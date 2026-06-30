Wimbledon 2026 - Day 2 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Shelton fuori subito: Virtanen firma l’impresa al quinto set. “È stata una sconfitta molto dura, senza dubbio una delle più dure della mia carriera”

30/06/2026 19:55 148 commenti
Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images
Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images

Ben Shelton saluta Wimbledon 2026 molto prima del previsto. Lo statunitense, indicato da molti come uno dei possibili protagonisti sull’erba londinese, è stato eliminato al primo turno da Otto Virtanen al termine di una battaglia durissima, chiusa dal finlandese con il punteggio di 6-4 3-6 6-7(8) 6-2 7-6(9).

Una delle grandi sorprese del torneo. Shelton arrivava a Londra con ambizioni importanti, forte di una campagna sull’erba positiva, con il titolo conquistato a Stoccarda e i quarti raggiunti ad Halle. Il sorteggio sembrava offrirgli anche una grande opportunità nella parte bassa del tabellone, ma Wimbledon ha confermato ancora una volta quanto possa essere crudele e imprevedibile.

Virtanen ha giocato una partita straordinaria. Il finlandese, alla prima vittoria in carriera contro un top 10, ha retto la pressione nei momenti più delicati e ha trovato il coraggio per colpire nei punti decisivi. Nel super tie-break del quinto set è stato anche sotto 5-8, ma ha continuato a spingere, trovando una grande risposta proprio quando Shelton sembrava vicino a chiudere.

Lo statunitense ha avuto anche un match point sul 9-8 nel tie-break decisivo, ma non è riuscito a trasformarlo. Alla fine sono stati dettagli minimi a decidere una sfida lunghissima, con Virtanen premiato dalla sua lucidità e Shelton punito da alcune scelte affrettate, soprattutto nelle fasi finali.

In conferenza stampa Shelton non ha cercato scuse. Visibilmente deluso, ha riconosciuto il grande livello dell’avversario: “È stata una sconfitta molto dura, senza dubbio una delle più dure della mia carriera. Devo dare tantissimo merito a Otto, perché ha giocato una partita eccezionale. Per tutto l’incontro ho avuto la sensazione di essere costretto a inseguire”.

Il servizio, una delle armi principali dello statunitense, non gli ha garantito il dominio abituale. “Non sono stato efficace con la battuta e questo ha fatto sì che non ottenessi molti punti facili. Ho dovuto lavorare moltissimo praticamente in ogni game, mentre lui colpiva la palla in modo incredibile da fondo campo”, ha spiegato.

Shelton ha avuto occasioni importanti, soprattutto nel quinto set: “Ho avuto tre volte il 15-40 per strappargli il servizio e in tutti quei momenti lui ha giocato punti straordinari. A volte il tennis funziona così”.

Il livello offensivo di Virtanen ha costretto Shelton a modificare il proprio piano tattico. Lo statunitense ha ammesso di essersi dovuto assumere più rischi del solito: “Il modo in cui stava colpendo la palla mi ha obbligato a prendere decisioni diverse. Era molto aggressivo e praticamente non sbagliava. Ogni volta che lasciavo una palla un po’ più corta, lui la trasformava in un vincente”.

Nel tie-break finale Shelton ha provato a cambiare strategia, cercando più spesso la rete: “Ho cercato di salire il più possibile per togliergli tempo e impedirgli di comandare gli scambi da fondo. Con il tennis che stava giocando, non avevo altra scelta che essere più aggressivo”.

La sconfitta pesa anche perché conferma una stagione molto irregolare. Shelton ha vinto tre titoli nel 2026, due dei quali ATP 500, e ha raggiunto i quarti all’Australian Open, ma nei grandi appuntamenti non è riuscito a trovare la continuità attesa.

“Non so bene come definire questo anno”, ha ammesso. “Ho avuto buoni risultati in alcuni momenti, come i quarti in Australia e i tre titoli vinti, ma tutto il resto è stato piuttosto povero. Non è stato un buon anno per me, è una stagione difficile”.

Il rimpianto più grande riguarda i tanti match sfuggiti per pochi punti: “Ho perso moltissime partite equilibrate, tanti tie-break e tanti terzi set. I margini sono molto piccoli. Ci sono tanti momenti che ti tornano in mente e ti chiedi cosa sarebbe cambiato se avessi vinto quel punto o quel tie-break”.

Nonostante il colpo durissimo, Shelton non vuole restare fermo alla delusione. “Di solito sono uno che torna ad allenarsi o in palestra il giorno dopo. Affronterò questa sconfitta come tutte le altre. Tra un paio di giorni tornerò al lavoro”, ha detto.

