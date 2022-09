Us Open: Il programma completo di Giovedì 08 Settembre 2022

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Garcia vs O. Jabeur

I. Swiatek vs A. Sabalenka

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

R. Ram / J. Salisbury vs J. Cabal / R. Farah

M. Arevalo / J. Rojer vs W. Koolhof / N. Skupski

C. McNally / W. Blumberg vs S. Sanders / J. Peers

N. Melichar-Martinez / E. Perez vs B. Krejcikova / K. Siniakova

Court 17 – Ore: 18:00

C. Ngounoue vs L. Havlickova

C. Naef vs V. Mboko

N. Block / P. Charney vs R. Nijkamp / A. Okutoyi

Court 5 – Ore: 18:00

S. Kunieda vs M. De la Puente

M. Tanaka vs J. Griffioen

T. Egberink / J. Gerard vs G. Fernandez / S. Kunieda

D. Mathewson / L. Shuker vs Y. Kamiji / K. Montjane

Court 10 – Ore: 18:00

N. Peifer vs T. Oda

O. Baris / N. Basavareddy vs P. Brady / W. Jansen

M. Scheffers / R. Spaargaren vs M. De la Puente / N. Peifer

Court 13 – Ore: 18:00

D. De Groot vs M. Ohtani

S. Schroder / N. Vink vs D. Ramphadi / K. Sugeno

D. De Groot / A. Van Koot vs A. Bernal / S. Funamizu

P. Deroulede / K. Kruger vs M. Tanaka / Z. Zhu

Court 4 – Ore: 18:00

T. Miki vs R. Spaargaren

K. Montjane vs Y. Kamiji

A. Hewett / G. Reid vs D. Caverzaschi / J. Keatseangsilp

M. Cabrillana / S. Takamuro vs J. Griffioen / M. Ohtani

Court 6 – Ore: 18:00

T. Egberink vs A. Hewett

H. Davidson / A. Lapthorne vs R. Shaw / D. Wagner

T. Miki / C. Ratzlaff vs A. Cataldo / T. Oda

C. Kuhl / E. Seidel vs M. Andreeva / A. Eala

Court 7 – Ore: 18:00

A. Van Koot vs K. Kruger

A. Kim / L. Tien vs D. Dietrich / J. Prado Angelo

K. Feldbausch / O. Pieczkowski vs K. Bigun / M. Bigun

E. Milic / M. Rowinska vs M. El Allami / E. McDonald

Court 8 – Ore: 18:00

B. Nakashima / H. Rivera vs G. Bueno / I. Buse

K. Kang vs G. Bailly

P. Nad / P. Privara vs J. Loutit / M. Rankin

L. Boika / Y. Demin vs G. Bailly / A. Blockx

Court 9 – Ore: 18:00

M. Andreeva vs A. Eala

A. Blockx vs M. Landaluce

K. Hui / E. Yu vs S. Costoulas / L. Udvardy

A. Gureva / H. Kinoshita vs A. Blokhina / A. Xu

Court 11 – Ore: 18:00

D. Shnaider vs R. Stoiber

L. Hovde / T. Preston vs C. Kempenaers-Pocz / S. Saito

L. Havlickova / D. Shnaider vs R. Jamrichova / N. Vargova

P. Inchauspe / C. Williams vs M. Landaluce / P. Rodenas

Court 12 – Ore: 18:00

C. Wong vs K. Feldbausch

D. Vallejo vs H. Barton

M. Kupres / R. Stoiber vs S. Ishii / L. Tararudee

T. Nirundorn / M. Zheng vs D. Blanch / S. Brockett

Court 14 – Ore: 18:00

B. Bartram vs I. van Rijt

L. Lautenschlager vs J. Moreira Lanai

D. Ward vs A. Penney

S. Czauz vs R. Bishop

Court 15 – Ore: 18:00

J. Johns vs S. Naser

M. Phelps vs E. Porges

M. Taucher vs C. Cooper

E. Robertson vs Y. Takamuro