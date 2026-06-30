Wimbledon 2026 - Day 3 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma completo di Mercoledì 01 luglio 2026. Jannik Sinner aprirà di nuovo il Centrale

30/06/2026 16:33 5 commenti
Jannik Sinner nella foto
Jannik Sinner nella foto

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner ITA vs N. Borges POR
B. Krejcikova CZE vs M. Andreeva IOA
S. Tsitsipas GRE vs N. Djokovic SRB

No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Sabalenka IOA vs M. Kessler USA
S. Sierra ARG vs C. Gauff USA
F. Auger-Aliassime CAN vs D. Prizmic CRO

No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Gasanova IOA vs N. Osaka JPN
D. Merida ESP vs D. Medvedev IOA
J. Pegula USA vs S. Sorribes Tormo ESP
R. Jodar ESP vs P. Carreno Busta ESP

No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Kwon KOR vs T. Paul USA
K. Muchova CZE vs S. Zhang CHN
J. de Jong NED vs J. Fonseca BRA
B. Bencic SUI vs X. Wang CHN

Court 12 – Ore: 12:00am
M. Fucsovics HUN vs L. Tien USA
K. Siniakova CZE vs N. Bartunkova CZE
B. Nakashima USA vs J. Struff GER
T. Maria GER vs I. Jovic USA

Court 18 – Ore: 12:00am
J. Brooksby USA vs I. Buse PER
A. Davidovich Fokina ESP vs F. Marozsan HUN
D. Parry FRA vs A. Kalinskaya IOA
E. Alexandrova IOA vs L. Tararudee THA

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5 commenti

Pikario Furioso 30-06-2026 18:34

Scritto da Simona

Scritto da robdes12
Domani il mio primo giorno di orali all’esame di maturità. Speriamo che i candidati vadano bene, così dovrei aver finito per tempo e vedere la partita dall’inizio. Al solito, forza campionissimo; stupiscici con l’abbagliante qualità del tuo miglior tennis.

dai, forza, stai tranquillo e andrà tutto bene, hai una vita davanti

Ma e’ un professore hehehehe. Promuovere tutti velocemente!

 5
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JannikUberAlles 30-06-2026 18:20

Spero ci sia da soffrire di meno…

…la scorsa volta il mio smart-watch mi scrisse: “sei sotto stress, prova a respirare”.

Non mi era mai successo 🙁

 4
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Simona (Guest) 30-06-2026 18:18

Scritto da robdes12
Domani il mio primo giorno di orali all’esame di maturità. Speriamo che i candidati vadano bene, così dovrei aver finito per tempo e vedere la partita dall’inizio. Al solito, forza campionissimo; stupiscici con l’abbagliante qualità del tuo miglior tennis.

dai, forza, stai tranquillo e andrà tutto bene, hai una vita davanti

 3
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+1: Gilgamesh
robdes12 30-06-2026 17:40

Domani il mio primo giorno di orali all’esame di maturità. Speriamo che i candidati vadano bene, così dovrei aver finito per tempo e vedere la partita dall’inizio. Al solito, forza campionissimo; stupiscici con l’abbagliante qualità del tuo miglior tennis.

 2
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+1: Peter Parker, Gilgamesh
Fabrizio82 (Guest) 30-06-2026 17:19

Daje Jannik!!!

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