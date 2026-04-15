ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Jódar vola ai quarti a Barcellona, Carabelli ko in due set

15/04/2026 19:38 107 commenti
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images

Rafa Jódar continua a stupire e a sognare in grande al Barcelona Open 2026. Il giovane talento spagnolo, appena 19 anni, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale grazie a una prova di grande personalità contro Ugo Carabelli, superato con un netto 6-3 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco.
È l’ennesimo segnale della crescita rapidissima del tennista iberico, sempre più protagonista in questa prima parte di stagione. Dopo aver scalato il ranking ATP a ritmo impressionante durante la tournée sul cemento, Jódar ha confermato di sapersi esprimere ad alto livello anche sulla terra battuta, superficie sulla quale ha già centrato il primo ATP 250 della carriera a Marrakech, risultato che gli ha spalancato le porte della top 60.

A Barcellona, però, il suo momento d’oro sembra tutt’altro che finito.
L’avvio del match non era stato dei più semplici. Rispetto alla brillante prestazione mostrata contro Munar due giorni prima, Jódar è partito con qualche incertezza di troppo, pagando subito dazio con il break incassato nel primo game. Carabelli ne ha approfittato per salire 2-0, mentre lo spagnolo faticava ancora a trovare ritmo e continuità. Anche quando ha avuto una chance per rientrare immediatamente nel set, Jódar non è riuscito a sfruttarla.

Poi, però, qualcosa è cambiato. Con il primo game conquistato, il numero 19enne spagnolo ha iniziato a sciogliersi, lasciandosi alle spalle la tensione iniziale. Da quel momento il match ha preso una direzione ben precisa: Jódar ha restituito il break con un game perfetto in risposta e ha poi infilato una serie impressionante di vincenti, mandando completamente fuori giri l’argentino. La sua accelerazione di dritto ha iniziato a fare la differenza e Carabelli si è ritrovato travolto da un parziale di cinque giochi consecutivi che ha consegnato il primo set allo spagnolo per 6-3.
Nel secondo parziale l’equilibrio ha resistito solo nei primi giochi. Jódar, sempre più sicuro e ordinato, ha alzato nuovamente il livello fino a trovare il break del 2-1, mettendo subito il match sui binari a lui più favorevoli. Da quel momento ha gestito con notevole maturità, impressionando per compostezza, lucidità e qualità del servizio, un colpo che nei momenti delicati gli ha permesso di uscire da situazioni complicate.
Carabelli ha provato a restare aggrappato alla partita e ha avuto anche occasioni importanti per rientrare, soprattutto quando si è procurato palle break pesanti. Ma ogni volta Jódar ha risposto da giocatore vero, trovando i colpi migliori proprio nei momenti più delicati. Nel finale, l’argentino ha finito per cedere definitivamente, lasciando strada al giovane spagnolo, che ha chiuso con un altro 6-3 e si è preso meritatamente i quarti di finale.

Il sogno, dunque, continua. Jódar conferma di attraversare un momento straordinario e di poter recitare un ruolo da protagonista anche in un torneo prestigioso e sentito come quello di Barcellona. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Cameron Norrie ed Ethan Quinn, con l’entusiasmo di chi ormai non vuole più smettere di sorprendere.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  15 Aprile 2026
🎾  Programma del giorno — 15 Aprile
🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
2° Turno  ·  Second Round
2° Turno
☀  Sole pieno
🎾  ATP 2° Turno
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Nuno Borges POR vs Tomas Martin Etcheverry ARG

ATP Barcelona
Nuno Borges
6
7
Tomas Martin Etcheverry
3
6
Vincitore: Borges
Alex de Minaur AUS vs Hamad Medjedovic SRB

ATP Barcelona
Alex de Minaur [3]
3
4
Hamad Medjedovic
6
6
Vincitore: Medjedovic
Rafael Jodar ESP vs Camilo Ugo Carabelli ARG (Non prima 16:00)

ATP Barcelona
Rafael Jodar
6
6
Camilo Ugo Carabelli
3
3
Vincitore: Jodar
Cameron Norrie GBR vs Ethan Quinn USA

ATP Barcelona
Cameron Norrie [7]
15
6
4
4
Ethan Quinn
30
3
6
2
Pista Andres Gimeno – ore 12:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Barcelona
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
7
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
5
4
Vincitore: Cash / Glasspool
Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Marcel Granollers ESP / Pedro Martinez ESP (Non prima 14:00)

ATP Barcelona
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
7
Marcel Granollers / Pedro Martinez
2
6
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Tomas Martin Etcheverry ARG / Corentin Moutet FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Barcelona
Romain Arneodo / Marc Polmans
6
6
10
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
7
4
5
Vincitore: Arneodo / Polmans
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE

