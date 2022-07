Da Todi: Francesco Passaro sconfitto in semifinale

Una splendida cornice di pubblico ha fatto da teatro perfetto alla semifinale degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup tra Francesco Passaro e Pedro Cachin. Ad aggiudicarsi la contesa è l’argentino, numero uno del seeding, che si è imposto in rimonta con il parziale di 6-7(7) 6-2 6-1. Fin dall’inizio i due protagonisti hanno avvertito un po’ di tensione: per il perugino la chance di andare in finale davanti al pubblico amico, per il sudamericano l’occasione di raccogliere punti importanti in ottica main draw slam. Domenica 10 luglio alle ore 21.00 per Cachin in finale sarà derby contro il connazionale Nicolas Kicker, che si è aggiudicato la prima semifinale contro Daniel Masur. Nella sessione serale del Tennis Club Todi 1971 si è anche disputata la finale di doppio del Challenger organizzato da MEF Tennis Events. Trionfo per gli argentini Guido Andreozzi e Guillermo Duran, che con lo score di 6-1 2-6 10-6 hanno sconfitto Romain Arneodo e Jonathan Eysseric.

Cachin spegne la cavalcata di Passaro e sogna la top 100 – “Tutte le partite sono difficili, questa lo è stata un po’ di più. Francesco gioca benissimo e avrà una splendida carriera”, ha commentato la prima testa di serie Pedro Cachin. Dopo aver perso il primo set fallendo dei set point, l’argentino ha preso in mano le redini della sfida contro l’idolo di casa, che è stato regolato con il punteggio di 6-7(7) 6-2 6-1. In finale sarà assalto al terzo titolo della stagione contro il connazionale Nicolas Kicker, in caso di vittoria il tennista di Bell Ville celebrerà anche l’ingresso in top 100 all’età di 27 anni: “Queste settimane mi sto giocando la possibilità di andare in tabellone principale agli US Open. Sto bene e sto raccogliendo i frutti dei sacrifici di tanti anni, la top 100 è un sogno che si ha quando si è piccoli ed esserci così vicino è fantastico. Contro Kicker mi aspetto la solita lotta tra argentini, lui mi ha battuto tre volte, ma io ho vinto l’ultima sfida in Brasile a fine 2021 e spero di potermi ripetere”. A fine match grandi applausi per entrambi i protagonisti con il pubblico che si è stretto intorno a Passaro, che si arrende ad un passo dalla quarta finale del suo 2022. Dopo i due ori vinti ai Giochi del Mediterraneo di Orano (Algeria), il tennista perugino conclude un’altra grande settimana, lunedì ritoccherà il suo best ranking entrando tra i primi 200 del mondo.

I risultati di sabato 9 luglio

Semifinali

Pedro Cachin (1) b. Francesco Passaro (WC) 6-7(7) 6-2 6-1

Nicolas Kicker b. Daniel Masur 6-2 3-6 6-4

Finale doppio

Guido Andreozzi e Guillermo Duran (3) b. Romain Arneodo/Jonathan Eysseric (1) 6-1 2-6 10-6

Center Court – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 9:00 pm)

1. [1] Pedro Cachin vs Nicolas Kicker