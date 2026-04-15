Alcaraz si ferma: forfait a Barcellona per il problema al polso. “È un infortunio più grave di quanto ci aspettassimo”
Le peggiori sensazioni hanno trovato conferma. Dopo i fastidi accusati al polso nel match d’esordio del Barcelona Open 2026 contro Otto Virtanen, Carlos Alcaraz ha deciso di ritirarsi dal torneo prima di scendere in campo oggi contro Tomas Machac. “Come avete visto tutti ieri durante la partita, dopo una risposta ho sentito il polso cedere e ho iniziato a sentire un fastidio che è gradualmente peggiorato nel corso dell’incontro” ha affermato lo spagnolo motivando la decisione. “Come ho detto ieri, confermo quanto affermato in precedenza: pensavo di aver già avuto questo problema in passato e che non si sarebbe aggravato, che si trattasse semplicemente del fastidio dovuto alle fatiche della settimana. Ma oggi ho visto gli esami e si tratta di un infortunio leggermente più serio di quanto ci aspettassimo. E la verità è, come ho già detto, che alla fine devo ascoltare il mio corpo, ascoltare ciò che è meglio per me e ciò che non mi creerà problemi in futuro, ed è per questo che devo ritirarmi da questo torneo.”.
Il forfait di Carlos ha un impatto importante anche su Jannik Sinner: l’azzurro resterà n.1 ATP anche nelle prossime due settimane, mentre in caso di successo a Barcellona lo spagnolo avrebbe sorpassato nuovamente l’italiano al vertice della classifica mondiale. Questo l’annuncio del Barcelona Open, comunicato via social dai canali ufficiali dell’ATP 500.
Carlos Alcaraz anuncia que es baja del #BCNOpenBS, después de hacerse una prueba en la muñeca derecha esta mañana. ¡Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte de nuevo en la pista haciéndonos disfrutar con tu tenis!
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Carlos Alcaraz has announced his withdrawal… pic.twitter.com/Zz6QYIsBzX
— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 15, 2026
Una scelta dettata dalla prudenza, ma inevitabile alla luce del problema fisico emerso nelle ultime ore. Il murciano preferisce così non correre rischi e concentrarsi sul recupero completo in vista dei prossimi grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta, a cominciare da Madrid, Roma e soprattutto Roland Garros, tornei che avranno un peso enorme anche nella corsa al numero uno del mondo con Jannik Sinner.
Il forfait di Barcellona ha quindi conseguenze immediate anche sul piano della classifica. Alcaraz, infatti, perde i punti conquistati lo scorso anno con la finale raggiunta nell’edizione 2025 del torneo catalano e quindi, pure senza giocare, Jannik allunga sul grande rivale (13.350 punti contro i 12.960 dell’iberico, più 390 per l’italiano). Un duro colpo nella sfida a distanza con Sinner, ma in questo momento la priorità sembra essere chiaramente una sola: preservare la condizione fisica e arrivare al massimo nei tornei davvero decisivi della primavera.
La rinuncia del campione spagnolo lascia inevitabilmente grande amarezza tra gli appassionati e priva il torneo di uno dei suoi protagonisti più attesi. Dopo il successo sofferto all’esordio contro Virtanen, c’era curiosità nel vedere come Alcaraz avrebbe risposto sul campo, ma il segnale arrivato con il ritiro dall’allenamento e poi con il forfait ufficiale ha confermato che il problema era più serio del previsto.
Ora resta da capire quanto tempo sarà necessario per recuperare del tutto, ma la sensazione è che il team dello spagnolo abbia voluto evitare qualsiasi aggravamento in una fase della stagione in cui ogni scelta può risultare determinante. La lotta per il vertice ATP resta apertissima, ma Carlos ha scelto di guardare più avanti, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili nei tornei che possono davvero indirizzare la sua stagione.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Barcellona, ATP 500 Barcellona 2026, Carlos Alcaraz
È gracilino fattene una ragione alto che inseguire Nadal…
Spiace sempre per un gran campione come Carlos , ma è il risultato di una inutile maratona e programmazione che non guarda al futuro , è comunque il frutto dello scorso anno.
Quando il tuo obiettivo è il presente succede così.
Si doveva fermare a Montecarlo.
Gli auguro una pronta guarigione.
Chiaro e forte.
