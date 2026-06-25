Wimbledon 2026 - Day 4 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. In campo Grant e Bronzetti (LIVE)

25/06/2026 12:31 20 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  25 Giugno 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 25 Giugno
08:00
24°
09:00
27°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
33°
14:00
33°
15:00
34°
17:00
33°
22:00
26°
⚠  Allerta rossa calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
Turno Decisivo Qualificazione · Erba
WIM Q3
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta rossa
🎾  Quali Q3
🌿  Erba

Show Court 1 – Ore: 12:00am
O. Tarvet GBR vs S. Sakellaridis GRE

Slam Wimbledon
O. Tarvet
A
6
3
S. Sakellaridis [31]
40
4
1
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M. Timofeeva UZB vs H. Watson GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Ore: 12:00am
M. Basing GBR vs R. Bertola SUI

Slam Wimbledon
M. Basing
15
2
6
1
R. Bertola
40
6
4
1
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A. Sasnovich IOA vs B. Andreescu CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – Ore: 12:00am
Y. Zhou CHN vs B. Harris GBR

Slam Wimbledon
Y. Zhou
0
6
6
0
B. Harris [23]
15
1
7
0
Mostra dettagli

A. Krueger USA vs P. Iatcenko IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 12:00am
O. Dodin FRA vs M. Sawangkaew THA
Slam Wimbledon
O. Dodin
0
7
5
M. Sawangkaew
0
5
4
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A. Moro Canas ESP vs S. Kwon KOR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
A. Korneeva IOA vs F. Crawley USA

Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
6
6
F. Crawley
2
0
Vincitore: A. Korneeva
Mostra dettagli

V. Gaubas LTU vs D. Lajovic SRB

Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
0
3
D. Lajovic [22]
0
0
Mostra dettagli



Court 6 – Ore: 12:00am
H. Tan FRA vs T. Grant ITA

Slam Wimbledon
H. Tan
None*
4
6
T. Grant
None
6
6
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J. Faria POR vs R. Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00am
C. Tabur FRA vs S. Mochizuki JPN
Slam Wimbledon
C. Tabur
0
6
5
2
S. Mochizuki [21]
0
1
7
1
Mostra dettagli

M. Bolkvadze GEO vs J. Vandromme BEL

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich IOA vs K. Sebov CAN
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
0
4
6
0
K. Sebov
0
6
3
0
Mostra dettagli

H. Gaston FRA vs M. Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 12:00am
P. Llamas Ruiz ESP vs T. Boyer USA

Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
0
5
4
T. Boyer
0
7
5
Mostra dettagli

K. Volynets USA vs L. Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. Kym SUI
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
0
4
6
J. Kym
0
6
5
Mostra dettagli

L. Gjorcheska MKD vs L. Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 12:00am
M. McDonald USA vs C. O’Connell AUS
Il match deve ancora iniziare

P. Kudermetova UZB vs A. Charaeva IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 12:00am
K. Kawa POL vs K. Day USA
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
30
2
5
K. Day [32]
40
6
6
Mostra dettagli

T. Skatov KAZ vs K. Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00am
C. Smith USA vs M. Zheng USA
Slam Wimbledon
C. Smith
0
4
6
0
M. Zheng [26]
0
6
4
0
Mostra dettagli

D. Semenistaja LAT vs A. Gasanova IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 16 – Ore: 12:00am
C. Liu USA vs E. Pridankina IOA
Slam Wimbledon
C. Liu
0
6
4
E. Pridankina
0
2
5
Mostra dettagli

N. Budkov Kjaer NOR vs O. Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare




Court 17 – Ore: 12:00am
D. Sweeny AUS vs T. Barrios Vera CHI
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
15
4
5
T. Barrios Vera [20]
30
6
4
Mostra dettagli

M. Bassols Ribera ESP vs R. Montgomery USA

Il match deve ancora iniziare




Court 18 – Ore: 12:00am
N. Mejia COL vs T. Schoolkate AUS
Slam Wimbledon
N. Mejia
0
6
3
T. Schoolkate [28]
0
4
3
Mostra dettagli

T. Kostovic SRB vs L. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Salem 90 (Guest) 25-06-2026 13:16

@ JOA20 (#4642595)

Grazie

20
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piper 25-06-2026 12:56

Scritto da tinapica

Scritto da piper

Scritto da tinapica
Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!

Il bianco è acromatico.

Eh, va be’, ma che pignoleria!-)

Doveva farla Groucho questa freddura.

 19
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Ozzastru (Guest) 25-06-2026 12:50

Caterina ha vinto il primo set ma le entrasse una prima….

 18
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JOA20 (Guest) 25-06-2026 12:39

Scritto da Salem 90
Scusate ma le qualificazioni non danno diritto a punti nel ranking? Vedo che il live è fermo….

I punti delle quali Slam (ma anche delle altre quali) vengono distribuiti alla fine del torneo principale. Quindi nella live li vedrai da lunedì prossimo

 17
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Ozzastru (Guest) 25-06-2026 12:33

Scritto da Gaz

Scritto da Laura
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

Giornata speciale, finalmente,chi borbotta verso il tennis femminile può oggi portare il chihuahua a passeggio.

