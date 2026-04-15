ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Jódar vola ai quarti a Barcellona, Carabelli ko in due set

Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
Rafa Jódar continua a stupire e a sognare in grande al Barcelona Open 2026. Il giovane talento spagnolo, appena 19 anni, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale grazie a una prova di grande personalità contro Ugo Carabelli, superato con un netto 6-3 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco.
È l’ennesimo segnale della crescita rapidissima del tennista iberico, sempre più protagonista in questa prima parte di stagione. Dopo aver scalato il ranking ATP a ritmo impressionante durante la tournée sul cemento, Jódar ha confermato di sapersi esprimere ad alto livello anche sulla terra battuta, superficie sulla quale ha già centrato il primo ATP 250 della carriera a Marrakech, risultato che gli ha spalancato le porte della top 60.
A Barcellona, però, il suo momento d’oro sembra tutt’altro che finito.
L’avvio del match non era stato dei più semplici. Rispetto alla brillante prestazione mostrata contro Munar due giorni prima, Jódar è partito con qualche incertezza di troppo, pagando subito dazio con il break incassato nel primo game. Carabelli ne ha approfittato per salire 2-0, mentre lo spagnolo faticava ancora a trovare ritmo e continuità. Anche quando ha avuto una chance per rientrare immediatamente nel set, Jódar non è riuscito a sfruttarla.
Poi, però, qualcosa è cambiato. Con il primo game conquistato, il numero 19enne spagnolo ha iniziato a sciogliersi, lasciandosi alle spalle la tensione iniziale. Da quel momento il match ha preso una direzione ben precisa: Jódar ha restituito il break con un game perfetto in risposta e ha poi infilato una serie impressionante di vincenti, mandando completamente fuori giri l’argentino. La sua accelerazione di dritto ha iniziato a fare la differenza e Carabelli si è ritrovato travolto da un parziale di cinque giochi consecutivi che ha consegnato il primo set allo spagnolo per 6-3.
Nel secondo parziale l’equilibrio ha resistito solo nei primi giochi. Jódar, sempre più sicuro e ordinato, ha alzato nuovamente il livello fino a trovare il break del 2-1, mettendo subito il match sui binari a lui più favorevoli. Da quel momento ha gestito con notevole maturità, impressionando per compostezza, lucidità e qualità del servizio, un colpo che nei momenti delicati gli ha permesso di uscire da situazioni complicate.
Carabelli ha provato a restare aggrappato alla partita e ha avuto anche occasioni importanti per rientrare, soprattutto quando si è procurato palle break pesanti. Ma ogni volta Jódar ha risposto da giocatore vero, trovando i colpi migliori proprio nei momenti più delicati. Nel finale, l’argentino ha finito per cedere definitivamente, lasciando strada al giovane spagnolo, che ha chiuso con un altro 6-3 e si è preso meritatamente i quarti di finale.
