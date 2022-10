WTA 500 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Martina Trevisan nel Md. Cocciaretto nelle Qualificazioni

WTA 500 San Diego – Tabellone Principale – hard

(1) Iga Swiatek vs Bye

Elena Rybakina vs Garbiñe Muguruza

(SR) Bianca Andreescu vs Beatriz Haddad Maia

Qualifier vs (6) Coco Gauff

(4) Jessica Pegula vs Bye

(WC) Coco Vandeweghe vs (SR) Sofia Kenin

Madison Keys vs Qualifier

(WC) Leylah Fernandez vs (8) Daria Kasatkina

(WC/5) Maria Sakkari vs Qualifier

Karolina Pliskova vs Qualifier

Veronika Kudermetova vs (WC) Sloane Stephens

Bye vs (3) Aryna Sabalenka

(7) Caroline Garcia vs Danielle Collins

Martina Trevisan vs Qualifier

Qualifier vs Alison Riske-Amritraj

Bye vs (2) Paula Badosa

WTA 500 San Diego – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Liudmila Samsonova vs (SR) Varvara Flink

Emma Navarro vs (10) Anna Kalinskaya

(2) Shuai Zhang vs (WC) Robin Montgomery

Elisabetta Cocciaretto vs (7) Bernarda Pera

(3) Qinwen Zheng vs Rebecca Marino

(WC) Madison Sieg vs (11) Camila Osorio

(4) Aliaksandra Sasnovich vs (WC) Ashlyn Krueger

(WC) Louisa Chirico vs (8) Yulia Putintseva

(5) Kaia Kanepi vs Lauren Davis

Elizabeth Mandlik vs (12) Donna Vekic

(6) Jil Teichmann vs Carol Zhao

Caroline Dolehide vs (9) Madison Brengle

Hologic Court 2 – ore 19:00

Emma Navarro vs (10) Anna Kalinskaya

(6) Jil Teichmann vs Carol Zhao

(5) Kaia Kanepi vs Lauren Davis

(3) Qinwen Zheng vs Rebecca Marino

Elisabetta Cocciaretto vs (7) Bernarda Pera

Louisa Chirico vs (8) Yulia Putintseva