Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 14 Aprile 2026

Nove tennisti italiani superano il primo ostacolo nel singolare maschile del terzo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Volano agli ottavi di finale Francesco Forti (che in un match concluso oggi ha eliminato 7-6, 6-4 il polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 1), che affronterà Manuel Mazza, la wild card Lorenzo Carboni (6-3, 6-2 sulla wild card Sebastiano Cocola), il numero 4 del seeding Carlo Alberto Caniato (6-3, 6-4 sul qualificato spagnolo Lucca Helguera Casado), che sfiderà Juan Cruz Martin Manzano (3-6, 6-2, 6-2 sul tedesco Max Schoenhaus), Gianmarco Ferrari (6-0, 6-1 sul qualificato Edoardo Zanada), che se la vedrà con la testa di serie numero 6 Tommaso Compagnucci (6-1, 6-3 sul qualificato Matteo Mura), Lorenzo Rottoli (6-1, 6-3 sulla wild card statunitense Gabriellus Guzauskas) e il qualificato Francesco Ferrari (7-5, 6-1 sul ceco Dominik Kellovsky).

Sconfitto Giovanni Oradini (6-4, 6-2 dal russo Andrey Chepelev, testa di serie numero 8).

Nel torneo femminile, centra la qualificazione Gaia Maduzzi (7-5, 6-0 su Carlotta Moccia).

Sconfitte Viola Turini (6-2, 7-5 dalla tedesca Mariella Thamm), Camilla Gennaro (doppio 6-3 dalla lettone Beatrise Zeltina), Giulia Paternò (6-1, 6-1 dalla romena Briana Szabo), Marta Lombardini (6-4, 6-3 dalla spagnola Neus Torner Sensano) ed Eleonora Alvisi (7-5, 6-1 dalla romena Arina Gabriela Vasilescu).

Primi match nel main draw, con le vittorie di Noemi Basiletti (6-0, 5-7, 6-2 su Laura Mair), della testa di serie numero 6 Giorgia Pedone (6-3, 6-2 sulla spagnola Charo Esquiva Banuls), Alessandra Mazzola (che ha sorpreso con un netto 6-0, 6-1 la spagnola Cristina Diaz Adrover, numero 8 del seeding), Deborah Chiesa (6-4, 6-3 sulla polacca Anna Hertel),

Eliminate la wild card Beatrice Ricci (6-1, 6-2 dalla maltese Francesca Curmi)

Esordio domani per la testa di serie numero 3 Samira De Stefano, Jessica Bertoldo, Federica Urgesi, la qualificata Gaia Maduzzi e le wild card Greta Rizzetto ed Enola Chiesa.