Niente altro da aggiungere.
Almeno per il resto del mondo è il contrario.
Era ironico e sfotteva quello che parla di Sinneroidi
Ma perché dovrebbe rinunciare ad un mille in cui non gioca Alcaraz?
Sembrano uno solo, però.
Eddillo, allora, che gli vuoi male.
@ Massipioli (#4593509)
Finalmente uno che la pensa esattamente come me.
@ Momo (#4593508)
Vincere Roma è un obbligo. E poi penserei al grande slam dei 1000.
Io sono appassionato di tennis, sportivo e anche tifosissimo di Sinner, non festeggio l’infortunio di Alcaraz ma non sono dispiaciuto per il ritiro. Sinner sta al numero 1 perche se lo e’ strameritato, e non credo sia in credito con la fortuna.
Se fossi sinner, salterei madrid e mi concentrerei su Roma e Parigi…
Come godo, titsipas ancora fuori…
VUOI giocare col padellone ed allo stesso tempo giocare il diritto ruotando il polso in maniera esasperata?
Problema che prima o poi si sarebbe verificato.
Ottime parole chi ama il tennis, vuole vedere il tennis e anche se non tifo Alcaraz è bello vederlo duellare con Sinner, oltretutto è un bravo ragazzo con il sorriso in faccia anche quando perde
Scusa ma chi è questo Gialappaeccecc…? Evito di quotare o replicare perché mi servirebbe capire se è uno che scrive spesso… ma è sempre così?
Perché ce ne vuole di impegno per essere così contorti e ottusi…
Sinner arriverà a superare all’11 posto Edber con 72 settimane e poi al 10 posto Hewitt con 80 settimane, fattene una ragione. Non sei simpatico.
Carlos ti auguro una pronta e completa guarigione.
ma figurati, già farà fatica con Moutet, è ancora lontano da un tennis decente
Io come Sinneroide sto godendo come un riccio perché se fino a due ore fa c’era il rischio che Sinner si sarebbe potuto fermare a 67 settimane di numero uno, adesso sono sicuramente almeno 68!!! Cambia tutto!!!!!!!! Ora vado pure in piazza a ubriacarmi e festeggiare!!!!!!
Poi Alcaraz puó tornare a Madrid, riprendersi il numero uno, tenerlo fino al 2030 e fare il grande slam quest anno… Ma quanto godo con questa settimana in più di Sinner, mi cambia proprio la vita e la prospettiva sulle cose: altro che la vittoria sul campo a Montecarlo!!!!!
Era impensabile farli tutti fino a Parigi visto che i 2 arrivano quasi sempre in fondo.
Magari ha trovato solo la scusa buona per ritirarsi.
Se è così ha fatto bene
Silenzio, per scaramantica carità, silenzio!!!
Daje
Altro settista odiatore. Se teniamo conto degli infortuni allora Musetti è numero tre. Un conto una classifica monca per squalifica ingiusta un conto è saltare un torneo per infortunio altrimenti non avremmo classifiche.
Comunque spero e son sicuro in una ripresa del fenomeno spagnolo e attendo la rivincita a Roma (per ora… più altre decine di rivincite)
Ehm…per chiunque abbia consapevole senso dell’importanza data dal prestigio e dalla tradizione Barcellona è più importante di Madrid, entro e fuori dai confini spagnoli.
Fare l’intera stagione sul rosso era comunque impensabile. Grave o lieve o inesistente che sia questo infortunio, probabilmente avrà calcolato che gli conveniva fare comunque la comparsata qui perché è il torneo di casa, ma vuole sicuramente dare la precedenza a Madrid e/o Roma e soprattutto al Roland Garros, che può diventare il vero banco di prova fra i due.
Musetti vince Barcellona
Rublev madrid
Sinner Roma
??? Parigi
Speriamo niente di grave! Rimettiti presto grande campione…e un piccolo vantaggio per Jan, ma era meglio mantenere il N1 per meriti e non per sfighe altrui.
Uno parla di setta,l’altro di fortuna,siete ridicoli SINNER ha vinto sul campo la sequenza IW-Miami-Monte Carlo per KO.
È ufficiale: musetti vince a Barcellona, perde in finale da sinner a Roma e si infortuna al primo turno a Parigi.
Ma tutto quest’astio perché? Vita grama o cosa?
