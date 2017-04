Roberta Vinci : “Non sono d’accordo sulle wild card che ha avuto qui Maria Sharapova, a Roma e negli altri tornei. Ha fatto i suoi errori sicuramente, ma ha pagato e penso che possa tornare a giocare, ma senza wild card.”

Tanto pubblico mercoledì sarà anche dalla sua parte. Qualcuno del pubblico tedesco. Probabilmente ci sono tante giocatrici che sono d’accordo con me sulle wild card e tutto. Ma farò del mio meglio.”

“L’ho vista sui social media e si è allenata tanto e duramente. So che è dura tornare dopo tanto tempo ma è probabilmente felice del suo ritorno, non ha niente da perdere e probabilmente può giocare bene. È una grande giocatrice. Lei è importante per il tennis, per la WTA, per tutto ed è una grande campionessa. E mercoledì sarò pronta per affrontarla”.

“L’allenamento è un po’ diverso dalla partita quindi devo stare concentrata su ogni singolo punto, ogni singolo colpo. Penso che sarà motivata e che voglia tornare. Sarà difficile come incontro.”