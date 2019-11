Verso le Davis Cup Finals, Gruppo F: Shapovalov e Auger-Aliassime guidano il Canada

Il Canada si presenta alle Davis Cup Finals 2019 di Madrid, il cui inizio è fissato per la giornata di domani, grazie al successo nei Play-Off dello scorso febbraio contro la Slovacchia: in quell’occasione furono Denis Shapovalov e Auger-Aliassime a trascinare la compagine biancorossa, entrambi sono stati nuovamente chiamati a raccolta dal capitano Frank Dancevic e difenderanno i colori della propria nazionale nel Gruppo F della competizione con Italia e Stati Uniti. Non ci sarà Milos Raonic, costretto al forfait a pochi giorni dall’inizio del torneo e prontamente sostituito da Brayden Schnur (n.101 ATP), alla seconda convocazione della sua carriera. Il quarto giocatore convocato è l’ex Top-30 Vasek Pospisil, attualmente fuori dai primi 150 giocatori del mondo ma vincitore quest’anno di due titoli Challenger in singolare a Las Vegas e Charlottesville.

SHAPOVALOV & AUGER-ALIASSIME: SI PUO’ SOGNARE – E’ stato un 2019 fin qui memorabile per la coppia canadese, entrata a titolo definitivo nel tennis che conta: il primo, classe ’99, ha vinto il suo primo titolo ATP sul veloce indoor di Stoccolma ed ha raggiunto la quindicesima posizione della classifica mondiale in singolare; il secondo, di un anno più giovane, è entrato in Top-20 (best ranking al n.17) pur senza vincere alcun torneo, ma ha raggiunto la finale nell’ATP 500 di Rio de Janeiro e negli ATP 250 di Lione e Stoccarda. Sarebbe un sogno, per entrambi, vincere la Coppa Davis in giovanissima età: il Canada, nella sua storia, non è mai riuscito ad aggiudicarsi questo ambito trofeo.

CAPITOLO DOPPIO: POSPISIL FAVORITO SU SCHNUR – E’ altamente improbabile che Schnur e Pospisil possano venire schierati negli incontri di singolare e, di conseguenza, si alza la probabilità di vedere i due giocatori impegnati negli incontri di doppio. Difficile che vengano schierati in coppia insieme: in allerta vi è Denis Shapovalov che, essendo numero 50 di specialità, potrebbe dare una grossa mano ai compagni. Vasek Pospisil si ritrova al n.445 di specialità, ma è stato n.4 e nel 2014 ha conquistato il torneo di Wimbledon al fianco di Jack Sock: proprio con lo statunitense ha condiviso la maggior parte dei successi ottenuti in carriera. L’ultimo titolo conquistato da Pospisil in doppio risale al 2016, quando con Nicolas Mahut trionfò all’ATP 500 di Rotterdam. Non è mai stato un giocatore di alto livello in doppio, invece, Brayden Schnur: il classe ’95, nativo di Toronto, vanta nel suo palmares appena quattro titoli Futures (ultima affermazione nel 2016 con Peliwo in un Futures canadese).

TUTTI I NUMERI DEL CANADA –

Ranking per nazioni: 14°

Vittorie finali: 0

Prima partecipazione: 1913

Anni nel World Group: 11

Giocatore più vittorioso: Daniel Nestor (48-28)

Giocatore più vittorioso in singolare: Sebastien Lareau (17-16)

Giocatore più vittorioso in doppio: Daniel Nestor (33-13)

Ultima sfida giocata: Slovacchia-Canada 2-3 (Shapovalov b. Horansky, Klizan b. Auger-Aliassime, Klizan/Polasek b. Auger-Aliassime/Shapovalov, Shapovalov b. Klizan, Auger-Aliassime b. Gombos)