Lo sguardo è già rivolto alla parte di stagione più adatta al suo tennis: “Ovviamente questa eliminazione arriva molto prima di quanto sperassi, ma ora la mia testa è già sulla tournée americana sul cemento. Continuo a pensare che il meglio della mia stagione debba ancora arrivare”.

Shelton ha poi spiegato perché a Wimbledon non ci si può mai fidare del tabellone. Anche se la sua parte sembrava aperta, lo statunitense ha ribadito di non voler guardare troppo avanti: “Non guardo mai oltre il primo turno. So chi c’è nel torneo, non sono stupido, ma non sto lì a seguire il tabellone o i social. Cerco solo di concentrarmi sull’avversario che ho davanti. Questa partita dimostra il perché: a Wimbledon chiunque può battere chiunque in una giornata”.

La sconfitta è pesante, ma il merito di Virtanen resta enorme. Il finlandese ha servito bene, ha retto da fondo e ha mostrato una solidità inattesa nei momenti più tesi. Per Shelton, invece, resta una grande occasione mancata e un altro risultato nei tornei importanti lontano dalle aspettative.

Wimbledon perde subito uno dei nomi più attesi. Shelton esce con tanti rimpianti, una palla match non sfruttata e la consapevolezza di dover trovare maggiore continuità nei grandi eventi. Virtanen, invece, firma la vittoria più importante della sua carriera e si regala una giornata indimenticabile sull’erba dell’All England Club.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  30 Giugno 2026

17°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 30 Giugno
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
26°
21:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WIM R1
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
T. Townsend USA vs I. Swiatek POL

Slam Wimbledon
T. Townsend
1
6
3
I. Swiatek [3]
6
2
6
Vincitore: I. Swiatek
Mostra dettagli

A. Blockx BEL vs A. Zverev GER

Slam Wimbledon
A. Blockx
4
7
6
6
A. Zverev [2]
6
6
7
7
Vincitore: A. Zverev
Mostra dettagli

S. Williams USA vs M. Joint AUS

Slam Wimbledon
S. Williams
0
0
M. Joint
0
1
Mostra dettagli



No.1 Court – Ore: 2:00pm
T. Fritz USA vs D. Lajovic SRB

Slam Wimbledon
T. Fritz [6]
6
6
6
D. Lajovic
3
4
3
Vincitore: T. Fritz
Mostra dettagli

L. Boisson FRA vs E. Rybakina KAZ

Slam Wimbledon
L. Boisson
4
6
3
E. Rybakina [2]
6
1
6
Vincitore: E. Rybakina
Mostra dettagli

S. Wawrinka SUI vs M. Berrettini ITA

Slam Wimbledon
S. Wawrinka
15*
7
6
M. Berrettini
15
6
6
Mostra dettagli



No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Anisimova USA vs L. Gjorcheska MKD

Slam Wimbledon
A. Anisimova [6]
6
6
L. Gjorcheska
3
2
Vincitore: A. Anisimova
Mostra dettagli

O. Virtanen FIN vs B. Shelton USA

Slam Wimbledon
O. Virtanen
6
3
6
6
7
B. Shelton [4]
4
6
7
2
6
Vincitore: O. Virtanen
Mostra dettagli

E. Svitolina UKR vs D. Snigur UKR

Slam Wimbledon
E. Svitolina [8]
5
2
D. Snigur
7
6
Vincitore: D. Snigur
Mostra dettagli

M. Navone ARG vs F. Cobolli ITA

Slam Wimbledon
M. Navone
0
6
4
F. Cobolli [9]
0
1
4
Mostra dettagli




No.3 Court – Ore: 12:00am
K. Boulter GBR vs T. Grant ITA
Slam Wimbledon
K. Boulter
4
2
T. Grant
6
6
Vincitore: T. Grant
Mostra dettagli

A. de Minaur AUS vs R. Burruchaga ARG

Slam Wimbledon
A. de Minaur [5]
7
6
6
R. Burruchaga
6
1
0
Vincitore: A. de Minaur
Mostra dettagli

J. Mensik CZE vs T. Samuel GBR

Slam Wimbledon
J. Mensik [15]
5
6
6
3
7
T. Samuel
7
3
3
6
6
Vincitore: J. Mensik
Mostra dettagli

N. Podoroska ARG vs M. Kostyuk UKR

Slam Wimbledon
N. Podoroska
1
2
M. Kostyuk [12]
6
6
Vincitore: M. Kostyuk
Mostra dettagli



Court 12 – Ore: 12:00am
J. Paolini ITA vs R. Montgomery USA

Slam Wimbledon
J. Paolini [13]
0
6
7
R. Montgomery
6
4
5
Vincitore: J. Paolini
Mostra dettagli

