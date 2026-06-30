Wimbledon, Sonego doma Etcheverry in quattro set: l’azzurro vola al secondo turno

Lorenzo Sonego supera un esordio complicato e conquista il secondo turno a Wimbledon 2026. L’azzurro ha battuto Tomás Martín Etcheverry al termine di un match molto equilibrato, chiuso con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 7-6(4).

Una vittoria importante per il piemontese, arrivata contro un avversario tutt’altro che semplice da affrontare sull’erba. Etcheverry ha servito con continuità, ha cercato spesso di accorciare gli scambi e ha lottato fino all’ultimo punto, ma Sonego ha dimostrato maggiore familiarità con la superficie e una notevole lucidità tattica.

Il primo set si è deciso nel finale. Dopo una fase iniziale molto equilibrata, Sonego ha trovato il break sul 4-4, sfruttando una risposta profonda e costringendo l’argentino all’errore. Chiamato a servire per il parziale, l’azzurro è stato solido e ha chiuso 6-4, confermando un buon rendimento con la prima palla.

Anche nel secondo set la trama è rimasta simile. Etcheverry ha continuato a spingere con il servizio e il diritto, ma Sonego ha variato meglio, usando con intelligenza la palla corta e cercando spesso la rete. Proprio le variazioni hanno fatto la differenza nei momenti importanti, permettendo al torinese di strappare ancora la battuta nel nono game e di chiudere un altro 6-4.

Avanti di due set, Sonego sembrava in controllo, ma Etcheverry non ha mollato. Nel terzo parziale l’argentino ha alzato il livello nei propri turni di servizio e ha approfittato di qualche incertezza dell’azzurro. Il set è arrivato al tie-break, dove Etcheverry ha giocato con maggiore precisione, riuscendo ad allungare la partita.

Il quarto set è stato una vera battaglia di nervi. Entrambi hanno servito bene, concedendo pochissimo. Sonego ha continuato a cercare soluzioni offensive, alternando ace, serve and volley, discese a rete e smorzate, mentre Etcheverry ha risposto con passanti e accelerazioni molto efficaci.

Sul 5-4 Sonego ha dovuto annullare anche palle set, riuscendo a salvarsi con coraggio e con l’aiuto del servizio. L’azzurro non si è disunito e ha trascinato il parziale al tie-break, dove ha ritrovato la miglior versione del suo tennis.

Nel momento decisivo, Sonego ha preso subito il comando con un mini-break costruito grazie a una palla corta e a un passante di diritto. Poi ha confermato il vantaggio con colpi aggressivi e grande personalità. Sul 6-4, il torinese ha chiuso con un altro diritto inside-in vincente, liberando tutta la sua gioia.

È stata una partita vinta con il servizio, ma anche con la testa. Sonego ha saputo leggere bene i punti deboli di Etcheverry, variando ritmo e traiettorie, togliendo riferimenti all’argentino e sfruttando al meglio la maggiore attitudine alla superficie.

Per l’azzurro si tratta di un successo prezioso anche per le sensazioni. Il livello espresso è stato tra i più convincenti della sua stagione e può rappresentare una spinta importante in un torneo dove l’esperienza sull’erba conta moltissimo.

Al secondo turno Sonego affronterà il canadese Gabriel Diallo, avversario ostico e potente, che ha superato il primo turno approfittando del ritiro di Benjamin Bonzi. Un altro test impegnativo, ma l’esordio contro Etcheverry ha confermato che Lorenzo può dire la sua sull’erba londinese.

Slam Wimbledon L. Sonego L. Sonego 6 6 6 7 T. Etcheverry [29] T. Etcheverry [29] 4 4 7 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 40-0 30-0 5-5 → 6-5 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-0 40-0 0-30 30-40 15-0 30-15 40-15 40-30 0-40 30-30 40-40 A-40 None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 6-7 T. Etcheverry None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Etcheverry 15-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Etcheverry 15-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 T. Etcheverry None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico