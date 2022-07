Wimbledon: Parlano Novak Djokovic e Nick Kyrgios “Novak è come un Dio” (con il video della Finale)

Novak Djokovic : “Questo è il mio regalo per il nostro anniversario di matrimonio. Non ho più parole per spiegare quanto questo torneo e questo trofeo siano importanti per me. E’ sempre stato e sempre sarà il più speciale nel mio cuore. Vedere Pete Sampras vincere qui mi ha dato la motivazione per chiedere a mia madre e a mio padre di comprarmi una racchetta, mi ha dato la motivazione per giocare in un piccolo resort di montagna. Quella è stata la mia prima immagine legata al tennis, e ogni volta assume un significato maggiore. Essere qui con il trofeo in mano è una benedizione.

Manca solo mio figlio Stefan, che sta giocando un set con il figlio di Bob Bryan. Grazie perché senza di voi, niente di tutto questo sarebbe possibile”

“Nick, lo riavrai indietro. Non solo a Wimbledon, ma anche in altre finali. Non voglio trovare parole di consolazione dopo una sconfitta, ma hai dimostrato di meritare di essere uno dei migliori giocatori al mondo, soprattutto su questa superficie. Ti auguro il meglio, davvero.

Nick ti rispetto molto, penso che tu sia una giocatrice fenomenale, un’atleta, un talento incredibile, te lo dicono da molti anni ma ora tutto sta andando al suo posto e sono sicuro che ti vedremo più spesso nelle fasi finali dei Grandi Slam. Non avrei mai pensato di dire così tante cose positive su di te, considerando la relazione. Ok, è ufficialmente una “bromance”. Spero che questo sia l’inizio di un rapporto incredibile tra noi, anche fuori dal campo”, ha ammesso tra le risate di Kyrgios e del pubblico sugli spalti.

Nick Kyrgios : “Novak è come un dio, non voglio mentire. Penso di aver giocato bene. Innanzitutto congratulazioni a Novak e al suo team. Avete vinto questo torneo non so quante volte”

Io e la mia squadra siamo esausti dopo tanto tennis. Avrò bisogno di una bella vacanza. Sono molto felice di questo risultato, il mio migliore in un Grande Slam. Forse un giorno potrò essere di nuovo qui, ma non so se accadrà”.