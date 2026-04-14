Il regno della terra battuta: Nadal guida, Alcaraz insegue la storia?

La terra battuta è da sempre la superficie che più di ogni altra misura la completezza di un campione. Richiede pazienza, resistenza, lettura tattica e la capacità di trovare soluzioni in scambi lunghi e logoranti. Non basta colpire forte: bisogna saper costruire, soffrire e dominare il tempo del match. Ed è proprio sulla terra che, nella storia del tennis maschile, tre numeri uno del mondo hanno saputo fare la differenza più di tutti: Rafael Nadal, Bjorn Borg e Carlos Alcaraz.

Tre epoche diverse, tre stili lontani tra loro, ma un dato comune impressionante: la capacità di elevarsi su una superficie che non perdona nulla. Nadal guida questa speciale classifica con una percentuale di vittorie del 90,5%, frutto di un incredibile bilancio di 484 successi e appena 51 sconfitte. Numeri semplicemente fuori scala, resi ancora più leggendari dai 14 titoli conquistati al Roland Garros, un primato che appartiene ormai alla storia dello sport.

Alle sue spalle c’è Bjorn Borg, il primo grande dominatore moderno del rosso. Lo svedese ha chiuso la sua carriera sulla terra con una percentuale di vittorie dell’86,1%, grazie a 285 vittorie e 46 sconfitte. Tra il 1974 e il 1981 ha conquistato sei volte il Roland Garros, costruendo un modello di tennis da fondo campo fatto di controllo, ritmo e lucidità, che per anni è sembrato insuperabile.

A sorprendere, e forse anche a entusiasmare maggiormente in prospettiva, è però la presenza di Carlos Alcaraz al terzo posto di questa graduatoria. A soli 22 anni, lo spagnolo ha già raggiunto una percentuale di vittorie dell’84,4% sulla terra, con un bilancio di 103 vittorie e 19 sconfitte (prima di Monte Carlo). Un dato che lo colloca già accanto a due giganti assoluti della disciplina e che certifica quanto il suo tennis trovi sulla terra una dimensione naturale. Esplosivo negli spostamenti, creativo nelle variazioni, aggressivo ma anche capace di costruire con pazienza, Alcaraz sembra avere tutto per lasciare un segno profondo anche in questa parte di stagione.

Nel 2025, in questo senso, ha già mostrato il potenziale straordinario del murciano: 22 vittorie e una sola sconfitta sulla terra, due titoli consecutivi a Parigi e il successo proprio a Montecarlo e Roma. Numeri che raccontano come Alcaraz non sia più soltanto l’erede designato, ma una realtà già pienamente affermata su una superficie che nella storia ha incoronato solo i più grandi.

Dietro questo podio d’élite compaiono altri due fuoriclasse del club dei numeri uno del mondo: Ivan Lendl e Novak Djokovic. Lendl vanta un eccellente 81% di vittorie sulla terra, con 329 successi e 77 sconfitte, oltre a 28 titoli a livello ATP su questa superficie, compresi tre Roland Garros. Djokovic, invece, è appena dietro con l’80,4%, grazie a 295 vittorie e 72 sconfitte. Anche il serbo ha conquistato tre volte il major parigino e ha costruito una parte importante della sua leggenda sul rosso, dove ha ottenuto 11 dei suoi 40 Masters 1000.

In fondo, il filo che unisce Borg, Nadal e Alcaraz è chiaro. Cambiano le generazioni, cambia la velocità del gioco, cambiano i materiali e i contesti, ma sulla terra restano decisive le stesse virtù: pazienza, forza fisica, intelligenza tattica e coraggio. È lì che si misura davvero la statura di un campione. E i numeri dicono che, tra i numeri uno del mondo, in pochi hanno saputo dominarla come loro tre, almeno per il momento.





Marco Rossi