L’unica setta è quella in cui tu sei fondatore. La setta degli odiatori.
La gazzetta non è attendibile
Questo è l’ennesimo errore
Tutto può essere.. ma a me sembra che sia andato per smarcare il cartellino.
Musetti adesso dopo tutte le finali perse ha la strada spianata per
la vittoria finale
Vedo che i soliti disagiati stanno dando il meglio di loro….
Alcaraz ha fatto bene a ritirarsi perché con machac avrebbe quasi certamente perso
Dopo Parigi sinner avrà 3000 punti di vantaggio su alcaraz…
Alcaraz ha accusato un duro colpo da cui difficilmente si riprenderà. Lo vedo tristemente rimettersi in gioco nei 250…
Povero Carlos, per lui è iniziato il viale del tramonto…
Penso da sempre che chi lancia questo tipo di strali puntando il dito verso gli altri … è anch’esso stesso covo di certi brutti (ri)sentimenti , magari in altri ambiti ed occasioni , per cui invece vuole ergersi a ” condannatatore ” .
Sicuramente gli antisportivi esistono , quindi qualcuno sarà anche tristemente felice per lo stop forzato di Alcaraz , ma mi auguro anzi sono convinto che almeno l’80 % di tutti quelli che si professano appassionati di sport … facciano un bell’in bocca al lupo allo spagnolo .
@ GIALAPPA SBANDY REMIX (#4593358)
Sinner è primo perché ha fatto più punti, nostante alcune partite dove ha dato forfè perché non in forma e anche per 3 mesi d’inattività dove Alcaraz ha vinto facile.
Inoltre Alcaraz non è detto che vincesse Barcellona..Madrid ecc.., il futuro non è certo
Poi se veramente fosse una strategia di Alcaraz… beh cavoli suoi
Quello al polso è l’ infortunio peggiore per un tennista. Agassi stette fermo quasi un anno per il polso.
Beh considerando che Sinner sia ancora giustamente in vacanza ha una settimana piena di allenamenti prima di Madrid, che senso avrebbe star fermo quasi 3 settimane prima di Roma? Per di più Madrid condizioni veloci e perfette per il nostro.
Spero Giochi in spagna Jannik, poi con i mille su due settimane in caso di finale a Madrid Jannik avrebbe 5 giorni di riposo pieno almeno. Poi dopo Roma altri 8 giorni.
Per Sinner ed Alcaraz contano solo gli Slam e i 1000 principali.
Come contavano per i 4 Big della scorsa generazione.
Alcaraz a Barcelloma non ha senso alcuno se non per una cerveza sulla Rambla.
Fossi nei due marziani salterei pure Madrid e Roma e mi concentrerei sulla sfida epicale a Parigi
@ nicola 1984 (#4593411)
Ogni tanto leggo commenti da applausi.
Hai scritto un bellissimo commento.
@ GIALAPPA SBANDY REMIX (#4593358)
La sfortuna non c’entra nulla mentre nel tuo caso può darsi nell’ averti dato la testa che ti ritrovi
eh sì, meglio l’anno prossimo per il Grande Slam
Io lo dico sempre , certi colpi devi lasciargli fare a chi e’ capace veramente, altrimenti poi succede che ti fai male
@ Lorenzo (#4593355)
Certo perché finché si prende per il culo Jannik ipocondriaco va tutto bene, imbe.. lle che non sei altro
Riposati Carlos: ti vogliamo in forma a Roma, se no non c’è gusto.
Sinner è n.1 perché domenica ha vinto Montecarlo, forse ti è sfuggito… Non ti dico chi ha battuto in finale per non rovinarti la sorpresa.
Alcaraz doveva vincere Barcellona per tornare n.1 e non ci è riuscito, come non è riuscito a vincerlo lo scorso anno…
Pensare che un anno fa si soffriva per Jannik mentre adesso si va a gonfie vele…
Porta sfiga, l’ultima volta che hanno fatto la stessa cosa è stata a Montreal/Cincinnati e sappiamo come è andata a finire…. Sciò sciò (cit.)
Per una volta,anche di fronte a un infortunio,spero che tutti abbandonino idee complottiste,calcoli vari da ragioneria domestica e discorsi sulla fortuna/sfortuna che lasciano il tempo che trovano.
