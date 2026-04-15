Borges vola ai quarti a Barcellona: Etcheverry battuto con un ace da sotto sul match point (Video)

Nuno Borges continua a sorprendere al Barcelona Open 2026 e conquista un posto nei quarti di finale grazie al successo su Tomás Etcheverry per 6-3 7-6(4). Una vittoria pesante, ottenuta con personalità e sangue freddo, ma soprattutto chiusa in un modo davvero rarissimo da vedere su un campo da tennis.

Il portoghese ha gestito bene il match per lunghi tratti, riuscendo a mettere pressione all’argentino e a indirizzare l’incontro già nel primo set. Dopo aver preso il comando delle operazioni nella frazione iniziale, Borges ha poi dovuto lottare di più nel secondo parziale, con Etcheverry bravo a restare aggrappato alla partita e a trascinarla fino al tie-break.

Nel finale, però, è stato ancora il lusitano a fare la differenza. Nonostante qualche problema fisico emerso negli ultimi giochi, Borges ha mantenuto lucidità nei momenti decisivi e ha trovato le soluzioni giuste per chiudere il confronto. Il punto che ha deciso tutto, in particolare, è destinato a far parlare parecchio.

UNDERARM ACE ON MATCH POINT?! 😱 A stroke of genius from @nunoborges97 to reach his biggest career ATP quarter-final in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/wtjypsFhv9 — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026

Sul suo secondo match point, infatti, il portoghese si è inventato un clamoroso servizio da sotto che ha colto completamente di sorpresa Etcheverry. L’argentino non è riuscito nemmeno ad arrivare sulla palla, trasformando così quel colpo in un inattesissimo ace, il quinto del suo incontro. Una giocata geniale, tanto improvvisa quanto efficace, al punto che quasi nemmeno le telecamere sono riuscite a coglierla perfettamente.

È stata la fotografia perfetta della giornata di Borges: coraggioso, brillante e pronto a uscire dagli schemi pur di trovare la via per la vittoria. Un modo spettacolare per centrare quello che rappresenta il quarto di finale più importante della sua carriera a livello ATP nel torneo di Barcellona.

Per Borges si tratta di un risultato di grande prestigio, ottenuto contro un avversario solido e pericoloso come Etcheverry, specialista della terra battuta e giocatore sempre difficile da affrontare su questa superficie. Il portoghese, però, ha mostrato grande qualità, ottima tenuta mentale e anche quel pizzico di fantasia che nei momenti chiave può cambiare completamente il volto di una partita.

Barcellona, adesso, scopre così un Borges sempre più ambizioso e capace di accendere il torneo anche con un colpo fuori copione. E dopo un match point chiuso con un ace da sotto, è inevitabile che i riflettori siano tutti su di lui.





Marco Rossi