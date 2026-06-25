Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. In campo Grant e Bronzetti (LIVE)

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 25 Giugno 2026
|☀
|
22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 25 Giugno
|
08:00
☀
24°
|
09:00
☀
27°
|
10:00
☀
28°
|
11:00
☀
30°
|
12:00
☀
31°
|
13:00
☀
33°
|
14:00
☀
33°
|
15:00
☀
34°
|
17:00
⛅
33°
|
22:00
⛅
26°
⚠ Allerta rossa calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
|
|
🎾
|
Wimbledon · Qualificazioni
Turno Decisivo Qualificazione · Erba
|
WIM Q3
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta rossa
🎾 Quali Q3
🌿 Erba
Show Court 1 – Ore: 12:00am
O. Tarvet vs S. Sakellaridis
Slam Wimbledon
O. Tarvet
A
6
3
S. Sakellaridis [31]•
40
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Sakellaridis
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
M. Timofeeva vs H. Watson
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ore: 12:00am
M. Basing vs R. Bertola
Slam Wimbledon
M. Basing
15
2
6
1
R. Bertola•
40
6
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Basing
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. Bertola
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Basing
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Bertola
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
M. Basing
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Bertola
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 0-1
A. Sasnovich vs B. Andreescu
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ore: 12:00am
Y. Zhou vs B. Harris
Slam Wimbledon
Y. Zhou•
0
6
6
0
B. Harris [23]
15
1
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
B. Harris
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
B. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 4-5
Y. Zhou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krueger vs P. Iatcenko
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
O. Dodin
vs M. Sawangkaew
Slam Wimbledon
O. Dodin•
0
7
5
M. Sawangkaew
0
5
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sawangkaew
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
O. Dodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Sawangkaew
None-None
15-0
15-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
A. Moro Canas vs S. Kwon
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
A. Korneeva vs F. Crawley
Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
6
6
F. Crawley
2
0
Vincitore: A. Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Crawley
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 6-0
F. Crawley
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Korneeva
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Crawley
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
A. Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
F. Crawley
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Korneeva
None-None
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
V. Gaubas vs D. Lajovic
Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
0
3
D. Lajovic [22]•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
V. Gaubas
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
H. Tan vs T. Grant
Slam Wimbledon
H. Tan
None*
4
6
T. Grant
None
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
T. Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
4-5 → 5-5
T. Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
H. Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Faria vs R. Sakamoto
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00am
C. Tabur
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
C. Tabur•
0
6
5
2
S. Mochizuki [21]
0
1
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Tabur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Bolkvadze vs J. Vandromme
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich
vs K. Sebov
Slam Wimbledon
I. Shymanovich•
0
4
6
0
K. Sebov
0
6
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Sebov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
I. Shymanovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
K. Sebov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
K. Sebov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
K. Sebov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
I. Shymanovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Shymanovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
K. Sebov
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
H. Gaston vs M. Echargui
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 12:00am
P. Llamas Ruiz vs T. Boyer
Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]•
0
5
4
T. Boyer
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Boyer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
T. Boyer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
T. Boyer
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
K. Volynets vs L. Jeanjean
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 12:00am
R. Safiullin
vs J. Kym
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
0
4
6
J. Kym•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Safiullin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Kym
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Kym
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Safiullin
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Kym
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kym
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Kym
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Gjorcheska vs L. Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 12:00am
M. McDonald
vs C. O’Connell
Il match deve ancora iniziare
P. Kudermetova vs A. Charaeva
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 12:00am
K. Kawa
vs K. Day
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
30
2
5
K. Day [32]•
40
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Day
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
K. Kawa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
K. Day
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Kawa
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
K. Day
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
K. Day
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
K. Kawa
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
T. Skatov vs K. Jacquet
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
C. Smith
vs M. Zheng
Slam Wimbledon
C. Smith•
0
4
6
0
M. Zheng [26]
0
6
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
C. Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 5-4
C. Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
C. Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Zheng
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Smith
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
D. Semenistaja vs A. Gasanova
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 12:00am
C. Liu
vs E. Pridankina
Slam Wimbledon
C. Liu•
0
6
4
E. Pridankina
0
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Liu
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
C. Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
C. Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
E. Pridankina
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
E. Pridankina
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
N. Budkov Kjaer vs O. Virtanen
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
D. Sweeny
vs T. Barrios Vera
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
15
4
5
T. Barrios Vera [20]•
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
T. Barrios Vera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Bassols Ribera vs R. Montgomery
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
N. Mejia
vs T. Schoolkate
Slam Wimbledon
N. Mejia
0
6
3
T. Schoolkate [28]•
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Schoolkate
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Schoolkate
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Schoolkate
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
T. Kostovic vs L. Zhu
Il match deve ancora iniziare
@ JOA20 (#4642595)
Grazie
Doveva farla Groucho questa freddura.