Io penso che la fortuna sia la nostra,cioè quella di poter avere oggi sul circuito questi 2 campionissimi e,quindi,per me ogni loro sfida (anche solo sentirla da un resoconto o dalla voce della TV) è una grande emozione perchè mi sembra di poter vivere,in qualche modo, sempre nuovi episodi di una saga leggendaria.
Oggi,credo che,senza se e senza ma,ci sia solo una cosa da fare e,dal
mio piccolo,non posso che farla:augurare a Carlos una pronta guarigione e auspicare un suo pronto rientro in campo per nuove sfide con Jannik…è giusto che lì e solo lì i 2 fenomeni si affrontino e scrivano nuove pagine di questa bellissima rivalità per la gioia di noi tutti amanti di questo meraviglioso sport.
Il problema non è il polso, che sarebbe di per se un problema importante ma riguarda l’avambraccio e infatti abbiamo visto che il massaggio era prevalentemente a carico dell’avambraccio. E, come dice lui è qualcosa che è già successo. Dispiace per Alcaraz ma il suo tipo di gioco fatto di colpi violenti e recuperi strepitosi ma stressanti per l’appartato muscolo-scheletrico lo espone a infortuni muscolari.. L’impressione è che sia lo stesso tipo di infortunio del pronatore rotondo che gli ha fatto saltare Montecarlo e Roma nel 2024. È da vedere se è una recidiva o un problema meno grave anche se ha continuato a giocarci sopra che non è proprio il massimo. Per il resto, riposto il commento fatto prima.. “Alcaraz dopo Miami ha riposato e si è allenato per quindici giorni arrivando a Montecarlo il sabato. Sinner che ha giocato 12 partite tra IW e Miami, si riposa due giorni e inizia ad allenarsi il giovedì prima dell’inizio di Montecarlo. Quello a rischio doveva essere lui. Recentemente avevo postato un riepilogo degli infortuni muscolari di Alcaraz che mi sembrava impressionante e che non ritrovo. Riassumendo, Alcaraz ha subito 6-7 infortuni muscolari più o meno gravi, agli addominali (due volte) alle gambe (semimembranoso, adduttore, bicipide femorale), all’avambraccio, colonna vertebrale, tendine ginocchio. Già nel 2024, il 5 maggio, esce un articolo di livetennis dal titolo “l’incredibile serie di infortuni sofferti da Alcaraz”.. poi negli anni si è parlato dei malesseri di Sinner, della sua fragilità, dei crampi, del caldo, dei virus, mentre sembrava che Alcaraz fosse immune da questi problemi. E in effetti lo è, ma sembra che sia alquanto predisposto ad avere guai muscolari. Più volte ho ringraziato il cielo, qui come altrove, che Sinner avesse questi problemi perché quelli di altri giocatori, e l’elenco sarebbe lungo e non risparmia quelli giovani come Rune, Draper, Fils, Mensik Leheska, Musetti e via dicendo, mi sembravano molto più gravi. Ecco, per il futuro spero che Sinner abbia solo i problemi suddetti e rimanga “fragile” per dirla alla Enzo…”
Perché il problema al polso ,come si legge nell’articolo, purtroppo non è di poco conto e con ogni probabilità Alcaraz salterà anche Madrid. Neanche Sinner andrà a Madrid quindi mi auguro di rivederli tutti e due in forma a Roma. Il tennis ha bisogno della presenza di tutti e due i grandi campioni. In bocca al lupo a Carlitos avversario forte e leale.
Chissà se mi inserisci tra i sinneroidi per averlo difeso sulla questione clostebol ma al primo posto se questa settimana non ci pensava Sinner dovevo pensarci io? Davo per scontato che Alcaraz sarebbe tornato in testa, cioè scontato no perché di sicuro ci sono solo la morte e le tasse (in Italia nemmeno quelle) però era probabile. Sarebbe bello vedere un grande slam, per quanto difficile, ma magari il prossimo anno che ne dite? 🙂
Ti sembra che qualcuno abbia espresso gioia? Nessuno è mai contento se un giocatore si fa male, speriamo di rivedere in campo Alcaraz quanto prima. Però se a te viene in mente che altri abbiano pensieri così maligni non dovresti fare un po’ di attenzione ai tuoi?
Decisione corretta e di buon senso, di un atp 500 sai che gli frega, già ieri si vedeva che non ne aveva voglia.
