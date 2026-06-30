ITF Stoccarda e Cary: I Main Draw
Itf Stuttgart
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 11
1° Turno
Pigato [1] vs [Q]
[Q] vs [Q]
Seibold [WC] vs Jakupovic
Steiner [WC] vs Carle [8]
Barthel [4] vs Pohle [WC]
Brockmann vs Von Deichmann
Cinalli vs Struplova
[Q] vs Tubello [7]
Gorgodze [6] vs [Q]
Paquet vs Stusek [WC]
Parrizas-Diaz vs [Q]
Bertea vs Riera [3]
Fita Boluda [5] vs Sobolieva
[Q] vs Wolff
[Q] vs Bulgaru
Capurro Taborda vs Rus [2]
Itf Cary
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 15
Kalieva [1] vs Ma
Yamalapalli vs Ngounoue
Scott vs [Q]
[Q] vs Tian [8]
Osuigwe [3] vs Yamaguchi
Akli vs [Q]
Ansari vs [Q]
[Q] vs Brengle [6]
Brace [5] vs [Q]
Slama [WC] vs Sanchez
Osuigwe [WC] vs Kobori
Brantmeier [WC] vs Ma [4]
Lyutova [7] vs [Q]
[Q] vs Rogers
Kaji vs Marino
Naito vs Stefanini [2]
TAG: Tornei ITF
5 commenti
CARLE
RIERA
BARTHEL
SOBOLIEVA
PIGATO
Q
GORGODZE
RUS
Rus
Carle
Barthel
Riera
Pigato
Tubello
Gorgodze
Fita
GIOCO JULIUS ITF 2026
Itf Stuttgart
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 11
Itf Cary
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 15
Pigato
Riera
Barthel
Fita
Carle
Q
Paquet
Rus
Riera
Barthel
Carle
Sobolieva
Pigato
Tubello
Paquet
Rus