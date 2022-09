US Open: gran Fognini per un set e mezzo, poi Nadal prende il largo (Video)

Sull’Arthur Ashe nella notte un gran bel Fabio Fognini fa vedere i sorci verdi a Rafael Nadal per un set, quindi subisce la rimonta del campione iberico, che si impone in quattro set col punteggio di 2-6 6-4 6-2 6-1 e vola al terzo turno dello Slam. Il successo qualifica matematicamente Rafa alle Finals di Torino.

Fognini nel primo set spinge in sicurezza, provocando i tantissimi errori di Nadal col rovescio, incerto anche al servizio. Con un doppio break nel terzo e settimo gioco, Fabio vola avanti 5-2 e chiude per 6-2. Concentrato, veloce, offensivo, un Fabio DOC, domina il campo.

All’avvio del secondo set c’è bagarre: Rafa sparacchia un rovescio lungolinea malamente e perde il servizio; al gioco seguente però è l’azzurro a commettere errori, restituendo il break. Poi è ancora Nadal a perdere il gioco di servizio, tradito dal rovescio. Fognini qua spreca la chance di portarsi avanti 3-1, con un doppio fallo restituisce ancora il break per il 2 pari. Arriva il quinto break consecutivo, e stavolta l’azzurro si porta avanti 4-2. Una fase molto lottata, con scambi intensi e faticosi, vinti da Fognini che però, sul 4-2, tira il fiato e subisce la rimonta di Rafa. Con 4 game di fila Nadal si aggiudica il secondo combattutissimo set e il match gira a suo favore.

Nel terzo set si decide l’incontro: tre break di fila nella fase centrale, ma stavolta è Nadal e scappare via 4-2, finendo per chiudere il parziale 6-2. I due escono dal campo e Fognini rientra con una fasciatura alla caviglia. L’intensità del gioco di Fabio è calata, aumentano gli errori.

L’azzurro ha esaurito quelle energie che l’avevano portato in vantaggio, brillando sul campo e dominando il forte rivale negli scambi. Con 3-0 iniziale, il maiorchino scappa via e vince il quarto e decisivo set per 6-1.

Una bella partita di Fabio, ma alla lunga la forza fisica e resistenza dello spagnolo ha avuto la meglio.



Slam Us Open F. Fognini F. Fognini 6 4 2 1 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 2 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 2-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

1 ACES 49 DOUBLE FAULTS 261/99 (62%) FIRST SERVE % IN 53/87 (61%)32/61 (52%) WIN % ON 1ST SERVE 36/53 (68%)14/38 (37%) WIN % ON 2ND SERVE 16/34 (47%)15/19 (79%) NET POINTS WON 11/15 (73%)6/10 (60%) BREAK POINTS WON 9/14 (64%)35/87 (40%) RECEIVING POINTS WON 53/99 (54%)24 WINNERS 2060 UNFORCED ERRORS 3781 TOTAL POINTS WON 10510207.4 ft DISTANCE COVERED 10791.2 ft54.9 ft DISTANCE COVERED/PT. 58.0 ft