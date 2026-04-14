Flavio Cobolli soffre, ma avanza: ottavi a Monaco e punti pesanti in chiave Roland Garros

Flavio Cobolli centra gli ottavi di finale all’ATP 500 di Monaco di Baviera, ma lo fa al termine di una partita molto più complicata del previsto. Il romano supera il tedesco Dedura Palomero con il punteggio di 6-4 7-5, in un match segnato da tensione, passaggi a vuoto e tanti errori, ma anche dalla capacità di restare lucido nei momenti decisivi.

Era una sfida da favorito per Cobolli, e forse proprio questo peso si è fatto sentire soprattutto in alcuni frangenti del secondo set, quando il match sembrava poter sfuggire di mano. Alla fine, però, Flavio ha trovato il colpo giusto nel momento più importante, chiudendo con un dritto anomalo vincente e mettendo in cassaforte una vittoria preziosa.

Il primo set è stato subito complicato, nonostante il divario tecnico apparso evidente a tratti. Cobolli ha faticato a trovare continuità, alternando buone accelerazioni a errori evitabili, ma è riuscito comunque a prendersi il break nel terzo gioco, indirizzando il parziale. Il romano ha gestito con qualche affanno il vantaggio, ha concesso qualcosa al servizio, ma nei momenti chiave ha saputo tenere il controllo. Sul 5-4, dopo un game laborioso e teso, ha chiuso il set 6-4, forte di una superiorità da fondo che si è vista soprattutto con il dritto.

Nel secondo parziale la partita è diventata ancora più nervosa. Cobolli ha avuto occasioni per scappare via, ma non è riuscito a dare continuità alla sua manovra. Il livello si è abbassato, i doppi falli e gli errori gratuiti hanno cominciato a pesare da entrambe le parti, e il match si è trasformato in una lotta soprattutto mentale. Flavio ha trovato il break del 4-3 e poi ha tenuto un game importante per salire 5-3, sembrando ormai vicino alla chiusura.

E invece, proprio quando il traguardo era a un passo, è arrivato il momento più delicato. Sul 5-4 e servizio per il match, Cobolli si è irrigidito, ha commesso qualche errore di troppo e ha rimesso in corsa il tedesco, che ha recuperato fino al 5-5. In quella fase il romano ha dato l’impressione di spegnersi, con il braccio più pesante e meno fiducia negli scambi.

La reazione, però, è stata da giocatore in crescita. Cobolli ha ritrovato ordine, ha approfittato del crollo di Dedura in un undicesimo game pieno di errori del tedesco e si è riportato avanti 6-5. Chiamato di nuovo a servire per il match, questa volta non ha tremato: ace, aggressività e un paio di soluzioni vincenti gli hanno consegnato la vittoria e il pass per gli ottavi di finale.

È un successo importante non soltanto per il torneo tedesco, ma anche in ottica classifica e Roland Garros. Cobolli infatti, al momento, è 14° nel ranking ATP: restare tra i primi 16 significherebbe presentarsi a Parigi con la possibilità di evitare i primi otto del mondo prima degli ottavi di finale, un dettaglio tutt’altro che secondario.

Adesso il prossimo ostacolo a Monaco sarà il vincente della sfida tra Zizou Bergs e Marko Topo, lucky loser tedesco. Più avanti, in possibile rotta di collisione, c’è anche Luciano Darderi, altra presenza azzurra già qualificata. Intanto Cobolli si gode una vittoria sofferta ma fondamentale: non la sua miglior prestazione, forse, ma proprio per questo ancora più utile. Perché saper vincere anche nelle giornate sporche è uno dei segnali più importanti per chi vuole fare un salto di qualità.

ATP Munich Flavio Cobolli [4] Flavio Cobolli [4] 6 7 Diego Dedura Diego Dedura 4 5 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 D. Dedura 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Dedura 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Dedura 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 D. Dedura 15-0 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Dedura 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Cobolli 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Dedura 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico