Il regno della terra battuta: Nadal guida, Alcaraz insegue la storia?
La terra battuta è da sempre la superficie che più di ogni altra misura la completezza di un campione. Richiede pazienza, resistenza, lettura tattica e la capacità di trovare soluzioni in scambi lunghi e logoranti. Non basta colpire forte: bisogna saper costruire, soffrire e dominare il tempo del match. Ed è proprio sulla terra che, nella storia del tennis maschile, tre numeri uno del mondo hanno saputo fare la differenza più di tutti: Rafael Nadal, Bjorn Borg e Carlos Alcaraz.
Tre epoche diverse, tre stili lontani tra loro, ma un dato comune impressionante: la capacità di elevarsi su una superficie che non perdona nulla. Nadal guida questa speciale classifica con una percentuale di vittorie del 90,5%, frutto di un incredibile bilancio di 484 successi e appena 51 sconfitte. Numeri semplicemente fuori scala, resi ancora più leggendari dai 14 titoli conquistati al Roland Garros, un primato che appartiene ormai alla storia dello sport.
Alle sue spalle c’è Bjorn Borg, il primo grande dominatore moderno del rosso. Lo svedese ha chiuso la sua carriera sulla terra con una percentuale di vittorie dell’86,1%, grazie a 285 vittorie e 46 sconfitte. Tra il 1974 e il 1981 ha conquistato sei volte il Roland Garros, costruendo un modello di tennis da fondo campo fatto di controllo, ritmo e lucidità, che per anni è sembrato insuperabile.
A sorprendere, e forse anche a entusiasmare maggiormente in prospettiva, è però la presenza di Carlos Alcaraz al terzo posto di questa graduatoria. A soli 22 anni, lo spagnolo ha già raggiunto una percentuale di vittorie dell’84,4% sulla terra, con un bilancio di 103 vittorie e 19 sconfitte (prima di Monte Carlo). Un dato che lo colloca già accanto a due giganti assoluti della disciplina e che certifica quanto il suo tennis trovi sulla terra una dimensione naturale. Esplosivo negli spostamenti, creativo nelle variazioni, aggressivo ma anche capace di costruire con pazienza, Alcaraz sembra avere tutto per lasciare un segno profondo anche in questa parte di stagione.
Nel 2025, in questo senso, ha già mostrato il potenziale straordinario del murciano: 22 vittorie e una sola sconfitta sulla terra, due titoli consecutivi a Parigi e il successo proprio a Montecarlo e Roma. Numeri che raccontano come Alcaraz non sia più soltanto l’erede designato, ma una realtà già pienamente affermata su una superficie che nella storia ha incoronato solo i più grandi.
Dietro questo podio d’élite compaiono altri due fuoriclasse del club dei numeri uno del mondo: Ivan Lendl e Novak Djokovic. Lendl vanta un eccellente 81% di vittorie sulla terra, con 329 successi e 77 sconfitte, oltre a 28 titoli a livello ATP su questa superficie, compresi tre Roland Garros. Djokovic, invece, è appena dietro con l’80,4%, grazie a 295 vittorie e 72 sconfitte. Anche il serbo ha conquistato tre volte il major parigino e ha costruito una parte importante della sua leggenda sul rosso, dove ha ottenuto 11 dei suoi 40 Masters 1000.
In fondo, il filo che unisce Borg, Nadal e Alcaraz è chiaro. Cambiano le generazioni, cambia la velocità del gioco, cambiano i materiali e i contesti, ma sulla terra restano decisive le stesse virtù: pazienza, forza fisica, intelligenza tattica e coraggio. È lì che si misura davvero la statura di un campione. E i numeri dicono che, tra i numeri uno del mondo, in pochi hanno saputo dominarla come loro tre, almeno per il momento.
Marco Rossi
TAG: Bjorn Borg, Carlos Alcaraz, Curiosità, Rafael Nadal
@ Dr Ivo (#4592678)
Madrid NON è un “grande titolo” su terra rossa.
Piuttosto lo sono Barcellona, Amburgo, Monaco di Baviera.
Persino Gstaad e Båstad vantano più tradizione di Madrid.
Infatti, il problema di Carletto sul rosso sarà…il Rosso! Nell’articolo tra l’altro si sono dimenticati di scrivere che Alcaraz le ha appena prese, sulla terra, da uno che era reduce da due vittorie di master 1000 consecutive (alla faccia della regola Tommasi…)
Il cosiddetto “Clay Grand Slam” consisterebbe nel vincere tutti i grandi titoli su terra battuta nel corso della stessa stagione: Montecarlo Madrid Roma e Roland Garros.
L’anno scorso Carlos ne ha vinti tre ma non Madrid perché non l’ha disputato. Quindi non si può dire che abbia fatto il Clay Grand Slam! Per la cronaca non c’è riuscito nessuno, tranne il grande Nadal nel 2010. Il che dimostra quanto sia difficile, trattandosi di tornei che già di per sé sono intensi e faticosi ma che oltretutto sono condensati nell’arco di due mesi
Condivido al 101% ….e detto da uno che gli ha sempre, dico sempre, tifato contro ,sia quando affrontatva federer che djokovic….dopo di lui borg sulla terra battuta…chi dice il contrario si copre di ridicolo
NO
Il cosiddetto “Clay Slam” comprende anche Madrid
Oppure ti facciano una preventiva richiesta scritta per la tua esplicita approvazione… giusto?
Ahahahah 😀
Il problema per i futuri record su terra di Carlito è uno solo: Jannik
quando scrivete questi articoli sui record sul rosso, lasciate fuori nadal. nessun prima e nessuno dopo di lui.
Per curiosità sono andato a vedere le percentuali su terra di Alcaraz e Sinner dal 2024 ad oggi..ebbene sono praticamente alla pari 87.1% Sinner, 87.7% Alcaraz..se contiamo i punti dei loro confronti, Sinner ha fatto più punti in quattro delle cinque partite con +20 per Sinner.. così per curiosità…
Beh, anno scorso Carlos ha fqtto qualcosa riuscito a pochissimi nella atoria del tennis su terra rossa, vincendo Montecarlo, RG e Roma, battendo 2 volte il n1 del mondo e grandi giocatori su terra come Musetti e Fils.
Inoltre é uno dei pochi ad avere 2 Roland Garros, tutto questo a 22 anni, detto questo nonostante sia molto promettente per lui, é ancora prematuro paragonarlo a Borg, a Nadal é abbastanza una blasfemia
Beh, anno scorso Carlos ha fqtto qualcosa riuscito a pochissimi nella atoria del tennis su terra rossa, vincendo Montecarlo, RG e Roma, battendo 2 volte il n1 del mondo e grandi giocatori su terra come Musetti e Fils.
Inoltre é uno dei pochi ad avere 2 Roland Garros, tutto questo a 22 anni, detto questo nonostante sia molto promettente per lui, é ancora prematuro paragonarlo a Borg, a Nadal é abbastanza una blasfemia
Carlos l’anno scorso ha vinto il grande slam su terra (Montecarlo, Roma e Parigi), magari quest’anno tocca a Jannik che io ho sempre visto forte su terra e la prima volta che ha raggiunto i quarti in uno slam è stato proprio a Parigi