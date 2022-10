Andreas Seppi: “Mi sarebbe tanto piaciuto giocare in tabellone a Firenze e a Napoli per dare l’addio al tennis, purtroppo pero la Federazione Italiana Tennis non me l’ha permesso”

Andreas Seppi è polemico verso la Federazione Italiane Tennis rea di non aver concesso una wild card all’azzurro per i tornei ATP 250 di Firenze e Napoli.

Seppi avrebbe voluto chiudere la carriera giocando gli ultimi tornei nel circuito maggiore in Italia nel circuito maggiore ma dovrà accontentarsi di disputare sempre in suolo italico il torneo Challenger di Ortisei dove esordià martedì 25 ottobre.

Dichiara l’azzurro sui social: “Mi sarebbe tanto piaciuto giocare in tabellone a Firenze e a Napoli per dare l’addio al tennis, purtroppo pero la Federazione Italiana Tennis non me l’ha permesso, dicendomi che dare una wild card ad uno che si ritira sarebbe stato uno spreco”.