Il sogno, dunque, continua. Jódar conferma di attraversare un momento straordinario e di poter recitare un ruolo da protagonista anche in un torneo prestigioso e sentito come quello di Barcellona. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Cameron Norrie ed Ethan Quinn, con l’entusiasmo di chi ormai non vuole più smettere di sorprendere.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 15 Aprile 2026
🎾 Programma del giorno — 15 Aprile
Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Nuno Borges vs Tomas Martin Etcheverry
ATP Barcelona
Nuno Borges
6
7
Tomas Martin Etcheverry
3
6
Vincitore: Borges
Set 2
Alex de Minaur
vs Hamad Medjedovic
ATP Barcelona
Alex de Minaur [3]
3
4
Hamad Medjedovic
6
6
Vincitore: Medjedovic
Set 2
Rafael Jodar
vs Camilo Ugo Carabelli (Non prima 16:00)
ATP Barcelona
Rafael Jodar
6
6
Camilo Ugo Carabelli
3
3
Vincitore: Jodar
Set 2
Cameron Norrie
vs Ethan Quinn
ATP Barcelona
Cameron Norrie [7]
15
6
4
4
Ethan Quinn
•
30
3
6
2
Set 3
Pista Andres Gimeno – ore 12:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Barcelona
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
7
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
5
4
Vincitore: Cash / Glasspool
Set 2
Maximo Gonzalez
/ Andres Molteni vs Marcel Granollers / Pedro Martinez (Non prima 14:00)
ATP Barcelona
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
7
Marcel Granollers / Pedro Martinez
2
6
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Set 2
Tomas Martin Etcheverry
/ Corentin Moutet vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP Barcelona
Romain Arneodo / Marc Polmans
6
6
10
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
7
4
5
Vincitore: Arneodo / Polmans
Set 3
Set 2
Set 1
Christian Harrison
/ Neal Skupski vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
ATP Barcelona
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
6
6
4
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
7
3
10
Vincitore: Pavlasek / Rikl
Set 3
Set 2
Set 1
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 15 Aprile 2026
Center Court – ore 11:00
Arthur Rinderknech vs Joao Fonseca
ATP Munich
Arthur Rinderknech [7]
3
2
Joao Fonseca
6
6
Vincitore: Fonseca
Set 2
Set 1
Fabian Marozsan
vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 12:00)
ATP Munich
Fabian Marozsan
3
7
6
Stefanos Tsitsipas
6
6
4
Vincitore: Marozsan
Set 3
Set 2
1-1 → 1-2
Set 1
0-0 → 1-0
Alexander Blockx
vs Ben Shelton
ATP Munich
Alexander Blockx
4
6
Ben Shelton [2]
6
7
Vincitore: Shelton
Set 2
Set 1
Flavio Cobolli
vs Zizou Bergs
ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
6
6
Zizou Bergs
2
3
Vincitore: Cobolli
Set 2
Set 1
Vit Kopriva
vs Luciano Darderi
ATP Munich
Vit Kopriva
2
6
6
Luciano Darderi [6]
6
4
1
Vincitore: Kopriva
Set 3
Set 2
Set 1
Court 1 – ore 11:00
Sander Arends / David Pel vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Munich
Sander Arends / David Pel
5
6
6
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
3
10
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Set 3
Set 2
Set 1
Luke Johnson
/ Jan Zielinski vs Alexander Erler / Lucas Miedler
ATP Munich
Luke Johnson / Jan Zielinski
6
6
10
Alexander Erler / Lucas Miedler [4]
4
7
6
Vincitore: Johnson / Zielinski
Set 3
Set 2
Set 1
Kevin Krawietz
/ Tim Puetz vs Yuki Bhambri / Michael Venus
ATP Munich
Kevin Krawietz / Tim Puetz [1]
5
6
Yuki Bhambri / Michael Venus
7
7
Vincitore: Bhambri / Venus
Set 2
Set 1
Bravo Kopriva , ha giocato meglio . Darderi paga una giornata non serena e poca tattica durante il match.
La mia impressione è che Darderi non riesta, in questo periodo, a fare “male” con i suoi colpi, in particolare il dritto. Se poi la percentuale di prime è quella di oggi fa una grande fatica a imporre il suo gioco.
La differenza nei vincenti è imbarazzante: 38 Kopriva e 16 Darderi.
C’è da lavorare sodo, e tanto!!
Non fu quel colpo.
Fu un movimento analogo fatto pochi giochi dopo per smazzare una battuta sbagliata di Virtanen.
Barcellona è IL torneo di tutta la Spagna (Catalogna inclusa)! Madrid fino a vent’anni fa si può dire che neanche esistesse.
@ Golden Shark (#4593475)
Figurati, buon lavoro!
Male Luciano: qualcosa si dev’essere rotto.
Urge ripararlo.
Alè!
@ robdes12 (#4593456)
Quante partite gioca così Kopriva? Dipende, se incappa in soggetti irascibili e incontenibili (questa volta anche molto sopra le righe) come Darderi ha davanti una lunga serie di successi…in più, questo ragazzo, come tutti i ceki, ha comunque un’ottima formazione di base e una capacità di concentrazione che non gli sarà difficile continuare con un buon controllo di palla e centrare anche l’ultimo millimetro di riga