T. Kokkinakis AUS vs A. Bublik KAZ

Slam Wimbledon
T. Kokkinakis
6
3
7
3
4
A. Bublik [10]
4
6
6
6
6
Vincitore: A. Bublik
Mostra dettagli

A. Eala PHI vs R. Zarazua MEX

Slam Wimbledon
A. Eala [29]
6
6
R. Zarazua
1
2
Vincitore: A. Eala
Mostra dettagli

F. Tiafoe USA vs T. Atmane FRA

Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
30
2
T. Atmane
15
3
Mostra dettagli




Court 18 – Ore: 12:00am
K. Day USA vs M. Keys USA
Slam Wimbledon
K. Day
7
4
3
M. Keys [26]
6
6
6
Vincitore: M. Keys
Mostra dettagli

B. Nakashima USA vs J. Pinnington Jones GBR

Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
6
7
7
J. Pinnington Jones
3
6
5
Vincitore: B. Nakashima
Mostra dettagli

K. Khachanov IOA vs B. Harris GBR

Slam Wimbledon
K. Khachanov [19]
6
5
6
6
B. Harris
3
7
3
3
Vincitore: K. Khachanov
Mostra dettagli

D. Sweeny AUS vs G. Dimitrov BUL

Slam Wimbledon
D. Sweeny
0
6
3
0
G. Dimitrov
15
7
6
1
Mostra dettagli

E. Seidel GER vs L. Noskova CZE

Slam Wimbledon
E. Seidel
4
3
L. Noskova [9]
6
6
Vincitore: L. Noskova
Mostra dettagli



Court 4 – Ore: 12:00am
T. Valentova CZE vs K. Pliskova CZE

Slam Wimbledon
T. Valentova
3
4
K. Pliskova
6
6
Vincitore: K. Pliskova
Mostra dettagli

M. Arnaldi ITA vs Q. Halys FRA

Slam Wimbledon
M. Arnaldi [32]
6
1
6
3
Q. Halys
3
6
7
6
Vincitore: Q. Halys
Mostra dettagli

L. Sonego ITA vs T. Etcheverry ARG

Slam Wimbledon
L. Sonego
6
6
6
7
T. Etcheverry [29]
4
4
7
6
Vincitore: L. Sonego
Mostra dettagli

C. Osorio COL vs S. Waltert SUI

Slam Wimbledon
C. Osorio
30
1
S. Waltert
0
0
Mostra dettagli



Court 5 – Ore: 12:00am
K. Majchrzak POL vs A. Tabilo CHI

Slam Wimbledon
K. Majchrzak
6
7
7
A. Tabilo [30]
3
5
5
Vincitore: K. Majchrzak
Mostra dettagli

I. Shymanovich IOA vs V. Golubic SUI

Slam Wimbledon
I. Shymanovich
2
6
1
V. Golubic
6
2
6
Vincitore: V. Golubic
Mostra dettagli

Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova IOA

Slam Wimbledon
Y. Starodubtseva
7
4
1
A. Blinkova
6
6
6
Vincitore: A. Blinkova
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 12:00am
A. Kalinina UKR vs K. Rakhimova UZB
Slam Wimbledon
A. Kalinina
6
4
5
K. Rakhimova
4
6
7
Vincitore: K. Rakhimova
Mostra dettagli

K. Jacquet FRA vs V. Gaubas LTU

Slam Wimbledon
K. Jacquet
None
6
6
7
V. Gaubas
None
3
4
6
Vincitore: K. Jacquet
Mostra dettagli

V. Erjavec SLO vs L. Jeanjean FRA

Slam Wimbledon
V. Erjavec
4
6
6
L. Jeanjean
6
4
7
Vincitore: L. Jeanjean
Mostra dettagli

T. Griekspoor NED vs J. Duckworth AUS

Slam Wimbledon
T. Griekspoor
4
6
5
4
J. Duckworth
6
4
7
6
Vincitore: J. Duckworth
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 12:00am
A. Mannarino FRA vs T. Droguet FRA
Slam Wimbledon
A. Mannarino
6
6
6
T. Droguet
2
4
1
Vincitore: A. Mannarino
Mostra dettagli

B. Bonzi FRA vs G. Diallo CAN

Slam Wimbledon
B. Bonzi
0
6
6
6
3
1
G. Diallo
0
1
4
7
6
3
Vincitore: G. Diallo per ritiro
Mostra dettagli

E. Ruse ROU vs C. McNally USA

Slam Wimbledon
E. Ruse
5
3
C. McNally
7
6
Vincitore: C. McNally
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Hanfmann GER vs G. Mpetshi Perricard FRA
Slam Wimbledon
Y. Hanfmann
6
7
6
6
G. Mpetshi Perricard
7
6
2
3
Vincitore: Y. Hanfmann
Mostra dettagli

