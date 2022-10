Challenger Gwangju: Il Tabellone Principale e di Qualficazione. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Gwangju (Sud Corea) – Tabellone Principale, cemento

(1) Gomez, Emilio vs Patael, Ben

Qualifier vs (WC) Hong, Seong-chan

Kachmazov, Alibek vs Qualifier

(WC) Shin, Sanhui vs (5) Wu, Yibing

(3) Millman, John vs (PR) Polmans, Marc

De Loore, Joris vs Qualifier

Qualifier vs Neuchrist, Maximilian

Qualifier vs (6) Peniston, Ryan

(8) Marterer, Maximilian vs Gengel, Marek

Barrientos, Nicolas vs Qualifier

(WC) Park, Uisung vs Clarke, Jay

Mansouri, Skander vs (4) Eubanks, Christopher

(7) Piros, Zsombor vs Coppejans, Kimmer

Tu, Li vs Wu, Tung-Lin

Kovacevic, Aleksandar vs Hijikata, Rinky

Svrcina, Dalibor vs (2) O’Connell, Christopher

(1) Smith, Keeganvs Bye(WC) Cho, Sehyukvs (7) Lee, Duckhee

(2) Sasikumar, Mukund vs Bye

Chen, Kuan Yu vs (12/Alt) Son, Ji Hoon

(3) Chung, Yunseong vs Bye

(WC) Sim, Woohyuk vs (11) Watanabe, Seita

(4) Jung, Jason vs Bye

(Alt) Tajima, Naoki vs (10) Ho, Ray

(5) Nakagawa, Naoki vs Bye

(Alt) Galloway, Robert vs (8) Kim, Cheong-Eui

(6) Nam, JiSung vs (WC) Roh, Hoyoung

(WC) Lee, Seung Min vs (9) Hazawa, Shinji

