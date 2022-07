Benoit Paire non sapeva che sarebbe uscito dalla top 100 la prossima settimana

Continuano i problemi a Benoit Paire. A 33 anni, il francese lascerà la top 100 per la prima volta dal marzo 2015, dopo un’altra sconfitta nel circuito maggiore. Questa volta è arrivata nel turno inaugurale di Atlanta, portando a sette la sua striscia di sconfitte.

Paire, ex top 20, si è arreso facilmente a Jenson Brooksby, 6-3, 6-1, in circa un’ora, in un match in cui ha mostrato ancora poca grinta e ha commesso molti errori non forzati. Il francese aveva bisogno di raggiungere i quarti di finale per difendere il suo posto tra i primi 100 del mondo, quindi è garantito che sarà fuori dai top 100, essendo al momento classificato al 111° posto.

Cosa c’è di sorprendente in questa storia? È che Paire non lo sapeva. Non conosceva la sua classifica attuale e non sapeva che, se non avesse raggiunto i quarti di finale del torneo nordamericano, sarebbe uscito dalla top 100.

E, come ci si poteva aspettare, la reazione del francese è diventata virale. “Merda, non guardavo le classifiche da molto tempo. Immagino che dovrò giocare di nuovo”, ha risposto su Twitter.