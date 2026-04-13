Draper si ferma ancora a Barcellona: ritiro contro Etcheverry, ora il torneo aspetta Alcaraz e Musetti (con il programma di domani)

I problemi fisici tornano a frenare Jack Draper, costretto al ritiro nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona contro Tomás Martín Etcheverry. Il britannico ha lasciato il campo con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-1 in favore dell’argentino, dopo aver accusato un problema al ginocchio destro emerso a metà del secondo set e diventato sempre più pesante nel parziale decisivo.

La partita aveva avuto un andamento piuttosto combattuto. Etcheverry si era preso il primo set, poi Draper aveva reagito pareggiando i conti, ma proprio in quella fase sono iniziati a comparire i primi segnali del fastidio fisico. Nel terzo set il britannico è apparso visibilmente limitato negli spostamenti e l’argentino ne ha approfittato per prendere il largo fino al 4-1, prima dell’interruzione definitiva. Per Draper si riapre così il tema della tenuta fisica, proprio all’inizio della stagione su terra battuta.

Dall’altra parte, Etcheverry conferma invece un ottimo momento. L’argentino prosegue il suo cammino a Barcellona con fiducia e ora attende agli ottavi il vincente della sfida tra Nuno Borges e Adrian Mannarino, come mostra il tabellone ufficiale del torneo.

Intanto il Barcelona Open 2026 si prepara a vivere una giornata di altissimo livello martedì 14 aprile, quando si completerà il primo turno con nove partite in programma. Il match più atteso sarà naturalmente il debutto di Carlos Alcaraz contro il finlandese Otto Virtanen, previsto nel terzo turno della Pista Rafa Nadal, non prima delle 16:00 ora spagnola.

Grande attenzione anche per Lorenzo Musetti, che affronterà Martín Landaluce nel secondo incontro sulla stessa Pista Rafa Nadal. Sarà una sfida interessante tra uno dei giocatori più attesi del torneo e uno dei giovani spagnoli più seguiti dal pubblico di casa.

Sempre martedì faranno il loro esordio anche altri nomi di primo piano del tabellone. Alex de Minaur sfiderà Sebastian Ofner, Andrey Rublev troverà Mariano Navone, mentre Arthur Fils affronterà Terence Atmane. Proprio Fils beneficia del forfait di Valentin Vacherot e prende il suo posto nella parte di tabellone originariamente occupata dal monegasco.

Barcelona ATP 500 🇪🇸

Martedì 14 aprile 2026

Pista Rafa Nadal Ore 11:00

[3] Alex de Minaur 🇦🇺 vs [Q] Sebastian Ofner 🇦🇹 A seguire

[WC] Martin Landaluce 🇪🇸 vs [2] Lorenzo Musetti 🇮🇹 Non prima delle 16:00

[1] Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs [Q] Otto Virtanen 🇫🇮 A seguire

Mariano Navone 🇦🇷 vs [5] Andrey Rublev 🇷🇺

Pista Andres Gimeno Ore 11:00

[Q] Pedro Martinez 🇪🇸 vs Lorenzo Sonego 🇮🇹 A seguire

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 vs [4] Karen Khachanov 🇷🇺 A seguire

Tomas Machac 🇨🇿 vs Sebastian Baez 🇦🇷 Non prima delle 16:00

Brandon Nakashima 🇺🇸 vs [Q] Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 A seguire

[9] Arthur Fils 🇫🇷 vs Terence Atmane 🇫🇷

Pista 2 Ore 12:00

[1] Romain Arneodo 🇲🇨 / Marc Polmans 🇦🇺

oppure

[WC] Alex Marti Pujolras 🇪🇸 / Inaki Montes-De La Torre 🇪🇸

vs

[2] Adam Pavlasek 🇨🇿 / Patrik Rikl 🇨🇿





Francesco Paolo Villarico