Bravo Gaz!!!

 16
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Salem 90 (Guest) 25-06-2026 12:19

Scusate ma le qualificazioni non danno diritto a punti nel ranking? Vedo che il live è fermo….

 15
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tinapica 25-06-2026 12:01

Scritto da piper

Scritto da tinapica
Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!

Il bianco è acromatico.

Eh, va be’, ma che pignoleria!-)

 14
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Gaz (Guest) 25-06-2026 11:42

Scritto da Laura
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

Giornata speciale, finalmente,chi borbotta verso il tennis femminile può oggi portare il chihuahua a passeggio.

 13
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+1: pablox
piper 25-06-2026 11:17

Scritto da Laura
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

😳

 12
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Laura (Guest) 25-06-2026 11:15

incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

 11
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piper 25-06-2026 11:13

Scritto da tinapica
Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!

Il bianco è acromatico.

 10
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piper 25-06-2026 10:48

Scritto da brunodalla

Scritto da JOA20

Scritto da tinapica

Scritto da JOA20
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

Non capisco il senso di questa domanda.

Di solito i qualificati vengono sorteggiati a parte perché le quali non sono ancora finite quando sorteggiano il tabellone principale. Se finiscono oggi le quali domani cosa fanno? Sorteggiano i qualificati insieme agli altri giocatori non teste di serie oppure metteranno Q (più eventuali LL) sul tabellone poi faranno il sorteggio dei qualificati in un secondo momento?

secondo me la seconda. appunto, ci potrebbero essere dei LL, quindi mi sa che aspetteranno sabato per sorteggiare i q.

Perché scervellarsi per sapere in anticipo cosa farenno? Aspettare l’evolversi pare brutto?

 9
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brunodalla 25-06-2026 10:30

Scritto da JOA20

Scritto da tinapica

Scritto da JOA20
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

Non capisco il senso di questa domanda.

Di solito i qualificati vengono sorteggiati a parte perché le quali non sono ancora finite quando sorteggiano il tabellone principale. Se finiscono oggi le quali domani cosa fanno? Sorteggiano i qualificati insieme agli altri giocatori non teste di serie oppure metteranno Q (più eventuali LL) sul tabellone poi faranno il sorteggio dei qualificati in un secondo momento?

secondo me la seconda. appunto, ci potrebbero essere dei LL, quindi mi sa che aspetteranno sabato per sorteggiare i q.

 8
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JOA20 (Guest) 25-06-2026 09:45

Scritto da tinapica

Scritto da JOA20
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

Non capisco il senso di questa domanda.

Di solito i qualificati vengono sorteggiati a parte perché le quali non sono ancora finite quando sorteggiano il tabellone principale. Se finiscono oggi le quali domani cosa fanno? Sorteggiano i qualificati insieme agli altri giocatori non teste di serie oppure metteranno Q (più eventuali LL) sul tabellone poi faranno il sorteggio dei qualificati in un secondo momento?

 7
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+1: tinapica
Gaz (Guest) 25-06-2026 09:43

Ieri sotto 4-6 1-3 ho pensato “È la fine di un’epoca, Wimbledon non avrà più la sua mascotte”

Heather Watson esordisce a Wimbledon nel 2010, viene sconfitta al primo turno da Romina Oprandi,fu la prima di 16 partecipazioni consecutive,esclusa l’edizione 2020 cancellata.
Negli ultimi 3 anni grazie una Wild Card, quest’anno,per la prima volta,trascurata, definitivamente abbandonata a sé stessa,solo qualificazioni per lei.
Per anni è stata la vera tennista di punta brittannica, sempre ostica quando arrivava la sua stagione sui campi in erba,best ranking 38, prima dell’esplosione di Joanna Konta.
Vedremo oggi se Heather Watson non sarà nel tabellone principale dopo 17 anni.

 6
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tinapica 25-06-2026 09:33

E Forza Remigio!

 5
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tinapica 25-06-2026 09:32

Scritto da JOA20
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

Non capisco il senso di questa domanda.

 4
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tinapica 25-06-2026 09:31

Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!

 3
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Gaz (Guest) 25-06-2026 09:26

È scontato e banale fare quei 3 nomi come possibile vincitrice slam,e spesso non si azzecca neanche.ma per mettere alla prova veramente le capacità e la conoscenza spesso domando chi potrebbe essere la “insospettabile sorpresa” del torneo, anche se , come abbiamo visto al RG spesso questo va oltre la competenza,un ottavo di finale della Chwalinska sarebbe stato già sufficiente a designarla “insostettabile sorpresa”.
Oppure domando chi potrebbe essere la più giovane a superare le qualificazioni, sempre Senza risposta.
Oggi sicuramente qualcuno te lo dirà, perché manca solo un match e perché c’è anche un’italiana in corsa.
Tyla Grant 18,3
Jeline Vandromme 18,7
Teodora Kostovic 28 giugno (18)
Alina Korneeva 23 giugno (19)
Quest’ultima per ben due volte è già stata la più giovane a superare le qualificazioni di uno slam.

 2
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JOA20 (Guest) 25-06-2026 09:25

Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

 1
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