Bellucci, stop pesante dopo la scivolata in allenamento: lesione al collaterale mediale

Brutta notizia per Mattia Bellucci. L’azzurro è stato costretto a fermarsi dopo un infortunio rimediato in allenamento, quando è scivolato su un contropiede procurandosi un problema al ginocchio.

La prima diagnosi non lascia troppo spazio all’ottimismo. Si tratterebbe infatti di una lesione di secondo grado al collaterale mediale, un problema che richiede tempi di recupero non brevi.

Lo stop previsto è di almeno cinque settimane. Bellucci dovrà quindi saltare una parte importante della stagione estiva, con l’obiettivo di recuperare senza forzare e tornare in campo solo quando le condizioni lo permetteranno.

Se il percorso di riabilitazione procederà senza complicazioni, il rientro potrebbe avvenire a metà agosto, poco prima degli US Open. Una corsa contro il tempo delicata, perché l’azzurro dovrà ritrovare condizione, ritmo e fiducia dopo un periodo di stop inevitabilmente complesso.

L’infortunio arriva in un momento sfortunato della stagione, proprio quando il calendario entra nella fase che porta all’ultimo Slam dell’anno dopo il forfait per Wimbledon. Per Bellucci ora la priorità sarà recuperare pienamente dal punto di vista fisico, evitando ricadute e gestendo con attenzione ogni fase del rientro.

Il rischio, in questi casi, è quello di avere fretta. Una lesione al collaterale mediale richiede prudenza, lavoro specifico e tempi rispettati. Solo dopo le prossime valutazioni sarà più chiaro se Bellucci potrà davvero tornare in campo prima dello US Open o se sarà necessario attendere qualche settimana in più.





Marco Rossi