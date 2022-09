US Open: Musetti rimonta un set a Brouwer e vola al terzo turno (Video)

Vittoria per il toscano a New York

Convincente prestazione e vittoria in quattro set per Lorenzo Musetti al secondo turno di US Open. Il 20enne azzurro supera per 6-7 6-3- 6-4 6-2 l’olandese Gijs Brouwer e si qualifica al terzo turno del torneo per la prima volta in carriera. Brouwer è un nome poco cosciuto, arrivato tardi nel tennis che conta, ma è un avversario assai scomodo sui campi rapidi poiché ha un servizio mancino molto interessante e soprattutto è un attaccante puro, che copre la rete in modo impeccabile ed ha un tocco notevolissimo sul net. Quindi per un giocatore come Musetti che non ama essere aggredito e ha bisogno di tempo per imbastire il suo tennis non era un avversario per niente facile. Musetti è stato bravo a reagire dopo un tie-break perso malamente, trovando un gioco meno attendista e spingendo bene col diritto. Soprattutto è cresciuto in risposta e fisicamente è parso molto vivace. Una vittoria che dà morale e gli apre le porte al terzo turno.

Nel primo set domina il servizio, con l’olandese perfetto con i suoi colpi mancini e prime palle spesso ingiocabili. È bravo a correre a rete e prendersi il punto con volee ben giocate, apprezzabili anche come stile. Musetti è solido nei propri turni di battuta, comanda lo scambio dal centro del campo pungendo il rivale sul rovescio, colpo meno sicuro. Sul 4-3 Brouwer, Musetti commette qualche errore e l’olandese con una chiusura sotto rete perentoria strappa due palle break, le prime del match. Bene Musetti, se le gioca con calma, serve bene e fa correre il rivale, portandolo all’errore. Quando “Muso” riesce a spostare con i suoi colpi l’olandese si vedono i suoi limiti nella fase difensiva. Ma appena gioca più corto o è attendista, Gijs si butta avanti con il classico attacco preciso e profondo, coprendo la rete in modo perfetto. Il set si decide al tie-break, e Brouwer è una sentenza. Serve alla perfezione, strappa subito un punto in risposta rischiando un attacco che cade sulla riga, e punisce l’azzurro con altri affondi sulla rete sulle palle di scambio dell’azzurro, troppo centrali e interlocutorie. Contro un attaccante “puro” come l’olandese, se gli concedi il tempo per venire avanti, diventa durissima. Vola 5-0 l’orange, e chiude 7-1 in totale sicurezza.

All’avvio del secondo set Musetti sfrutta il primo brutto turno di battuta dell’olandese (doppio fallo sulla palla break), si porta avanti 3-0. Forte del vantaggio Lorenzo gioca finalmente più offensivo nello scambio, non lascia tempo all’avversario di scendere a rete e aprire l’angolo per l’attacco. Si seguono i turni di battuta, fino al 5-3. L’azzurro serve per chiudere e serve bene, solido, preciso. Lavora bene col diritto e si aggiudica il secondo set per 6-3. 80% dei punti vinti con la prima e pochi errori.

Eccellente inizio di terzo set per Musetti: forte del set appena vinto, tira colpi difficili da gestire per il rivale sulla rete e con un passante di rovescio lungo linea fantastico trova le prime palle break. La sfrutta subito con un diritto robusto, vola avanti 2-1 e servizio. Brouwer trova subito il contro break e mette grande pressione e Lorenzo, ma senza sfruttare le 4 palle break ottenute. L’inerzia gira all’improvviso: il toscano sul 4 pari trova un paio di punti eccezionali (un pallonetto perfetto) e con un attacco di diritto lungo linea si prende il break che lo manda a servire sul 5-4. Chiude 6-4 senza problemi.

Nel quarto set si ripete il film del set precedente: sull’uno pari Brouwer perde la prima di servizio, mostrando segni di stanchezza e meno lucidità. Musetti ne approfitta, tira un paio di diritti potenti che gli procurano il game e spacca definitivamente l’incontro a suo favore. Non regala più niente il toscano, assai più fresco fisicamente e preciso nella spinta. Gijs concede il secondo break con un terribile doppio fallo sul 4-2. Chiude 6-2 Musetti, vola al terzo turno di US Open, per la prima volta in carriera, dove aspetta probabilmente Hubert Hurkacz. Ottimo Musetti, contro un avversario non facile da affrontare.

Court 10 – Ore: 17:00

3°Inc. G. Brouwer vs L. Musetti



Slam Us Open G. Brouwer G. Brouwer 7 3 4 2 L. Musetti [26] L. Musetti [26] 6 6 6 6 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Brouwer 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Brouwer 0-15 15-15 15-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Brouwer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Brouwer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Brouwer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 G. Brouwer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 G. Brouwer 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Brouwer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-5 → 3-6 G. Brouwer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Brouwer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 G. Brouwer 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 G. Brouwer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 3-2 → 3-3 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Brouwer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

5 ACES 45 DOUBLE FAULTS 572/109 (66%) FIRST SERVE % IN 75/124 (60%)57/72 (79%) WIN % ON 1ST SERVE 53/75 (71%)10/37 (27%) WIN % ON 2ND SERVE 33/49 (67%)20/31 (65%) NET POINTS WON 12/15 (80%)1/9 (11%) BREAK POINTS WON 5/9 (56%)38/124 (31%) RECEIVING POINTS WON 42/109 (39%)36 WINNERS 3543 UNFORCED ERRORS 27105 TOTAL POINTS WON 1283510.1 ft DISTANCE COVERED 3303.8 ft15.1 ft DISTANCE COVERED/PT. 14.2 ft

ROVESCIO LUNGOLINEA MUSETTI