ITF Stoccarda e Cary: I Main Draw

Itf Stuttgart

Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 11

1° Turno



Pigato [1] vs [Q]

[Q] vs [Q]

Seibold [WC] vs Jakupovic

Steiner [WC] vs Carle [8]

Barthel [4] vs Pohle [WC]

Brockmann vs Von Deichmann

Cinalli vs Struplova

[Q] vs Tubello [7]

Gorgodze [6] vs [Q]

Paquet vs Stusek [WC]

Parrizas-Diaz vs [Q]

Bertea vs Riera [3]

Fita Boluda [5] vs Sobolieva

[Q] vs Wolff

[Q] vs Bulgaru

Capurro Taborda vs Rus [2]

Itf Cary

Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Luglio ore 15

Kalieva [1] vs Ma

Yamalapalli vs Ngounoue

Scott vs [Q]

[Q] vs Tian [8]

Osuigwe [3] vs Yamaguchi

Akli vs [Q]

Ansari vs [Q]

[Q] vs Brengle [6]

Brace [5] vs [Q]

Slama [WC] vs Sanchez

Osuigwe [WC] vs Kobori

Brantmeier [WC] vs Ma [4]

Lyutova [7] vs [Q]

[Q] vs Rogers

Kaji vs Marino

Naito vs Stefanini [2]