K. Birrell AUS vs A. Korneeva IOA

Slam Wimbledon
K. Birrell
6
0
6
A. Korneeva
3
6
2
Vincitore: K. Birrell
Mostra dettagli

O. Selekhmeteva ESP vs S. Kraus AUT

Slam Wimbledon
O. Selekhmeteva
6
7
S. Kraus
1
5
Vincitore: O. Selekhmeteva
Mostra dettagli

A. Molcan SVK vs D. Altmaier GER

Slam Wimbledon
A. Molcan
30
6
3
2
D. Altmaier
40
4
6
0
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 12:00am
S. Shimabukuro JPN vs J. Faria POR
Slam Wimbledon
S. Shimabukuro
6
3
7
3
J. Faria
7
6
6
6
Vincitore: J. Faria
Mostra dettagli

B. Haddad Maia BRA vs M. Timofeeva UZB

Slam Wimbledon
B. Haddad Maia
3
2
M. Timofeeva
6
6
Vincitore: M. Timofeeva
Mostra dettagli

C. Moutet FRA vs M. Giron USA

Slam Wimbledon
C. Moutet
6
4
5
4
M. Giron
4
6
7
6
Vincitore: M. Giron
Mostra dettagli

P. Kudermetova UZB vs L. Samsonova IOA

Slam Wimbledon
P. Kudermetova
3
3
L. Samsonova
6
6
Vincitore: L. Samsonova
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 13:30pm
J. de Jong NED vs R. Hijikata AUS
Slam Wimbledon
J. de Jong
7
3
5
6
6
R. Hijikata
6
6
7
4
3
Vincitore: J. de Jong
Mostra dettagli



Court 11 – Ore: 12:00am
P. Marcinko CRO vs S. Kenin USA

Slam Wimbledon
P. Marcinko
6
4
S. Kenin
7
6
Vincitore: S. Kenin
Mostra dettagli

P. Llamas Ruiz ESP vs Z. Svajda USA

Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz
1
2
4
Z. Svajda
6
6
6
Vincitore: Z. Svajda
Mostra dettagli

P. Kypson USA vs M. McDonald USA

Slam Wimbledon
P. Kypson
3
6
6
6
M. McDonald
6
1
4
4
Vincitore: P. Kypson
Mostra dettagli

A. Tomljanovic AUS vs M. Bolkvadze GEO

Slam Wimbledon
A. Tomljanovic
2
6
4
M. Bolkvadze
6
2
6
Vincitore: M. Bolkvadze
Mostra dettagli



Court 14 – Ore: 12:00am
V. Royer FRA vs H. Wendelken GBR

Slam Wimbledon
V. Royer
4
6
6
6
H. Wendelken
6
3
3
3
Vincitore: V. Royer
Mostra dettagli

J. Munar ESP vs F. Cerundolo ARG

Slam Wimbledon
J. Munar
6
6
6
F. Cerundolo [18]
1
4
3
Vincitore: J. Munar
Mostra dettagli

E. Mertens BEL vs L. Siegemund GER

Slam Wimbledon
E. Mertens [25]
6
6
L. Siegemund
2
4
Vincitore: E. Mertens
Mostra dettagli

D. Shnaider IOA vs E. Lys GER

Slam Wimbledon
D. Shnaider [15]
7
6
E. Lys
5
1
Vincitore: D. Shnaider
Mostra dettagli




Court 15 – Ore: 12:00am
M. Sakkari GRE vs C. Tauson DEN
Slam Wimbledon
M. Sakkari
6
6
C. Tauson [24]
3
3
Vincitore: M. Sakkari
Mostra dettagli

A. Michelsen USA vs J. Fearnley GBR

Slam Wimbledon
A. Michelsen
6
6
2
3
2
J. Fearnley
3
4
6
6
6
Vincitore: J. Fearnley
Mostra dettagli

R. Collignon BEL vs A. Fils FRA

Slam Wimbledon
R. Collignon
5
1
3
A. Fils [20]
7
6
6
Vincitore: A. Fils
Mostra dettagli

A. Krueger USA vs D. Vekic CRO

Slam Wimbledon
A. Krueger
3
3
6
D. Vekic [31]
2*
6
6
Mostra dettagli



Court 16 – Ore: 12:00am
I. Begu ROU vs K. Swan GBR

Slam Wimbledon
I. Begu
4
4
K. Swan
6
6
Vincitore: K. Swan
Mostra dettagli

D. Dzumhur BIH vs A. Fery GBR

Slam Wimbledon
D. Dzumhur
6
2
2
1
A. Fery
3
6
6
6
Vincitore: A. Fery
Mostra dettagli

