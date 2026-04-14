Avanza Cobolli ATP, Copertina

Flavio Cobolli soffre, ma avanza: ottavi a Monaco e punti pesanti in chiave Roland Garros

14/04/2026 15:04 13 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

Flavio Cobolli centra gli ottavi di finale all’ATP 500 di Monaco di Baviera, ma lo fa al termine di una partita molto più complicata del previsto. Il romano supera il tedesco Dedura Palomero con il punteggio di 6-4 7-5, in un match segnato da tensione, passaggi a vuoto e tanti errori, ma anche dalla capacità di restare lucido nei momenti decisivi.

Era una sfida da favorito per Cobolli, e forse proprio questo peso si è fatto sentire soprattutto in alcuni frangenti del secondo set, quando il match sembrava poter sfuggire di mano. Alla fine, però, Flavio ha trovato il colpo giusto nel momento più importante, chiudendo con un dritto anomalo vincente e mettendo in cassaforte una vittoria preziosa.
Il primo set è stato subito complicato, nonostante il divario tecnico apparso evidente a tratti. Cobolli ha faticato a trovare continuità, alternando buone accelerazioni a errori evitabili, ma è riuscito comunque a prendersi il break nel terzo gioco, indirizzando il parziale. Il romano ha gestito con qualche affanno il vantaggio, ha concesso qualcosa al servizio, ma nei momenti chiave ha saputo tenere il controllo. Sul 5-4, dopo un game laborioso e teso, ha chiuso il set 6-4, forte di una superiorità da fondo che si è vista soprattutto con il dritto.

Nel secondo parziale la partita è diventata ancora più nervosa. Cobolli ha avuto occasioni per scappare via, ma non è riuscito a dare continuità alla sua manovra. Il livello si è abbassato, i doppi falli e gli errori gratuiti hanno cominciato a pesare da entrambe le parti, e il match si è trasformato in una lotta soprattutto mentale. Flavio ha trovato il break del 4-3 e poi ha tenuto un game importante per salire 5-3, sembrando ormai vicino alla chiusura.
E invece, proprio quando il traguardo era a un passo, è arrivato il momento più delicato. Sul 5-4 e servizio per il match, Cobolli si è irrigidito, ha commesso qualche errore di troppo e ha rimesso in corsa il tedesco, che ha recuperato fino al 5-5. In quella fase il romano ha dato l’impressione di spegnersi, con il braccio più pesante e meno fiducia negli scambi.
La reazione, però, è stata da giocatore in crescita. Cobolli ha ritrovato ordine, ha approfittato del crollo di Dedura in un undicesimo game pieno di errori del tedesco e si è riportato avanti 6-5. Chiamato di nuovo a servire per il match, questa volta non ha tremato: ace, aggressività e un paio di soluzioni vincenti gli hanno consegnato la vittoria e il pass per gli ottavi di finale.

È un successo importante non soltanto per il torneo tedesco, ma anche in ottica classifica e Roland Garros. Cobolli infatti, al momento, è 14° nel ranking ATP: restare tra i primi 16 significherebbe presentarsi a Parigi con la possibilità di evitare i primi otto del mondo prima degli ottavi di finale, un dettaglio tutt’altro che secondario.
Adesso il prossimo ostacolo a Monaco sarà il vincente della sfida tra Zizou Bergs e Marko Topo, lucky loser tedesco. Più avanti, in possibile rotta di collisione, c’è anche Luciano Darderi, altra presenza azzurra già qualificata. Intanto Cobolli si gode una vittoria sofferta ma fondamentale: non la sua miglior prestazione, forse, ma proprio per questo ancora più utile. Perché saper vincere anche nelle giornate sporche è uno dei segnali più importanti per chi vuole fare un salto di qualità.

ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
6
7
Diego Dedura
4
5
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli



Francesco Paolo Villarico

TAG: , ,

13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Silvio (Guest) 14-04-2026 18:53

Scritto da Markus.
L’avversario è quello che si era autocrocifisso dopo una vittoria?

E’ anche quello che dice che il vero tennis è solo sulla terra e quelli più alti di 1.90 dovrebbero giocare le partite fra loro?

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 14-04-2026 18:04

Scritto da Taxi Driver
Cobolli farebbe bene a farsi allenare da Sinner per qualche mese o per una stagione.
Entrerebbe stabile tra i primi 10.
È l’unico vero talento italiano, escludendo il marziano che gioca a parte.

Mi sembra che si alleni spesso con Alcaraz, mica male! 😉

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 14-04-2026 17:08

@ Markus. (#4592751)

” E’ lui o non è lui !? ”

” Cerrrrrto che è lui !!! ”

😛

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 14-04-2026 16:52

Scritto da JOA20

Scritto da Markus.
L’avversario è quello che si era autocrocifisso dopo una vittoria?

