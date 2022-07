Wimbledon: Parla Jannik Sinner dopo il successo su Alcaraz “sono molto, molto felice di avere vinto. Quando Carlos ha chiuso il terzo set, non ho pensato di poter andare al quinto” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Si è trattato di una partita difficile ma del resto lo sapevamo anche prima. Penso che il livello di gioco di entrambi sia stato alto. E credo sia questa la cosa più importante, mostrare un buon livello di tennis. Ad ogni modo sono molto, molto felice di avere vinto. Quando Carlos ha chiuso il terzo set, non ho pensato di poter andare al quinto. Ho solo cercato di rimanere concentrato sul presente. Ho avuto delle possibilità importanti nel terzo ma non le ho sfruttate, dunque il mio obiettivo a quel punto era di non calare in intensità. Penso di aver faticato un po’ nel quarto all’inizio, ma in seguito ho cercato soprattutto di servire bene”.

“Sia io che Carlos abbiamo mostrato un ottimo livello di tennis e un grande atteggiamento. Speriamo che sia l’inizio di una rivalità al vertice, ma non si sa mai cosa può succedere. Ci sono tanti altri giocatori che stanno giocando in maniera incredibile, anche se noi due restiamo i più giovani al momento nelle posizioni di vertice. Vedremo”.

“Un match con Djokovic? Sarebbe una partita difficile, ovviamente. Novak sta giocando molto bene, ma io farei del mio meglio. Questo è il minimo che posso fare: godermi ogni momento in campo, cosa che ho fatto anche contro Alcaraz. È stata una sensazione molto speciale scendere in campo sul Centre Court proprio in questa occasione. L’obiettivo principale adesso è recuperare nel miglior modo possibile per la prossima partita”.

“Di sicuro l’erba è una superficie diversa dalle altre. Ma in generale penso di essere migliorato rispetto al passato, come del resto ha fatto anche lui. Penso che stavolta abbiamo dimostrato entrambi di essere forti fisicamente, perché la partita è stata abbastanza pesante. Dal mio punto di vista sto solo cercando di cambiare alcune cose sotto il profilo tattico, novità che ho usato pure oggi. Ma anche lui a un certo punto ha cercato di fare qualcosa di diverso. Giocando al meglio dei cinque set ci sono molti momenti chiave, se giochi al meglio di tre è diverso e ci sono meno chance”.

“Ho dimostrato anche quest’anno una certa continuità. Ho fatto molti quarti di finale, molti ottavi. Penso di essere migliorato anche fisicamente. Se in ogni Grande Slam arrivi alla seconda settimana, devi essere per forza ben preparato atleticamente. Cerchiamo di dare il massimo col mio team, soprattutto negli allenamenti quando non ci sono tornei. Penso di metterci molto impegno e la giusta mentalità. Continuerò ancora così perché so di avere molto da migliorare, poi vedremo nei prossimi mesi come cambierà il mio tennis. Spero di poter progredire giorno dopo giorno. Non lo so se questo sia il momento di maggior fiducia nella mia carriera, ma di sicuro lo è se parliamo dell’erba, perché prima di questo Wimbledon non avevo mai vinto una partita”.