E. Navarro USA vs P. Badosa ESP

Slam Wimbledon
E. Navarro [23]
4
6
7
P. Badosa
6
3
5
Vincitore: E. Navarro
Mostra dettagli

V. Kopriva CZE vs J. Choinski GBR

Slam Wimbledon
V. Kopriva
15
3
5
0
J. Choinski
40
6
7
3
Mostra dettagli




Court 17 – Ore: 12:00am
T. Gibson AUS vs M. Bouzkova CZE
Slam Wimbledon
T. Gibson
1
6
2
M. Bouzkova [21]
6
3
6
Vincitore: M. Bouzkova
Mostra dettagli

U. Humbert FRA vs Z. Bergs BEL

Slam Wimbledon
U. Humbert [27]
2
5
6
6
3
Z. Bergs
6
7
4
3
6
Vincitore: Z. Bergs
Mostra dettagli

S. Cirstea ROU vs S. Bejlek CZE

Slam Wimbledon
S. Cirstea [17]
6
7
S. Bejlek
1
6
Vincitore: S. Cirstea
Mostra dettagli

J. Lehecka CZE vs A. Popyrin AUS

Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
15
6
6
4
A. Popyrin
30
4
2
2
Mostra dettagli

TAG: ,

148 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
tinapica 30-06-2026 20:31

Intanto il non più tanto Giovane Cuore Granata dà la prima soddisfazione maschile di giornata!
Peraltro giocando bene con un avversario forse non specialista su erba ma comunque di tutto rispetto.
Forza Lorenzo!

 148
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 30-06-2026 20:28

Purtroppo al femminile tra ieri ed oggi tutte le mie predilette (Bianca, Leila, Lilli ed oggi anche la Sartona) eliminate (tra l’altro, a parte Fernandez, tutte vendendo cara la pelle, quindi brucia ancora di più).
Rimangono le Italiane e le due monomani che stanno alle due sponde del Lemano: speriamo bene…

 147
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
omerjno 30-06-2026 20:22

@ Joe (#4644948)

Possibile che in tanti anni, Berrettini non sia riuscito a costruire un rovescio degno di questo nome.

 146
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Joe (Guest) 30-06-2026 20:09

Guardo Matteo da 15 minuti e non vedo un gran livello di tennis…se vuole portarla a casa deve salire

 145
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Spinoza (Guest) 30-06-2026 20:02

Ma vi ricordate quando Cobolli ha perso da Blockx. Sembrava che avesse perso da un brocco che aveva giocato bene per caso… Altroché!

 144
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Spinoza (Guest) 30-06-2026 20:02

Ma vi ricordate quando Cobolli ha perso da Blockx. Sembrava che avesse perso da un brocco che aveva giocato bene per caso… Altroché!

 143
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
tinapica 30-06-2026 19:58

Brave le nostre donne!
Ora vediamo come se la cavano i maschietti: purtroppo uno lo abbiamo già perso ieri, uno oggi, uno prima ancora di cominciare…non vorrei riabituarmi come quando Uuimbeldon era il cimitero delle italiche racchette…

 142
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sergio (Guest) 30-06-2026 19:56

meraviglioso wawrinka dio del tennis

 141
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 30-06-2026 19:45

Scritto da Yannick mon amour
Intanto sul centrale Taylor mostra un tennis spettacolare d’altri tempi.
È l’unica tennista WTA che riesco a seguire.

La Sartona quando è in giornata (= quando sa misurare il campo) è poeta del tennis.

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 30-06-2026 19:41

Scritto da Mipiaceperderefacile
Il mio favorito per la vittoria finale, Shelton, eliminato!
Strada spianata per Zverev.

Pregasi pagarmi diritti d’autore…
😉

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 30-06-2026 19:39

Urca: Scelton subito eliminato!
Non me l’aspettavo proprio.

 138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 30-06-2026 19:37

Continuo a ripetere che wawrinka ha il piu potente e bello rovescio a una mano di tutti i tempi….dopo di lui hai altri…edberg…federer…e via di seguito….ma wawrinka è uno spettacolo unico….grande Stan 3 volte vincitore di slam ,nel periodo dei big3 + murray ….

 137
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Dad (Guest) 30-06-2026 19:35

Scritto da Ozzastru
Che TB ha giocato Virtanen, che compassibilità’, mai un cenno e alla fine la spunta con Ben….

