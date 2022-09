Hyeon Chung ritornerà in campo dopo 2 anni di stop

Vi ricordate di Hyeon Chung? Stiamo parlando del ragazzo sudcoreano che è arrivato fino al numero 19 della classifica ATP e ha stupito fin da subito raggiungendo le semifinali degli Australian Open 2018. Le aspettative nei confronti dell’asiatico erano sempre più alte, ma gravi problemi alla schiena lo hanno portato in sala operatoria ed hanno quasi portato via la sua carriera. Il risultato? Chung ha giocato l’ultima volta nelle qualificazioni del Roland Garros nel settembre 2020, ma ora ha una data per il suo ritorno!

Chung ha condiviso un video dove aumenta l’intensità degli allenamenti e tornerà in azione più di due anni dopo all’ATP 250 di Seoul, sul suolo di casa in programma dal prossimo 26 settembre.

Il sudcoreano giocherà l’evento di doppio, dopodiché cercherà di ritrovare il ritmo agonistico e di farsi strada, fondamentalmente da zero, nel circuito Challenger.