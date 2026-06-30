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ITF Stoccarda e Cary: I Main Draw

30/06/2026 18:52 5 commenti
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

Itf Stuttgart
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 11
1° Turno

Pigato [1] ITA vs [Q]
[Q] vs [Q]
Seibold [WC] GER vs Jakupovic SLO
Steiner [WC] vs Carle [8] ARG

Barthel [4] GER vs Pohle [WC] GER
Brockmann GER vs Von Deichmann LIE
Cinalli ITA vs Struplova CZE
[Q] vs Tubello [7] FRA

Gorgodze [6] GEO vs [Q]
Paquet FRA vs Stusek [WC] GER
Parrizas-Diaz ESP vs [Q]
Bertea ITA vs Riera [3] ARG

Fita Boluda [5] ESP vs Sobolieva UKR
[Q] vs Wolff USA
[Q] vs Bulgaru ROU
Capurro Taborda ARG vs Rus [2] NED



Itf Cary
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 15
Kalieva [1] USA vs Ma USA
Yamalapalli IND vs Ngounoue USA
Scott USA vs [Q]
[Q] vs Tian [8] CHN

Osuigwe [3] USA vs Yamaguchi JPN
Akli USA vs [Q]
Ansari USA vs [Q]
[Q] vs Brengle [6] USA

Brace [5] CAN vs [Q]
Slama [WC] USA vs Sanchez MEX
Osuigwe [WC] USA vs Kobori JPN
Brantmeier [WC] USA vs Ma [4] USA

Lyutova [7] vs [Q]
[Q] vs Rogers USA
Kaji JPN vs Marino CAN
Naito JPN vs Stefanini [2] ITA

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5 commenti

fabio 30-06-2026 19:40

CARLE

RIERA

BARTHEL
SOBOLIEVA

PIGATO
Q
GORGODZE
RUS

 5
Replica | Quota | 0
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RuPert 30-06-2026 19:27

Rus
Carle
Barthel
Riera
Pigato
Tubello
Gorgodze
Fita

 4
Replica | Quota | 0
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fabio 30-06-2026 19:17

GIOCO JULIUS ITF 2026
Itf Stuttgart
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 11

Itf Cary
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 15

 3
Replica | Quota | 0
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Lollo99 30-06-2026 19:04

Pigato

Riera

Barthel
Fita

Carle
Q
Paquet
Rus

 2
Replica | Quota | 0
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MATTEO 30-06-2026 19:03

Riera

Barthel

Carle
Sobolieva

Pigato
Tubello
Paquet
Rus

 1
Replica | Quota | 0
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