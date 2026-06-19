Evans escluso dalle wild card di Wimbledon: esplode la polemica nel Regno Unito

Daniel Evans sognava di salutare Wimbledon davanti al pubblico di casa, ma l’organizzazione del torneo britannico ha scelto di non concedergli una wild card per il tabellone principale. Una decisione che ha sorpreso molti e che ha aperto una forte polemica nel Regno Unito.

Il tennista britannico, ormai vicino al ritiro, sperava di poter disputare un’ultima volta i Championships ricevendo il riconoscimento dovuto a una carriera importante. Evans è stato numero 21 del mondo, ha vinto due titoli ATP e ha più volte dimostrato il proprio attaccamento alla nazionale britannica in Coppa Davis.

Tutto questo, però, non è bastato per convincere Wimbledon. L’assenza di Evans dalla lista degli inviti al main draw ha generato stupore e amarezza, anche perché il giocatore aveva compiuto in passato una scelta molto significativa per rappresentare il proprio Paese.

Nel 2024 Evans decise infatti di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi, giocando il doppio con Andy Murray in quella che fu una delle ultime grandi apparizioni del campione scozzese. Per farlo rinunciò al torneo di Washington, dove difendeva il titolo conquistato nel 2023.

Quella scelta ebbe conseguenze pesanti sulla sua classifica. Evans perse 500 punti, scese molte posizioni nel ranking e da quel momento iniziò a incontrare grandi difficoltà per accedere direttamente ai tabelloni principali, ritrovandosi costretto a giocare Challenger e qualificazioni già a 34 e 35 anni.

Una decisione presa per la maglia britannica ha finito per cambiare il corso della sua carriera. Proprio per questo, il mancato invito a Wimbledon pesa ancora di più e viene letto da molti come una mancanza di riconoscenza verso un giocatore che ha dato molto al tennis del suo Paese.

Evans non ha nascosto la propria indignazione e ha espresso il suo disappunto sui social in modo molto diretto. La sua reazione ha avuto grande eco nel Regno Unito, alimentando le critiche nei confronti dell’organizzazione dei Championships.

Per il britannico resta eventualmente la strada delle qualificazioni, ma è evidente che non fosse questo il finale immaginato. Evans sperava in un ultimo saluto a Wimbledon dal tabellone principale, davanti al pubblico che lo ha seguito per tanti anni.

La scelta dell’All England Club è legittima, ma destinata a far discutere. Per molti, Evans avrebbe meritato una wild card non solo per il suo passato, ma anche per il sacrificio compiuto nel 2024 in nome della nazionale.

Wimbledon perde così l’occasione di accompagnare nel modo più naturale l’addio di uno dei volti più rappresentativi del tennis britannico recente. E la polemica, almeno nel Regno Unito, sembra destinata a durare.





Francesco Paolo Villarico