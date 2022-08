US Open: strada spianata per Sinner?, in quota terzo turno a un passo. Fognini cerca l’impresa con Nadal

Jannik Sinner vince la battaglia con Altmaier e punta dritto al secondo turno degli US Open, dove affronterà Christopher Eubanks. L’altoatesino parte nettamente favorito nella sfida con lo statunitense, dove il suo successo è visto a 1,06 dai betting analyst. Una vittoria del suo avversario, invece, è a un corposo 8,57. Il classe 2001 avanti anche per la conquista del primo set, fissata a 1,15 contro il 4,59 del giocatore di casa con in pole, per il risultato esatto, lo 0-3 di Sinner si gioca a 1,54, seguito dall’1-3 a 4,23.

Sfida ben più complicata, quasi proibitiva, per Fabio Fognini, che dopo il successo in rimonta su Karatsev se la vedrà con Rafael Nadal, tra i favoriti per la conquista del titolo. Lo spagnolo parte nettamente favorito a 1,04, mentre l’impresa dell’azzurro paga 10 volte la posta. Anche il set betting vede avanti il maiorchino, il cui successo in tre set è basso a 1,37. Agli US Open Fognini ebbe la meglio nello storico 3-2 dell’edizione 2015, un risultato che stavolta pagherebbe 21 volte la posta. In campo per il secondo turno anche Lorenzo Musetti, vincitore con Goffin al quinto set e ora impegnato con Gijs Brouwer: l’italiano è avanti a 1,37, mentre il successo dell’olandese si gioca a 3,03.

2R Moutet – Van De Zandschulp (21) 0-0 2.76 1.45

2R Holt – Cachin 0-0 1.54 2.52

2R Carreno-Busta (12) – Bublik 3-0 1.28 3.71

2R Garin – De Minaur (18) 1-3 6.19 1.13

2R Murray – Nava 0-0 1.18 4.94

2R Grenier – Berrettini (13) 0-1 6.70 1.11

1R Kubler – Ymer 0-0 2.21 1.67

1R Munar – Carballes Baena 0-3 1.21 4.52

2R Kyrgios (23) – Bonzi 0-0 1.11 6.66

2R Van Rijthoven – Ruud (5) 0-0 6.10 1.13

2R Galan – Thompson 1-0 1.74 2.11

2R Davidovich Fokina – Fucsovics 0-1 1.43 2.88

2R Paul (29) – Korda 0-3 2.02 1.81

2R Tabilo – Wolf 1-0 3.41 1.33

2R Borges – Wu 0-0 3.43 1.32

2R Khachanov (27) – Monteiro 2-0 1.26 3.97

2R Draper – Auger Aliassime (6) 0-0 3.14 1.37

2R Medvedev (1) – Rinderknech 0-0 1.02 17.33

2R Schwartzman (14) – Popyrin 2-0 1.29 3.67

2R Brouwer – Musetti (26) 0-0 3.03 1.39

2R Fognini – Nadal (2) 4-13 10.99 1.05

2R Hurkacz (8) – Ivashka 3-2 1.30 3.64

2R Coric (25) – Brooksby 0-0 1.94 1.87

2R Cilic (15) – Ramos-Vinolas 7-3 1.17 5.23

2R Eubanks – Sinner (11) 0-0 8.58 1.07

2R Kwon – Rublev (9) 0-3 5.58 1.15

2R Coria – Alcaraz (3) 1-0 21.37 1.01

2R Kecmanovic (32) – Gasquet 1-0 1.44 2.82

2R Isner – Rune (28) 0-0 1.61 2.34

2R Norrie (7) – Sousa 2-0 1.05 10.88

2R Duckworth – Evans (20) 0-1 4.14 1.24

2R Dimitrov (17) – Nakashima 1-0 1.70 2.18

2R Kuzmova – Rogers (31) 1-0 4.63 1.20

2R Wang – Sakkari (3) 0-0 4.43 1.22

2R Jabeur (5) – Mandlik 0-0 1.18 5.03

2R Keys (20) – Giorgi 4-2 1.45 2.79

2R Riske (29) – Osorio Serrano 0-0 1.54 2.50

1R Stearns – Alexandrova (28) 0-0 6.00 1.14

2R Schmiedlova – Zhang 1-0 3.50 1.31

2R Galfi – Dart 0-0 2.16 1.71

2R Snigur – Marino 1-0 2.50 1.54

2R Kudermetova (18) – Zanevska 1-0 1.18 5.00

2R Ruse – Gauff (12) 0-1 7.35 1.10

2R Krunic – Krejcikova (23) 2-1 3.49 1.31

2R Rodina – Tomljanovic 1-1 6.75 1.11

2R Kalinskaya – Garcia (17) 1-0 3.37 1.33

2R Fernandez (14) – Samsonova 0-0 2.29 1.64

2R Williams – Kontaveit (2) 0-0 2.99 1.40

2R Haddad Maia (15) – Andreescu 1-0 1.81 2.02

2R Bucsa – Collins (19) 0-0 3.19 1.36

2R Cornet – Siniakova 0-1 1.43 2.86

2R Kostyuk – Azarenka (26) 0-0 2.39 1.58

2R Putintseva – Niemeier 0-0 1.66 2.24

2R Begu – Yuan 0-0 1.39 3.03

2R Badosa (4) – Martic 1-1 1.47 2.73

2R Burel – Van Uytvanck 0-1 2.24 1.66

2R Cirstea – Bencic (13) 2-0 3.05 1.39

2R Pliskova (22) – Bouzkova 1-1 2.13 1.74

2R Sasnovich – Pegula (8) 0-0 2.91 1.42

2R Kalinina – Kvitova (21) 0-0 3.79 1.28

2R Potapova – Zheng 0-0 2.11 1.74

2R Swiatek (1) – Stephens 1-0 1.14 5.78

2R Muguruza (9) – Fruhvirtova 0-0 1.55 2.48

2R Kanepi – Sabalenka (6) 2-0 2.75 1.46