Già, in faccia a Shapovalov che lo ha perculato qualche mese dopo mentre Dedura-Palomero si allenava su un altro campo

Per rendere l’idea del personaggio aggiungerei anche che quella vittoria avvenne per ritiro, io al posto di Shapo avrei fatto ben altro che percularlo

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 14-04-2026 16:26

Scritto da Taxi Driver
Cobolli farebbe bene a farsi allenare da Sinner per qualche mese o per una stagione.
Entrerebbe stabile tra i primi 10.

o magari si ritira 🙂

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 14-04-2026 15:59

Scritto da Markus.
L’avversario è quello che si era autocrocifisso dopo una vittoria?

Già, in faccia a Shapovalov che lo ha perculato qualche mese dopo mentre Dedura-Palomero si allenava su un altro campo

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Peter Parker 14-04-2026 15:51

Dedura: nr.258 atp

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 14-04-2026 15:45

Cobolli al Roland Garros fatto un terzo turno. Il suo problema è Wimbledon dove ha fatto i quarti di finale.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Markus. 14-04-2026 15:41

L’avversario è quello che si era autocrocifisso dopo una vittoria?

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 14-04-2026 15:39

Cobolli farebbe bene a farsi allenare da Sinner per qualche mese o per una stagione.
Entrerebbe stabile tra i primi 10.
È l’unico vero talento italiano, escludendo il marziano che gioca a parte.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampino58 (Guest) 14-04-2026 15:29

Svogliato,non quanto Bellucci in Portogallo,ma quasi…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
GIALAPPA SBANDY REMIX 14-04-2026 15:27

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX
Meno male torna l’ITALTENNIS.
proj. diff. rank LIVE GIOCATORE / PLAYER NAT NOW OUT IN NEXT diff.
1 0 1 1 SINNER, Jannik ITA 13350 100 100 13350 0 0
2 0 2 2 ALCARAZ, Carlos ESP 13240 330 0 12910 -330 Barcelona
3 0 3 3 ZVEREV, Alexander GER 5555 500 50 5105 -450 Monaco
4 0 4 4 DJOKOVIC, Novak SRB 4710 0 0 4710 0 0
5 0 5 5 AUGER-ALIASSIME, Felix CDN 4100 100 100 4100 0 Barcelona
6 2 8 8 FRITZ, Taylor USA 3870 50 50 3870 0 Monaco
7 0 7 7 DE MINAUR, Alex AUS 3895 100 50 3845 -50 Barcelona
8 1 9 9 MUSETTI, Lorenzo ITA 3625 50 50 3625 0 Barcelona
9 -3 6 6 SHELTON, Ben USA 3900 330 10 3580 -320 Monaco
10 0 10 10 MEDVEDEV, Daniil RUS 3560 50 50 3560 0 0
11 0 11 11 BUBLIK, Alexander KAZ 3445 200 200 3445 0 Monaco
12 1 13 13 LEHECKA, Jiri TCH 2540 25 25 2540 0 Monaco
13 -1 12 12 RUUD, Casper NOR 2625 100 10 2535 -90 Barcelona
14 2 16 16 COBOLLI, Flavio ITA 2320 50 50 2320 0 Monaco
15 0 15 15 RUBLEV, Andrei RUS 2350 50 10 2310 -40 Barcelona
16 -2 14 14 KACHANOV, Karen RUS 2410 200 10 2220 -190 Barcelona
17 0 17 17 VACHEROT, Valentin MON 2168 0 0 2168 0 Barcelona
18 0 18 18 PAUL, Tommy USA 2065 100 100 2065 0 0
19 1 20 20 TIAFOE, Frances USA 1965 10 10 1965 0 0
20 2 22 22 TIEN, Learner USA 1885 25 25 1885 0 Barcelona
21 -2 19 19 CERUNDOLO, Francisco ARG 2020 200 50 1870 -150 Monaco
22 -1 21 21 DARDERI, Luciano ITA 1920 100 50 1870 -50 Monaco
23 0 23 23 DAVIDOVICH FOKINA ESP 1870 100 50 1820 -50 Barcelona

Punti pesanti per il Roland Garros ? Al momento non si muove niente, deve raggiungere almeno i quarti di finale per migliorare il ranking, il nostro Cobolli invece.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
GIALAPPA SBANDY REMIX 14-04-2026 15:24

Meno male torna l’ITALTENNIS.
Con Sinner in ferie gli altri 4 dei primi 5 passano tutti il primo turno nei due 500 settimanali.
Peccato per le retrovie, tutte fuori al primo turno delle quali, con anche Napolitano che dopo la ripresa del gioco, subisce il ritorno del Valore di un Papero Duckworth. E perde la finale a Città del Messico dove era avanti un set e 5-5 nel secondo.
Servono rinforzi da dietro per non fare la fine del Dopo A.Panatta e soci.

 1
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., brunodalla