Swiatek si prepara al rientro a Stoccarda, con qualche novità: “Sto lavorando sul gioco da fondo campo, ma il servizio è il colpo su cui sto intervenendo di più”

C’è attesa a Stoccarda per il ritorno in azione di Iga Swiatek dopo l’insoddisfacente mese di marzo negli USA, l’addio a coach Fissette e l’innesto nel suo team di Fraincisco Roig. Le immagini da Manacor delle prime sessioni di lavoro con il nuovo allenatore sotto lo sguardo vigile di Rafa Nadal – l’idolo della polacca – prodigo a sua volta di consigli, hanno destato enorme interesse, e addirittura in alcuni la suggestione che Rafa in persona possa decidere clamorosamente di prendere le redini della polacca. È uno scenario probabilmente impossibile, ma se Swiatek cercava una scossa emotiva e tecnica, sembra averla ottenuta e le sue parole dalla Germania vanno nella direzione di un lavoro importante, sul piano tecnico oltre che della motivazione. Iga è sempre stata una giocatrice terribilmente dura, consistente, il classico “muro” che soprattutto su terra battuta diventava quasi impossibile da battere. Dopo mesi di ricerca di un gioco più offensivo senza i risultati sperati, Swiatek ha affermato di volersi ritrovare come la più tosta di tutte dalla linea di fondo, a partire dai prossimi appuntanti sulla terra battuta, dove ha ottenuto i migliori risultati in carriera. Per questo c’è curiosità per vederla all’opera nel torneo, a partire dall’esordio che la vedrà opposta all’esperta tennista locale Laura Siegemund. Incontrando i media nella giornata di martedì, Iga ha parlato piuttosto apertamente di come sta andando con il nuovo coach Roig e sulle aree dove si sta concentrando maggiormente il lavoro. Solidità, ma anche moltissima attenzione alla battuta, il suo colpo storicamente meno incisivo.

“Ci siamo concentrati maggiormente sul gioco da fondo campo, ma il servizio è un colpo su cui sto intervenendo parecchio” afferma Swiatek. “Devo dire che non mi sentivo completamente a mio agio con il movimento precedente. Per questo mi sono chiesta se fosse il caso di cambiare subito, a stagione in corso, oppure aspettare. Ma la verità è che, quando non ti senti sicura di un gesto tecnico, è difficile continuare senza essere mentalmente al 100%.”

Swiątek ha quindi spiegato nel dettaglio in cosa consiste la modifica alla battuta, con un insolita – per i campioni – apertura ai dettagli tecnici: “Ho cambiato il movimento cercando di portare il gomito più indietro e leggermente più flesso nella fase di caricamento: questo dovrebbe permettermi di generare più velocità e maggiore dinamicità nella fase di accelerazione.” È un lavoro tra l’altro che effettuò in passato anche Rafa Nadal, che anno dopo anno riuscì a costruirsi un servizio di tutto rispetto migliorando moltissimo la dinamica del colpo, il caricamento e lo slancio verso la palla.

Pur non essendo mai stata una grande battitrice nel circuito, i suoi numeri al servizio in questa stagione sono al di sotto delle aspettative e questo forse ha spinto la polacca ad intervenire in modo consistente sulla meccanica esecutiva. Tuttavia Iga è consapevole che ci vorrà del tempo. “Ovviamente è un gesto nuovo, quindi serve tempo perché diventi automatico. Devo ancora pensarci un po’ durante l’esecuzione, ma è normale: se servi in un modo per mesi e poi cambi da sole due settimane, devi avere pazienza. Credo però che sia un cambiamento tecnico positivo: diversi allenatori mi avevano già parlato della necessità di avere il gomito più flesso. Ora sento che è il momento giusto per trovare un movimento che mi dia davvero quel vantaggio.”

Non resta attendere il ritorno in campo di Swiątek al secondo di Stoccarda, contro la beniamina di casa Laura Siegemund. Nel 2026 Iga non ha ancora vinto un titolo, uscita di scena nei quarti sia agli Australian Open che ai successivi tornei di Doha e Indian Wells, fino all’uscita di scena all’esordio a Miami per mano della connazionale Linette.

Marco Mazzoni