo chiamato a vincere il Challenger di Brest.