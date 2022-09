Jannik Sinner dopo l’approdo ai quarti degli Us Open: “Sarà una partita molto difficile, ma domani ho un giorno di allenamento, proverò ad allenarmi al meglio” (Video)

Jannik Sinner : “Atmosfera fantastica stasera grazie per avermi sostenuto, non ho giocato benissimo tutto il match ma nel quinto ho dato il massimo. Grazie per avermi aiutato nei momenti difficili.

Era una partita difficile. Nel primo set ho giocato bene, poi ero un break sopra, mi ha ribrekkato ed è iniziata una lotta. Il mio livello di tennis non era al massimo, ma posso essere contento di averla vinto in qualche modo. Ho servito anche meglio nel quinto, ho risposto un pochettino più profondo e da fondo ero più solido, non sentivo la palla come volevo“.

“Nel prossimo turno dovrò alzare il livello per restare alla pari. Sarà una partita molto difficile, ma domani ho un giorno di allenamento, proverò ad allenarmi al meglio. Sapevo che qui mi mancavano i quarti di finale, ma quando giochi non ci fai caso. Sono competitivo su tutte le superfici, riesco ad attaccare il mio gioco al meglio su tutte le superfici: arrivare ai quarti negli Slam non è semplice, ma ora ci saranno i migliori giocatori rimasti nel torneo e ci sarà da restare attenti“.

“Conosco Carlos Alcaraz, abbiamo già giocato alcune volte. Proverò a capirlo il più veloce possibile, devo restare attento sulle mie cose: alzare il livello, servire meglio, rispondere abbastanza aggressivo. Domani allenerò le giocate che proverò a fare in partita“.

EUROSPORT STUDIO ITW SINNER



LA PREVIEW DI BERRETTINI-RUUD