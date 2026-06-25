Wimbledon resterà in chiaro sulla BBC fino al 2033: rinnovato lo storico accordo

Wimbledon resterà gratuito e in chiaro nel Regno Unito fino al 2033. La BBC Sport e l’All England Lawn Tennis Club hanno annunciato un nuovo importante accordo che garantirà la trasmissione dei Championships sulle piattaforme BBC per i prossimi anni.

Si tratta di un rinnovo dal forte valore simbolico, perché prosegue una delle partnership più storiche tra sport e televisione britannica. La BBC trasmise Wimbledon per la prima volta nel 1927 e da allora il torneo è diventato un appuntamento fisso del calendario nazionale, seguito da milioni di spettatori tra televisione, radio e piattaforme digitali.

Con il nuovo accordo, il pubblico britannico potrà continuare a seguire il torneo su BBC TV, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, BBC Sounds, sul sito e sull’app di BBC Sport, oltre che sui canali social dell’emittente.

La copertura di Wimbledon 2026 avrà anche un nuovo approccio editoriale e creativo. BBC Sport promette nuove voci, maggiori approfondimenti, analisi più ricche e un uso più ampio della tecnologia per avvicinare ancora di più il pubblico ai Championships.

L’annuncio arriva dopo numeri digitali da record. La scorsa estate Wimbledon ha generato 69,3 milioni di richieste online tra BBC iPlayer, sito BBC Sport e app BBC Sport: il dato più alto mai registrato per il torneo, superiore ai 54,3 milioni del 2023 e ai 50,1 milioni del 2024.

“Wimbledon occupa un posto davvero speciale nel cuore del pubblico del Regno Unito”, ha dichiarato Alex Kay-Jelski, Director of BBC Sport. “Questo nuovo accordo ci permette di continuare la nostra lunga e preziosa collaborazione con l’All England Club fino al prossimo decennio”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’All England Club. Deborah Jevans, presidente del club, ha sottolineato come l’intesa confermi l’impegno a rendere Wimbledon accessibile al pubblico più ampio possibile: “Siamo felici di estendere la nostra storica partnership con la BBC fino al 2033. Da quasi un secolo lavoriamo insieme per portare la magia di Wimbledon a generazioni di tifosi nel Regno Unito”.

Wimbledon e BBC continueranno dunque il loro cammino insieme, con l’obiettivo di preservare la tradizione del torneo e allo stesso tempo innovare il modo di raccontarlo al pubblico.





Francesco Paolo Villarico