ATP Barcelona
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
6
6
4
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
7
3
10
Vincitore: Pavlasek / Rikl
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  15 Aprile 2026
Nuvoloso  ·  Picco 15°C
CIELO Molte nubi
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 15 Aprile
🎾  Programma del giorno — 15 Aprile
🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
2° Turno  ·  Second Round
2° Turno
☁  Molte nubi
🎾  ATP 2° Turno
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Arthur Rinderknech FRA vs Joao Fonseca BRA

ATP Munich
Arthur Rinderknech [7]
3
2
Joao Fonseca
6
6
Vincitore: Fonseca
Fabian Marozsan HUN vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 12:00)

ATP Munich
Fabian Marozsan
3
7
6
Stefanos Tsitsipas
6
6
4
Vincitore: Marozsan
Alexander Blockx BEL vs Ben Shelton USA

ATP Munich
Alexander Blockx
4
6
Ben Shelton [2]
6
7
Vincitore: Shelton
Flavio Cobolli ITA vs Zizou Bergs BEL

ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
6
6
Zizou Bergs
2
3
Vincitore: Cobolli
Vit Kopriva CZE vs Luciano Darderi ITA

ATP Munich
Vit Kopriva
2
6
6
Luciano Darderi [6]
6
4
1
Vincitore: Kopriva
Court 1 – ore 11:00
Sander Arends NED / David Pel NED vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Munich
Sander Arends / David Pel
5
6
6
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
3
10
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT

ATP Munich
Luke Johnson / Jan Zielinski
6
6
10
Alexander Erler / Lucas Miedler [4]
4
7
6
Vincitore: Johnson / Zielinski
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

ATP Munich
Kevin Krawietz / Tim Puetz [1]
5
6
Yuki Bhambri / Michael Venus
7
7
Vincitore: Bhambri / Venus
107 commenti.

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
ospite1 (Guest) 15-04-2026 19:39

Bravo Kopriva , ha giocato meglio . Darderi paga una giornata non serena e poca tattica durante il match.

Cogi53 15-04-2026 19:39

La mia impressione è che Darderi non riesta, in questo periodo, a fare “male” con i suoi colpi, in particolare il dritto. Se poi la percentuale di prime è quella di oggi fa una grande fatica a imporre il suo gioco.
La differenza nei vincenti è imbarazzante: 38 Kopriva e 16 Darderi.
C’è da lavorare sodo, e tanto!!

tinapica 15-04-2026 19:36

Scritto da Annie3
@ Di Passaggio (#4593350)
Ma non avete visto quel colpo spalle alla rete girando la racchetta e contorcendo il polso per rimandare la palla e fare un vincente “da urlo” in tutti i sensi, per gli spettatori e commentatori e per lui che ha chiamato subito il fisio? Conseguente fasciatura che però non gli ha impedito di vincere, facendo pensare ad un semplice fastidio con intervento precauzionale…evidentemente il polso è stato invece messo a dura prova e voler comunque arrivare fino in fondo salvando il risultato può aver peggiorato la situazione

Non fu quel colpo.
Fu un movimento analogo fatto pochi giochi dopo per smazzare una battuta sbagliata di Virtanen.

tinapica 15-04-2026 19:34

Scritto da robdes12

Scritto da Di Passaggio
@ Annie3 (#4593405)
No, effettivamente non ho visto il primo turno. Beh, allora è tutto chiaro.

Mica tanto. Anzichè far urlare il pubblico sarebbe stato più saggio risparmiarsi non giocando il torneo così da non dover essere lui a gridare in infermeria. Non è catalano, tutto sommato Madrid è più suo come torneo. Il suo staff dovrebbe avere più personalità e aiutare Carlos a scegliere per il meglio. Carlos non è uno che giochi esattamente di puro tocco, e il polso lo abbiamo visto con Del Potro quanti problemi possa creare se troppo sollecitato pur non in perfette condizioni. Il tennis attuale non può perdere o mettere in panchina Carlos. Abbiamo già visto un anno fa, quando c’è stata la sosta di Jannik quanto minor pathos ci fosse nei tornei. Purtroppo sono nettamente i primi due giocatori del mondo e gli altri, pur giocando molto bene, non sono all’altezza di sostituirli, per adesso.

Barcellona è IL torneo di tutta la Spagna (Catalogna inclusa)! Madrid fino a vent’anni fa si può dire che neanche esistesse.

AlfSfo96 15-04-2026 19:33

@ Golden Shark (#4593475)

Figurati, buon lavoro!

tinapica 15-04-2026 19:30

Male Luciano: qualcosa si dev’essere rotto.
Urge ripararlo.
Alè!

Annie3 15-04-2026 19:26

@ robdes12 (#4593456)

Quante partite gioca così Kopriva? Dipende, se incappa in soggetti irascibili e incontenibili (questa volta anche molto sopra le righe) come Darderi ha davanti una lunga serie di successi…in più, questo ragazzo, come tutti i ceki, ha comunque un’ottima formazione di base e una capacità di concentrazione che non gli sarà difficile continuare con un buon controllo di palla e centrare anche l’ultimo millimetro di riga

« Commenti più vecchi (100 precedenti)