E anche dopo la vittoria non ha urlato come un ossesso, non si è buttato per terra, né si è inginocchiato. Bravo Virtanen

 136
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 30-06-2026 19:34

finalmente le mie orecchie possono tirare un sospiro di sollievo con l’uscita dell’americanuccio

 135
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 30-06-2026 19:29

L’aveva detto Shelton che la terra stava diventando una delle sue superfici preferite

 134
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Italo (Guest) 30-06-2026 19:18

Scritto da Markus.
Confesso che l’eliminazione al primo turno di Shelton non costituisce una grossa sorpresa per me. La sorpresa era stato il suo quinto rango, peraltro già perso, nella classifica ATP

La classifica di Shelton rispecchia il momento attuale del livello del tennis mondiale.
Tanti buoni giocatori la popolano, ma che possono perdere da chiunque in un main draw

 133
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 30-06-2026 19:17

Il solito Mensik… Lotta,ha problemi fisici ma vince lo stesso.
Resta il fatto che se vuole ambire ai piani alti deve stare meno in campo e lavorare sul piano fisico, perché a dispetto del gran fisico, è un po’ fragilino.

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robdes12 30-06-2026 19:13

E adesso abbiamo l’ossessione palla corta (persi due punti nel tie-break). Sempre il vizio del bel gioco nei momenti importanti. Che poi da bello diventa lezioso.

 131
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 30-06-2026 19:04

Shelton alla fine ha perso, non ci credo!

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 30-06-2026 19:04

Scritto da robdes12

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da zedarioz
Grande delusione Shelton. Che pure aveva vinto Halle se non sbaglio. Come Cerundolo che ha vinto il Queen’s e per il secondo slam consecutivo fallisce clamorosamente, stavolta addirittura al primo turno.

Vuoi vedere che ATP inizia a scimmiottare WTA?
Le sconfitte di Shelton (in primis) e Cerundolo mi lasciano letteralmente basito
Mi immagino le facce degli opinionisti americani che vedevano tutti un Ben in crescita…
…ma del resto hanno toppato anche con Darderi, atteso nei QF
L’altra previsione americana che mi lascia molti dubbi è quella di Fritz in finale!

C’è anche Mensik che non se la sta passando troppo bene.

Spesso i primi turni a Wimbledon sono un grande rischio per i favoriti.
Qualche esempio.
Agassi eliminato nel 1996 da Flach (281) al primo turno
Nadal eliminato nel 2013 da Darcis (135) al primo turno
McEnroe eliminato nel 1978 da Van Dillen al primo turno
Ivanisevic eliminato nel 1991 da Brown (591) al secondo turno

 129
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pier no guest
Markus. 30-06-2026 18:36

Confesso che l’eliminazione al primo turno di Shelton non costituisce una grossa sorpresa per me. La sorpresa era stato il suo quinto rango, peraltro già perso, nella classifica ATP

 128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robdes12 30-06-2026 18:29

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da zedarioz
Grande delusione Shelton. Che pure aveva vinto Halle se non sbaglio. Come Cerundolo che ha vinto il Queen’s e per il secondo slam consecutivo fallisce clamorosamente, stavolta addirittura al primo turno.

Vuoi vedere che ATP inizia a scimmiottare WTA?
Le sconfitte di Shelton (in primis) e Cerundolo mi lasciano letteralmente basito
Mi immagino le facce degli opinionisti americani che vedevano tutti un Ben in crescita…
…ma del resto hanno toppato anche con Darderi, atteso nei QF
L’altra previsione americana che mi lascia molti dubbi è quella di Fritz in finale!

C’è anche Mensik che non se la sta passando troppo bene.

 127
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 30-06-2026 18:13

Enzo Tortora avrebbe pronunciato la seguente frase “Big Ben ha detto…ssstopp!”.

 126
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Marco M., tinapica, etberit
JannikUberAlles 30-06-2026 18:12

Scritto da zedarioz
Grande delusione Shelton. Che pure aveva vinto Halle se non sbaglio. Come Cerundolo che ha vinto il Queen’s e per il secondo slam consecutivo fallisce clamorosamente, stavolta addirittura al primo turno.

Vuoi vedere che ATP inizia a scimmiottare WTA?

Le sconfitte di Shelton (in primis) e Cerundolo mi lasciano letteralmente basito 🙄

Mi immagino le facce degli opinionisti americani che vedevano tutti un Ben in crescita…

…ma del resto hanno toppato anche con Darderi, atteso nei QF 🙄

L’altra previsione americana che mi lascia molti dubbi è quella di Fritz in finale!

 125
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robdes12 30-06-2026 18:07

fiuuu, è andata, per adesso l’argentino ha davanti una montagna da scalare. Dubito ce la faccia.

 124
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 30-06-2026 18:07

Scritto da zedarioz
Grande delusione Shelton. Che pure aveva vinto Halle se non sbaglio. Come Cerundolo che ha vinto il Queen’s e per il secondo slam consecutivo fallisce clamorosamente, stavolta addirittura al primo turno.

