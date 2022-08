l’Italia sogna il successo a Winston Salem

Mentre si avvicinano gli US Open, il tennis sul cemento americano si sposta a Winston Salem. Sono diversi gli italiani presenti nel tabellone principale, che proveranno ad andare in fondo al torneo. Dopo l’eliminazione al primo turno di Cincinnati, Lorenzo Musetti proverà a conquistare il titolo nell’ATP 250 che anticipa di una settimana lo slam newyorkese: i betting analyst vedono il suo successo a quota 20, mentre per Lorenzo Sonego, come riporta agipronews, il titolo paga 25 volte la posta. In campo anche Fabio Fognini, per cui la vittoria finale si gioca a 33. Tra i favoriti spiccano però Maxime Cressy, Grigor Dimitrov, Thanasi Kokkinakis e Botic van de Zandschulp, proposti a 12.

Nella notte esordio ostico per Musetti, che affronta Richard Gasquet e parte leggermente avanti per la vittoria a 1,65, mentre il francese vede il passaggio del turno a 2,10. Comincia da favorito anche l’avventura di Fognini, per cui il successo contro Dusan Lajovic si gioca a 1,57, contro il 2,40 del serbo.

ATP 250 Winston Salem

1R Griekspoor – Popyrin 1-0 1.63 2.27

1R Kokkinakis – Duckworth 0-2 1.37 3.09

1R Lehecka – Gojowczyk 0-0 1.42 2.82

1R Fucsovics – Tseng 0-0 1.65 2.22

1R Mochizuki – Tabilo 0-0 3.13 1.36

1R O’Connell – Mannarino 0-0 1.91 1.88

1R Nava – Johnson 0-0 2.55 1.51

1R Etcheverry – Edmund 0-0 2.29 1.61

1R Ymer – Coria 0-0 1.18 4.83

2R Basilashvili (6) – Monteiro 1-1 2.43 1.55

1R Fognini – Lajovic 1-0 1.56 2.39

1R Thiem – Wolf 0-0 1.96 1.83

2R Gasquet – Musetti (5) 0-0 2.25 1.64

2R Kubler – Kwon 1-0 1.78 2.03

2R Ramos-Vinolas (8) – Millman 0-1 1.99 1.81

2R Djere – Sousa (16) 0-0 1.50 2.57