Serena Williams lotta con tutte le sue forze ma perde la battaglia e dà l’addio al tennis con la sconfitta agli US Open (Video)

Serena Williams, ex numero uno del mondo e considerata da molti la migliore tennista di tutti i tempi, ha detto addio al tennis questo venerdì, perdendo al terzo turno degli US Open.

La vincitrice di 23 titoli del Grande Slam in singolare è stata eliminata dall’australiana Ajla Tomljanovic per 7-5, 6-7(4) 6-1, dopo 3h07 minuti, in un duello in cui avrebbe potuto anche vincerlo.

Nel primo set, Serena ha servito sul 5-3 per chiudere il set, ma non è riuscita a chiuderlo, mentre nel secondo parziale era in vantaggio per 4-0 e ha avuto quattro set point per vincerlo 6-2, ma è riuscita a vincere la frazione solo al tie-break.

La giocatrice nordamericana poi nel terzo set era troppo stanca (il secondo set è durato quasi 1h30 minuti) e non è riuscita a giocare allo stesso livello e la sconfitta è stata inevitabile, per la delusione delle migliaia di persone che riempivano gli spalti.

Si conclude così una delle eredità più impressionanti della storia dello sport mondiale. Serena Williams, 40 anni, dà l’addio al tennis dopo 27 anni di carriera, 73 titoli di singolare e 23 di doppio.