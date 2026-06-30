Wimbledon: Il programma completo di Mercoledì 01 luglio 2026. Jannik Sinner aprirà di nuovo il Centrale
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner vs N. Borges
B. Krejcikova vs M. Andreeva
S. Tsitsipas vs N. Djokovic
No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Sabalenka vs M. Kessler
S. Sierra vs C. Gauff
F. Auger-Aliassime vs D. Prizmic
No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Gasanova vs N. Osaka
D. Merida vs D. Medvedev
J. Pegula vs S. Sorribes Tormo
R. Jodar vs P. Carreno Busta
No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Kwon vs T. Paul
K. Muchova vs S. Zhang
J. de Jong vs J. Fonseca
B. Bencic vs X. Wang
Court 12 – Ore: 12:00am
M. Fucsovics vs L. Tien
K. Siniakova vs N. Bartunkova
B. Nakashima vs J. Struff
T. Maria vs I. Jovic
Court 18 – Ore: 12:00am
J. Brooksby vs I. Buse
A. Davidovich Fokina vs F. Marozsan
D. Parry vs A. Kalinskaya
E. Alexandrova vs L. Tararudee
TAG: Jannik Sinner, Wimbledon, Wimbledon 2026
5 commenti
Ma e’ un professore hehehehe. Promuovere tutti velocemente!
Spero ci sia da soffrire di meno…
…la scorsa volta il mio smart-watch mi scrisse: “sei sotto stress, prova a respirare”.
Non mi era mai successo 🙁
dai, forza, stai tranquillo e andrà tutto bene, hai una vita davanti
Domani il mio primo giorno di orali all’esame di maturità. Speriamo che i candidati vadano bene, così dovrei aver finito per tempo e vedere la partita dall’inizio. Al solito, forza campionissimo; stupiscici con l’abbagliante qualità del tuo miglior tennis.
Daje Jannik!!!