Sinner avrebbe saltato Madrid comunque, l’ha fatto capire ampiamente in più interviste. Andrà a Roma la settimana prima per allenarsi sui campi poi RG. Alcaraz mi dispiace ma ci sta un infortunio, probabilmente salterà anche lui, perchè dovrebbe giocare la prima partità a Madrid il 24 o 25 aprile, al massimo il 26, se l’infortunio è serio rischiare di non giocare RG per un torneo benché importate per uno spagnolo, non avrebbe senso. Alcaraz e Sinner giocano per vincere gli Slam e poi Madrid, Alcaraz lo ha già vinto.
Se è un problema serio vuol dire che salta anche Madrid
Alcaraz e Sinner salteranno Madrid e si rivedranno a Roma, è quasi certo
Sinner non è assolutamente fortunato, ripeto Sinner non è per niente fortunato. No
Sognare non e’ broibito
Non credo che finga con il polso, ho visto la partita e il movimento anomalo di polso si è visto
Concordo, ma per gli spagnoli il torneo di Barcellona (Godó) è più importante di quello di Madrid
Se Alcaraz raggiungesse i quarti a Madrid, on forse bastano pure gli ottavi di finale, non ho controllato la situazione, a Roma sarà lui il n.1 al mondo, ma se il sorteggio è effettuato dopo l’uscita del ranking del lunedì della prima settimana di Roma, come credo avvenga, la testa di serie n.1 va a Sinner. Anche se Alcaraz fosse di nuovo n.1 al mondo.
Sei veramente patetico.
Vediamo se Musetti riesce a non vincere anche questo torneo.
Non mi pare che Alcaraz si sia rammaricato lo scorso anno per la squalifica di Sinner….
Ma festa di cosa?
Risparmiati questi messaggi provocatori calcistici che fomentano il flame.
Qua si festeggia quando si batte l’avversario non se ha problemi fisici.
E bada bene, io faccio parte della “setta” pro nostri, TUTTI, punto.
Se l’infortunio è leggero (come ovviamente gli si augura) questa è una buona notizia per Alcaraz. Disputare 5 match a Barcellona (magari perdendo in finale) sarebbe stato deleterio per il resto della sua stagione su terra.
Dal punto di vista della lotta per il numero 1, di qui al Roland Garros Sinner ha 1440 (o forse 1490) punti di vantaggio da amministrare.
Se si sentiva bene, ovvio che doveva giocare Barcellna. Ma dopo un torneo come quello di Monte-Carlo, anche se non ti capita niente di imprevisto come questo problema, però ci sono probabilità che qualcosa succeda per via della fatica accumulata. Potevano anche saltarlo, come no. Hanno deciso di giocarlo, voleva dire che andava bene così.
Comunque anche l’anno scorso, Alcaraz aveva problemi ad una caviglia in Sud America, si ritirò, ma poi subito dopo vinse Indian Wells. Chi lo sa ?
Che commento idiota!
Ma seriamente credi ci sia qualcuno contento per l’infortunio di Carlos?
Auguri ad Alcaraz per una pronta guarigione.
Questi ragazzi picchiano forte, sollecitando al massimo polso, gomito e spalla. Però non c’è niente da fare, se picchi adagio perdi enzo
Secondo me salta anche Madrid
La Gazzetta è fissata con articoli sul numero 1.
Non è proprio attendibile.
Per me Sinner potrebbe saltare Madrid e prendersi questo mese per fare preparazione specifica per il RG.
Anche perché, a differenza di Roma, Madrid come condizioni è molto diverso dal RG.
Sappiamo che a Roma non può rinunciare quindi, se vuole evitare di logorarsi, può sacrificare Madrid.
A meno che non si senta così bene da voler fare entrambi i 1000, per fare più pratica sulla terra rossa. Ma senza impegnarsi troppo a Madrid che per lui conta meno di Roma.
Il sintomo non sbaglia mai, il corpo redde rationem lo aspettava al varco della doppia decompressione luttuosa: lutto centripeto per la perdita subita e lutto centrifugo per non poter affrontare sinner in finale…Ogni suo in-s-contro contro JS diventerà sempre di più all’ultimo sangue, all’ultimo sisifo. Ogni volta si dovrà cedere sempre più libre di carne. Più l’uno si disincarna/dissangua più l’altro si rafforza…
Credo che a Madrid non ci sará nè Sinner,nè Alcaraz
@ Asni (#4593360)
Aspettiamo l’ufficialità…
Magari si sente così bene che la forma preferisce mantenerla giocando.
