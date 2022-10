Novak Djokovic e la statistica che lo rende unico

Ci sono poche statistiche di confronto tra i Big Three che non siano già state dette. Ma ne emersa una nuova per tracciare le differenze tra Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal, questa con un chiaro vantaggio per l’attuale numero sette della classifica ATP.

Il nuovo campione di Astana ha raggiunto 90 titoli, 55 dei quali sono stati conquistati dopo aver superato almeno due tennisti top 10. Questa volta, le vittime di Djokovic in questo torneo sono state Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Ora, Federer ha vinto 39 titoli battendo almeno due membri della top 10, mentre Nadal ne ha vinti 37 in questo modo.