Come sempre detto, livello imbarazzante di vari top 20 in questo periodo storico.

 123
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Billy74, Marco M.
OspiteSgradito (Guest) 30-06-2026 18:06

Scritto da zedarioz
Grande delusione Shelton. Che pure aveva vinto Halle se non sbaglio. Come Cerundolo che ha vinto il Queen’s e per il secondo slam consecutivo fallisce clamorosamente, stavolta addirittura al primo turno.

Halle lo ha vinto Tiafoe contro Fritz.

 122
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 30-06-2026 18:03

Che passante ha partorito Sonego per il break del 5/4 ora questo turno di servizio a mio parere potrebbe valere il match.

 121
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
robdes12 30-06-2026 18:01

E adesso se ne hai la possibilità non buttare via il nuovo break. Forza Sonny, andare 2-0 è un buon viatico per il passaggio del t…o.

 120
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 30-06-2026 18:01

Scritto da zedarioz
Grande delusione Shelton. Che pure aveva vinto Halle se non sbaglio. Come Cerundolo che ha vinto il Queen’s e per il secondo slam consecutivo fallisce clamorosamente, stavolta addirittura al primo turno.

il caro Ben deve cambiare allenatore, lo dico da anni, prima che faccia la fine di Musetti….

 119
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Frale (Guest) 30-06-2026 17:59

E potrebbero cadere nella rete anche due pesci falso kazaki.

 118
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 30-06-2026 17:55

Grande delusione Shelton. Che pure aveva vinto Halle se non sbaglio. Come Cerundolo che ha vinto il Queen’s e per il secondo slam consecutivo fallisce clamorosamente, stavolta addirittura al primo turno.

 117
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
Ozzastru (Guest) 30-06-2026 17:54

Che TB ha giocato Virtanen, che compassibilità’, mai un cenno e alla fine la spunta con Ben….

 116
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 30-06-2026 17:54

Peccato il contro break subito immediatamente da Sonego poteva essere la fuga decisiva. Intanto clamorosa eliminazione al quinto di Schelton da parte di Otto attualmente n 140 ma quando è in giornata vale molto ma molto di più della sua attuale classifica.

 115
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
Mipiaceperderefacile (Guest) 30-06-2026 17:54

Il mio favorito per la vittoria finale, Shelton, eliminato! 😥
Strada spianata per Zverev. 😕

 114
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio (Guest) 30-06-2026 17:52

Shelton fuori al primo turno è proprio una notizia.

 113
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Setrakian
Frale (Guest) 30-06-2026 17:52

Pesca grossa, in stile finlandese.

 112
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: etberit
italo (Guest) 30-06-2026 17:51

SORPRESONA VIRTANEN.
chissà che con questa vittoria finalmente svolti la carriera del finlandese, che di talento ne ha e parecchio

 111
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Passatore Cortese
robdes12 30-06-2026 17:50

Mo’ ci si mette pure Sonego a restituire il break con un errore incomprensibile a punto fatto per andare 4-2 nel secondo set. Sta giocando davvero bene, non deve farsi condizionare dalla prima leggerezza commessa.
Urca, fuori Shelton!

 110
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italtennis (Guest) 30-06-2026 17:37

Congratulazioni al campeon del Queen’s. Per quanto non sia la sua superficie, Munar si conferma coriaceo (nessun break concesso di contro a un numero altissimo di break point).
Il livello “basso” dei top player (top 20) si percepisce proprio dalle sconfitte inopinate come quella di Cerundolo.
O dal livello di Shelton, contro un ottimo Virtanen, che anno dopo anno non comprendo come faccia a non salire di classifica: vale la top 30 tranquillamente (top 20 indoor)

 109
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Una Tantum (Guest) 30-06-2026 17:31

Ma io veramente mi domando: ma la Rybakina si allena prima di scendere in campo, o si presenta direttamente da qualche località di villeggiatura? No perchè è davvero difficile vedere qualcuna giocare così male. Sempre in ritardo sui movimenti, priva di lucidità a sparacchiare palloni alla ndo coio coio. Questa dopo Stoccarda sembra aver chiuso la saracinesca ed essere andata in ferie. Si presenta giusto per onor di firma e vederla giocare è veramente irritante.

