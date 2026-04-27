Martedì stellare al Sardegna Open: tocca subito a Berrettini e Hurkacz. Quattro azzurri avanti nelle qualificazioni (con il programma di domani)

Al Sardegna Open sta per scoccare l’ora dei campioni. Terminata una giornata inaugurale dedicata al primo turno delle qualificazioni, martedì sulla terra battuta del Tennis Club Cagliari toccherà alle prime stelle dell’ATP Challenger 175 organizzato dalla FITP, e sarà subito show. Previsti cinque incontri del main draw, col duello fra l’esperto Stefano Travaglia e l’olandese Jesper De Jong a inaugurare il menù. Poi sarà già il turno di Matteo Berrettini, il più atteso dal pubblico, accompagnato in Sardegna dal fratello Jacopo. L’ex top-10 romano, vincitore in carriera di 10 titoli ATP e finalista nel 2021 sull’erba di Wimbledon, esordirà nel pomeriggio contro lo statunitense Patrick Kypson, 26enne della North Carolina numero 90 del ranking mondiale. Un duello subito impegnativo, per un Berrettini arrivato a Cagliari con l’obiettivo di rilanciarsi in un periodo non facile della sua carriera. “Sono stato per la prima volta in questo circolo ai tempi dei tornei under 12 – ha detto il davisman azzurro nella conferenza stampa della vigilia –, e tornare qui è sempre un piacere. Sono a Cagliari per cercare di trovare il mio miglior tennis e la miglior condizione, fisica e mentale, e per raccogliere energie in vista dei prossimi mesi. Abbiamo ritenuto che questo fosse il torneo ideale per riuscirci. Sono felice di godermi un’altra volta l’atmosfera speciale che troviamo in Italia, e mi auguro che il calore di Cagliari si faccia sentire. Il circuito ci ha dimostrato che ottenere buoni risultati in tornei come questo può dare la spinta per fare grandi cose”.

Dopo Berrettini, sul Centrale toccherà all’altro ex top-10 Hubert Hurkacz, polacco che in carriera ha vinto due Masters 1000 (Miami e Shanghai) e disputato due edizioni delle Nitto ATP Finals, entrambe a Torino. Sconfitto da Lorenzo Musetti a Madrid, ha scelto Cagliari nel percorso verso il ritorno al top, dopo che un grave infortunio al ginocchio gli ha fatto perdere metà 2025. Il polacco, accompagnato dal nuovo coach Gilles Cervara (per 8 anni a fianco di Daniil Medvedev, con lui capace di arrivare al numero 1 del mondo), affronta Zachary Svajda. Chiude il programma la sfida fra il cileno Cristian Garin e il tunisino Moez Echargui.

Martedì, a partire dalle 10, anche il turno decisivo delle qualificazioni, con quattro italiani in campo e un derby che garantirà l’ingresso nel main draw di almeno un azzurro. Ad affrontarsi il sardo Lorenzo Carboni, che lunedì ha dominato contro Manuel Mazza (6-2 6-1), e Federico Arnaboldi, a sua volta passato facilmente contro Luca Castagnola (6-3 6-1). Al turno decisivo anche Luca Potenza, che ha battuto per 6-2 6-2 la giovane promessa Lorenzo Rocco (sfida il colombiano Barrientos), ed Enrico Dalla Valle, passato contro il tedesco Frantzen. Per il romagnolo, allievo dell’ex davisman Giorgio Galimberti, c’è il greco Sakellaridis, che ha superato la wild card Diego Pinna. Fuori, ma a testa altissima, anche il terzo dei giocatori di casa, Nicola Porcu. Il campione regionale sardo ha saputo mettere paura alla prima testa di serie delle qualificazioni, il promettente 19enne giapponese Rei Sakamoto (già n.1 del mondo da juniores), arrivando anche a servire sul 5-4 del secondo set. Poi, il rivale l’ha ripreso e superato, chiudendo per 6-2 7-6, ma la prima esperienza del cagliaritano a certi livelli è terminata ugualmente fra gli applausi. Ulteriori informazioni sul sito www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen.

RISULTATI

Qualificazioni. Primo turno: Rei Sakamoto (Jpn) b. Nicola Porcu (Ita) 6-2 7-6, Ryan Seggerman (Usa) b. Giovanni Fonio (Ita) 5-7 6-4 6-0, Stefanos Sakellaridis (Gre) b. Diego Pinna (Ita) 6-0 6-1, Enrico Dalla Valle (Ita) b. Constantin Frantzen (Ger) 6-3 6-1, Nicolas Barrientos (Col) b. Fabrizio Andaloro (Ita) 7-6 6-2, Luca Potenza (Ita) b. Lorenzo Rocco (Ita) 6-2 6-2, Federico Arnaboldi (Ita) b. Luca Castagnola (Ita) 6-3 6-1, Lorenzo Carboni (Ita) b. Manuel Mazza (Ita) 6-2 6-1.

Centre Court – ore 10:00

Federico Arnaboldi vs Lorenzo Carboni

Stefano Travaglia vs Jesper de Jong (Non prima 12:00)

Patrick Kypson vs Matteo Berrettini

Zachary Svajda vs Hubert Hurkacz

Moez Echargui vs Cristian Garin

Court 14 – ore 10:00

Stefanos Sakellaridis vs Enrico Dalla Valle

Nicolas Barrientos vs Luca Potenza

Aleksandar Vukic vs Marcos Giron (Non prima 13:00)

Court 11 – ore 10:00

Rei Sakamoto vs Ryan Seggerman