Caterina ha vinto il primo set ma le entrasse una prima….
I punti delle quali Slam (ma anche delle altre quali) vengono distribuiti alla fine del torneo principale. Quindi nella live li vedrai da lunedì prossimo
Bravo Gaz!!!
Scusate ma le qualificazioni non danno diritto a punti nel ranking? Vedo che il live è fermo….
Eh, va be’, ma che pignoleria!-)
Giornata speciale, finalmente,chi borbotta verso il tennis femminile può oggi portare il chihuahua a passeggio.
😳
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo
Il bianco è acromatico.
Perché scervellarsi per sapere in anticipo cosa farenno? Aspettare l’evolversi pare brutto?
secondo me la seconda. appunto, ci potrebbero essere dei LL, quindi mi sa che aspetteranno sabato per sorteggiare i q.
Di solito i qualificati vengono sorteggiati a parte perché le quali non sono ancora finite quando sorteggiano il tabellone principale. Se finiscono oggi le quali domani cosa fanno? Sorteggiano i qualificati insieme agli altri giocatori non teste di serie oppure metteranno Q (più eventuali LL) sul tabellone poi faranno il sorteggio dei qualificati in un secondo momento?
Ieri sotto 4-6 1-3 ho pensato “È la fine di un’epoca, Wimbledon non avrà più la sua mascotte”
Heather Watson esordisce a Wimbledon nel 2010, viene sconfitta al primo turno da Romina Oprandi,fu la prima di 16 partecipazioni consecutive,esclusa l’edizione 2020 cancellata.
Negli ultimi 3 anni grazie una Wild Card, quest’anno,per la prima volta,trascurata, definitivamente abbandonata a sé stessa,solo qualificazioni per lei.
Per anni è stata la vera tennista di punta brittannica, sempre ostica quando arrivava la sua stagione sui campi in erba,best ranking 38, prima dell’esplosione di Joanna Konta.
Vedremo oggi se Heather Watson non sarà nel tabellone principale dopo 17 anni.
E Forza Remigio!
Non capisco il senso di questa domanda.
Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!
È scontato e banale fare quei 3 nomi come possibile vincitrice slam,e spesso non si azzecca neanche.ma per mettere alla prova veramente le capacità e la conoscenza spesso domando chi potrebbe essere la “insospettabile sorpresa” del torneo, anche se , come abbiamo visto al RG spesso questo va oltre la competenza,un ottavo di finale della Chwalinska sarebbe stato già sufficiente a designarla “insostettabile sorpresa”.
Oppure domando chi potrebbe essere la più giovane a superare le qualificazioni, sempre Senza risposta.
Oggi sicuramente qualcuno te lo dirà, perché manca solo un match e perché c’è anche un’italiana in corsa.
Tyla Grant 18,3
Jeline Vandromme 18,7
Teodora Kostovic 28 giugno (18)
Alina Korneeva 23 giugno (19)
Quest’ultima per ben due volte è già stata la più giovane a superare le qualificazioni di uno slam.
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?