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robdes12 30-06-2026 17:26

Scritto da walden

Scritto da robdes12
In un certo senso il tennis di Arnaldi è quello più vicino alla wta del circuito maschile. Totalmente imprevedibile nel suo sviluppo. Può giocare sequenze eccellenti seguite da altre pessime. Già il tie-break è stato quel che è stato, ma anche in questo quarto set, 40-0 poi tutta una serie di errori gratuiti e frittata fatta. Non c’è nulla da fare, è il contrario del conterraneo Nardi: come quest’ultimo è flemmatico all’eccesso così Matteo è il parossismo fatto persona. Peccato, perchè potrebbe essere un giocatore di livello ben maggiore di quello che è. A Parigi è stato entusiasmante, ma ogni volta giocando battaglie estenuanti. Con maggior controllo potrebbe risolvere gli incontri in modo meno drammatico e più soddisfacente per l’andamento della sua carriera.

Non avrei potuto esprimere, meglio di come lo hai fatto tu, il mio pensiero, con una postilla ed un distinguo:
– Matteo avrebbe dovuto, da anni, scegliersi uno staff all’altezza, questi su è giu sono frutto del suo tennis disordinato, forse con altri avrebbe potuto mettere un po’ d’ordine, con l’avvento di Colangelo ho visto pochi cambiamenti, se non che adesso sta meglio fisicamente, ma ciò, paradossalmente, non fa che amplificare questo problema;
– Nardi non è flemmatico (lo pensavo anch’io, un tempo) è uno al quale non gliene frega un c…

E io sono d’accordo con te riguardo Matteo. Non si può affrontare il circuito con linearità di risultati se il tuo tennis è basato tutto sull’estemporaneità. Ogni tanto si vede un abbozzo di costruzione del punto, ma poi all’atto di concludere arrivano gratuiti a gogo, soprattutto col dritto. Quando tutto gira bene abbiamo risultati eclatanti, ma poi si vivacchia gran parte dell’anno (se non ci sono infortuni) su quei pochi picchi. Infatti è già arrivato fra i primi 30 o lì vicino, per poi non riuscire a continuare con la progressione. In realtà io ritengo, come penso si sia capito, il suo un tennis immaturo, da eterno debuttante nel circuito. Tutto sommato un Jòdar o un Fonseca sono già più saggi di lui tennisticamente e destinati, per questo, a carriere più prestigiose. In Matteo io ho sempre visto un De Minaur mediterraneo, più propenso all’offensività e altrettanto reattivo e mobile. Ma, ahimè, Damon ha una testa e una solidità di gestione della partita del tutto sconosciute ad Arnaldi. Io non sono un fan degli atleti tutti talento e poco cervello. Emozionarsi va bene, ma vivere costantemente nell’ansia mi pare deleterio. A ben guardare. Berrettini e Musetti sono fermati solo dagli infortuni, Arnaldi viene fermato dalla sua attuale incapacità di produrre un gioco adulto, consapevole e non vincolato all’imperativo del momento. Non va bene. Una semifinale strappata con le unghie e denti a Parigi non compensa da tutta l’opacità delle prestazione degli ultimi due anni. Non mi pare che Cecchinato (che poi è stato 16 del mondo) venga incensato per l’exploit di Parigi mettendo da parte la rapida obsolescenza di livello successiva. Si criticano Darderi o Sonego, che hanno finora fatto ben più di Arnaldi, a questo punto non è che un risultato occasionale faccia passare in secondo piano la frequente sciatteria delle partite di Arnaldi. Non è la prima volta che dal cilindro nella sua carriera esce un coniglio di peso, ma è altrettanto vero che sono quattro anni che si ripete questa situazione: un buon risultato e poi periodi pessimi, di nuovo un buon risultato e di nuovo stagioni men che incolori. La carriera è la sua, faccia come crede ma poi non si lamenti se non abbia ottenuto quello che giocatori meno dotati di lui sul piano tecnico o atletico avranno raggiunto. E’ ora che cominci a fare l’uomo e non più il ragazzone goliardico sul campo.

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 30-06-2026 17:09

Bravissima jasmine

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 30-06-2026 17:08

@ Betafasan (#4644831)

Lei al secondo turno, tu al secondo divano

 105
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla
Vasco90 30-06-2026 17:07

@ walden (#4644804)

Il gaz…zaro ahahahah

 104
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla
Vasco90 30-06-2026 17:07

Mitica tyra

 103
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 30-06-2026 16:32

Grandissima delusione l’eliminazione di Arnaldi al primo turno dopo che avrebbe avuto la possibilità di arrivare in finale al Roland. Forse l’immane sforzo compiuto per uscire dalla buca e tornare al suo ranking lo sta pagando ora. Oggi giocava un lontano parente dell’Arnaldi che ha demolito colpo dopo colpo Tiafoe. Ma io continuo a seguirlo e ad avere fiducia nel suo enorme potenziale.

 102
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
Betafasan 30-06-2026 16:29

Grande Grant

 101
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)