I mille giocando a giorni alterni, mentalmente sono più stressanti ma fisicamente sicuramente sono meno logoranti. Qualsiasi cosa decida, va bene così. C’è un solo obiettivo enorme ed è Parigi.
Vabbè, x la Gazzetta il tennis è uno sport nuovo, dategli il tempo di capirlo bene:)
Cmq dopo la piccola “botta” di Montecarlo una settimana di riposo per resettare credo ci volesse per Carletto, che probabilmente è dovuto andare a Barcellona per ragioni extra …, ma al primo “fastidio” ( sperando nulla di serio) ovviamente ha preso la saggia decisione di staccare in vista del suo 1000 di casa;)
Non aveva dolore a Montecarlo.
Come poteva prevedere questo problema durante il primo match a Barcellona?
Giocare sul dolore non aveva alcun senso. E’ andato per dovere contrattuale, ma non ha mai fatto una stagione completa sulla terra e comunque hanno capito che gli obiettivi vanno selezionati. Tutto il resto è sacrificabile. Dispiace, come dispiacerebbe a me vedere Sinner che salta Madrid e Cincinnati, ma probabilmente col logorìo che comporta il tennis attuale ce ne dobbiamo fare una ragione.
A Sinner converrebbe saltare Madrid se Alcaraz non gioca…
Se Alcaraz lo salta non può aggiungere punti, non ne perde perchè l’hanno scorso non l’ha giocato, ma nemmeno aggiungerne.
Idem Sinner. Praticamente arrivano a Roma con lo stesso punteggio attuale, ma deve saltare Madrid anche Alcaraz.
Ma va ? Ma come ? Ma chi l’avrebbe mai detto ? … non è mai successo ! 🙂
E’ inutile, ormai sappiamo benissimo che da Indian Wells fino agli US Open ci sono i mesi clou della stagione, solo dopo Wimbledon più di una settimana senza tornei mandatory fortissimi.
Non ce la fanno in questo tennis a giocare tutto a tutta, i tennisti.
Subito dopo Indian Wells, già a Miami iniziano a arrivare forfait a secchiellate.
E Sinner ed Alcaraz sono quelli che giocato quasi tutti i tornei dall’inizio alla fine.
Era impossibile che avessero giocato tre ATP 1000 e uno o due ATP 500 prima del Roland Garros, dopo i due 1000 americani.
Alcaraz difende 1000 punti a Madrid quindi non può aumentare il bottino può solo confermarli, quindi i 390 punti di divario con Sinner, che non difende nulla, può solo peggiorare nella migliore delle ipotesi rimane invariato
Per la gioia di Teenah Peekah (Leggesi TinaPica)
Lorenzo non fare scherzi
La Gazzetta dice anche che Sinner sarà a Madrid: se c’erano delle possibilità di vedere Sinner a Madrid, direi che con questa notizia sono del tutto svanite.
Fortunatamente, aggiungerei.
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Sinner poi è sfortunato, vero ?
N.1 perchè Alcaraz è fuori uso per un infortunio al polso, e potrebbe saltare anche Madrid a questo punto.
Un Alcaraz in condizioni avrebbe vinto Barcellona e tornato subito n.1 al mondo.
Ma ovvio, per i sinneroidi che abitano su un altro pianeta, non è così.
Lo so già.
Comunque secondo me è anche strategia, pure Alcaraz la attua, come tutti. Una volta sistemato il polso punta tutto sui tornei dello Slam. Giugno Luglio fine Agosto inizio Settembre per cercare di realizzare il Grande Slam.
Secondo me non ce la fa, però le possibilità ci sono, come c’erano anche l’anno scorso per Sinner, che infatti non ce l’ha fatta nemmeno lui.
C’è il rischio che entrambi saltino madrid
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Buona festa, setta!!!
La gazzetta dice che Sinner arriverà a Roma da numero uno al mondo, ma non capisco come sia possibile visto che Madrid sta in mezzo con 1000 punti
Chi avrà insistito per giocare questo torneo? Lui o lo staff? Decisione scellerata